«В матче «Спартак» — ЦСКА хочется много голов и эмоций». Прогнозы на 6-й тур РПЛ

В 5-м туре нашего конкурса участники отлично угадывали исходы, но вот со счетами вышло не очень. Ни одной «пятёрки» в туре.
Лучший результат — у Александра Мостового. Знаменитый футболист угадал разницу в играх ЦСКА — «Сочи» и «Ростов» — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Динамо» — «Зенит», «Краснодар» — «Рубин» и «Локомотив» — «Урал». Это 9 очков.
Олег Черкасов из Краснодара предсказал разницу в играх «Краснодар» – «Рубин» и «Ростов» – «Крылья Советов», а также исход матча «Локомотив» — «Урал». Итого — 7 баллов.
Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Алейников угадал пять исходов. По одному очку ему принесли матчи «Динамо» – «Зенит», «Краснодар» – «Рубин», «Арсенал» – «Уфа», «Локомотив» – «Урал» и «Ростов» – «Крылья Советов».
Таблица после 5-го тура
Специалисты — 50
Журналисты — 45
Читатели — 37
Прогноз специалистов
Сергей Кирьяков, знаменитый российский футболист:
«Оренбург» — «Сочи» — 1:1
Обеим командам нужна победа. Будут стараться, но в такой борьбе будет боевая ничья.
«Урал» — «Крылья Советов» — 2:1
«Урал» — фаворит в этой игре, хотя играет нестабильно. Начал неплохо, потом потерпел поражения в ряде матчей. У «Крыльев» же совсем грустная ситуация. Но «Урал» на своём поле набирает очки.
«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2
После игры с «Порту» у «Краснодара» очень много положительных эмоций. «Тамбову» будет просто тяжело. «Краснодар» будет владеть мячом большую часть времени и дожмёт соперника. Если забьют первыми, то выиграют крупно.
«Зенит» — «Ахмат» — 2:0
«Зенит» играет дома, при своих болельщиках. Команда набрала ход, и вряд ли «Ахмат» сможет её остановить.
«Рубин» — «Арсенал» — 1:1
Будет интересная игра. «Рубин» проиграл последние две игры, захочет реабилитироваться перед своей публикой. «Арсенал» после неудачного отрезка одержал очень важные две победы.
«Уфа» — «Ростов» — 1:0
«Уфа» может всегда преподнести сюрпризы, но и «Ростов» выглядит достаточно неплохо. Думаю, будет всё же сюрприз от «Уфы».
«Динамо» — «Локомотив» — 1:1
Буду болеть за «Динамо», но «Локомотив» сейчас выглядит достаточно неплохо.
«Спартак» — ЦСКА — 0:1
Главный матч этого тура. «Спартак» потерял много сил в матче с «Туном», игра была непростая. Будет очень тяжело восстановить игроков. «Армейцы» в этом плане имеют преимущество.
Прогноз читателей
Игорь Куликов (Рязань):
«Оренбург» — «Сочи» — 1:0
В матче аутсайдеров поставлю на хозяев.
«Урал» — «Крылья Советов» — 1:2
Рано или поздно подопечные Миодрага Божовича должны начать набирать очки.
«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2
«Краснодар» после «Порту» находится в приподнятом настроении. У «Тамбова» мало шансов.
«Зенит» — «Ахмат» — 2:0
Не думаю, что «Зенит» потеряет очки в домашнем матче против «Ахмата».
«Рубин» — «Арсенал» — 3:2
Возможно будет весёлая игра. Поставлю на казанцев.
«Уфа» — «Ростов» — 0:2
Команда Валерия Карпина демонстрирует хороший футбол. Пока «Ростов» останется в лидерах.
«Динамо» — «Локомотив» — 1:1
«Динамо» не впечатляет, но мне кажется, что они в состоянии отобрать очки у «Локомотива».
«Спартак» — ЦСКА — 3:1
Главный матч тура! У «Спартака» кураж. Поставлю на победу красно-белых.
Прогноз журналистов
Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»:
«Оренбург» — «Сочи» — 0:1
Легенда выйдет и решит. А в Питере будут хвататься за голову, оставшись наедине со своими Малкомами.
«Урал» — «Крылья Советов» — 2:2
«Крылья» проваливаются, но не проиграть «Уралу» им по силам. Иначе Божович долго не продержится.
«Тамбов» — «Краснодар» — 1:3
После ЛЧ будет очень сложно, но терять очки с «Тамбовом» этим красавчикам не к лицу.
«Зенит» — «Ахмат» — 3:0
Прости, Глушаков. Вообще шансов не вижу. Тем более, чисто кармически ситуация с арбитром Сухим не могла пройти без следа.
«Рубин» — «Арсенал» — 1:1
«Рубин» выдал эмоциональный старт. хочется верить, что они не скатятся снова в унылую командочку с тремя тысячами на трибунах. Но Туле пора приходить в себя.
«Уфа» — «Ростов» — 1:2
Просто «Ростов» сильнее и интереснее. А «Уфу» ждёт самый сложный сезон за много лет.
«Динамо» — «Локомотив» — 2:3
Недавно наш корр пришёл с матча «Динамо» и честно сказал: «Такое дно» (простите). Толком за ними не наблюдал, но коллегам доверяю. Тем более, пристально наблюдал за «Локомотивом».
«Спартак» — ЦСКА — 2:2
Хочется много голов и эмоций. Ну а «Спартаку» спасибо, что не вылетели из Лиги Европы. Это заслуживает большего оптимизма в их отношении, чем это обычно принято.
- 16 августа 2019
-
18:23
-
18:13
-
18:06
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:29
-
17:09
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:29
-
16:27
-
16:13
-
16:06
-
15:51
-
15:43
-
15:35
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:39
-
14:22
-
14:10
-
14:03
-
13:52
-
13:40
-
13:32
-
13:19
-
13:04
-
13:02