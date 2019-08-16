«В матче «Спартак» — ЦСКА хочется много голов и эмоций». Прогнозы на 6-й тур РПЛ

В 5-м туре нашего конкурса участники отлично угадывали исходы, но вот со счетами вышло не очень. Ни одной «пятёрки» в туре.

Лучший результат — у Александра Мостового. Знаменитый футболист угадал разницу в играх ЦСКА — «Сочи» и «Ростов» — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Динамо» — «Зенит», «Краснодар» — «Рубин» и «Локомотив» — «Урал». Это 9 очков.

Олег Черкасов из Краснодара предсказал разницу в играх «Краснодар» – «Рубин» и «Ростов» – «Крылья Советов», а также исход матча «Локомотив» — «Урал». Итого — 7 баллов.

Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Алейников угадал пять исходов. По одному очку ему принесли матчи «Динамо» – «Зенит», «Краснодар» – «Рубин», «Арсенал» – «Уфа», «Локомотив» – «Урал» и «Ростов» – «Крылья Советов».

«Один за всех и все за одного». «Спартак» возвращает достоинство Иначе в эти тяжёлые дни и быть не может.

Таблица после 5-го тура

Специалисты — 50

Журналисты — 45

Читатели — 37

«Меня уже кто только не увольнял». Егоров — о главных судейских ошибках тура Глава судейского департамента разбирает ошибки в 5-м туре РПЛ и отвечает на вопрос о доверии со стороны руководства.

Прогноз специалистов

Сергей Кирьяков, знаменитый российский футболист:

«Оренбург» — «Сочи» — 1:1

Обеим командам нужна победа. Будут стараться, но в такой борьбе будет боевая ничья.



«Урал» — «Крылья Советов» — 2:1

«Урал» — фаворит в этой игре, хотя играет нестабильно. Начал неплохо, потом потерпел поражения в ряде матчей. У «Крыльев» же совсем грустная ситуация. Но «Урал» на своём поле набирает очки.



«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2

После игры с «Порту» у «Краснодара» очень много положительных эмоций. «Тамбову» будет просто тяжело. «Краснодар» будет владеть мячом большую часть времени и дожмёт соперника. Если забьют первыми, то выиграют крупно.



«Зенит» — «Ахмат» — 2:0

«Зенит» играет дома, при своих болельщиках. Команда набрала ход, и вряд ли «Ахмат» сможет её остановить.



«Рубин» — «Арсенал» — 1:1

Будет интересная игра. «Рубин» проиграл последние две игры, захочет реабилитироваться перед своей публикой. «Арсенал» после неудачного отрезка одержал очень важные две победы.



«Уфа» — «Ростов» — 1:0

«Уфа» может всегда преподнести сюрпризы, но и «Ростов» выглядит достаточно неплохо. Думаю, будет всё же сюрприз от «Уфы».



«Динамо» — «Локомотив» — 1:1

Буду болеть за «Динамо», но «Локомотив» сейчас выглядит достаточно неплохо.



«Спартак» — ЦСКА — 0:1

Главный матч этого тура. «Спартак» потерял много сил в матче с «Туном», игра была непростая. Будет очень тяжело восстановить игроков. «Армейцы» в этом плане имеют преимущество.

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Прогноз читателей

Игорь Куликов (Рязань):

«Оренбург» — «Сочи» — 1:0

В матче аутсайдеров поставлю на хозяев.

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:2

Рано или поздно подопечные Миодрага Божовича должны начать набирать очки.

«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2

«Краснодар» после «Порту» находится в приподнятом настроении. У «Тамбова» мало шансов.



«Зенит» — «Ахмат» — 2:0

Не думаю, что «Зенит» потеряет очки в домашнем матче против «Ахмата».

«Рубин» — «Арсенал» — 3:2

Возможно будет весёлая игра. Поставлю на казанцев.

«Уфа» — «Ростов» — 0:2

Команда Валерия Карпина демонстрирует хороший футбол. Пока «Ростов» останется в лидерах.

«Динамо» — «Локомотив» — 1:1

«Динамо» не впечатляет, но мне кажется, что они в состоянии отобрать очки у «Локомотива».

«Спартак» — ЦСКА — 3:1

Главный матч тура! У «Спартака» кураж. Поставлю на победу красно-белых.

Шюррле – топ! Пока только он «Спартак» не может без приключений. Опять поиграл на нервах болельщиков.

Прогноз журналистов

Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»:

«Оренбург» — «Сочи» — 0:1

Легенда выйдет и решит. А в Питере будут хвататься за голову, оставшись наедине со своими Малкомами.

«Урал» — «Крылья Советов» — 2:2

«Крылья» проваливаются, но не проиграть «Уралу» им по силам. Иначе Божович долго не продержится.



«Тамбов» — «Краснодар» — 1:3

После ЛЧ будет очень сложно, но терять очки с «Тамбовом» этим красавчикам не к лицу.



«Зенит» — «Ахмат» — 3:0

Прости, Глушаков. Вообще шансов не вижу. Тем более, чисто кармически ситуация с арбитром Сухим не могла пройти без следа.



«Рубин» — «Арсенал» — 1:1

«Рубин» выдал эмоциональный старт. хочется верить, что они не скатятся снова в унылую командочку с тремя тысячами на трибунах. Но Туле пора приходить в себя.



«Уфа» — «Ростов» — 1:2

Просто «Ростов» сильнее и интереснее. А «Уфу» ждёт самый сложный сезон за много лет.



«Динамо» — «Локомотив» — 2:3

Недавно наш корр пришёл с матча «Динамо» и честно сказал: «Такое дно» (простите). Толком за ними не наблюдал, но коллегам доверяю. Тем более, пристально наблюдал за «Локомотивом».



«Спартак» — ЦСКА — 2:2

Хочется много голов и эмоций. Ну а «Спартаку» спасибо, что не вылетели из Лиги Европы. Это заслуживает большего оптимизма в их отношении, чем это обычно принято.