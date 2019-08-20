«Как же меня такое бесит!» Погба уничтожают в соцсетях и хейтит Невилл

В вынесенном на понедельник матче второго тура АПЛ «МЮ» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон», хотя имел отличный шанс при счёте 1:1. На 67 минуте Поль Погба зацепился за ногу Конора Коди и упал в штрафной. Пенальти хотел пробить Маркус Рашфорд – он реализовал одиннадцатиметровый удар в первом туре с «Челси». Но после короткого разговора между ним и Полем взялся бить француз.

Он исполнил пенальти сильно, но не точно в угол, и Руй Патрисиу отразил удар. После этого «МЮ» не сумел создать острых моментов. Четыре очка после двух матчей – неплохой результат, но шанс на победу был. И это далеко не первый промах Погба с точки.

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С лета 2016 года, когда француз перешёл в «Манчестер Юнайтед», он пробил 15 пенальти в официальных матчах. Реализовал 10 из них. Статистика не супер, а ещё важнее, что она ухудшается: с начала прошлого сезона Погба не реализовал четыре попытки из 11. Его процент промахов больше, чем у любого другого игрока АПЛ.

Печальная тенденция, но хуже для «МЮ» то, что рядом с Полем играет парень, который вообще не промахивается с пенальти – пусть и не так уж часто их бьёт. Рашфорд за годы во взрослой команде пробил с точки шесть раз в официальных матчах, и все шесть раз забил.



Уле-Гуннар Сульшер после игры защищал Поля. «Погба и Рашфорд – наши пенальтисты, и они сами решают, кто когда бьёт. Поль часто забивает с точки, сегодня вратарю удался отличный сейв. И он, и Маркус уверены в себе, они оба хорошие пенальтисты. Это нормально, что в команде пенальти бьёт не один конкретный человек. На прошлой неделе Маркус забил, уверен, он бы с радостью подошёл к мячу и сейчас. Но Поль тоже хотел ударить. Я люблю уверенных в себе футболистов».



Даже несмотря на защиту тренера, далеко не все остались довольны Погба – мягко говоря. В соцсетях Поль стал объектом насмешек и агрессии.

Не удержался от эмоций и Гари Невилл – бывший игрок «МЮ», который сейчас работает ведущим на Sky. Комментируя матч в студии, он сказал: «Почему Погба отобрал право на пенальти у Рашфорда? Как меня бесят такие вещи! Я сразу подумал: вот это типичный Поль, эгоист. Не должно быть никаких споров о том, кто бьёт. Я понимаю, когда в команде два пенальтиста, но один должен быть главным, а второй — на подмене. Погба не забил 4 пенальти за последние 12 месяцев. Конечно, он очень уверен в себе и будет продолжать исполнять эти удары. Парень, который забил на прошлой неделе, должен был бить и сейчас. Рашфорд на прошлой неделе забил, такие вещи нужно решать в раздевалке. Это пенальти для «Манчестер Юнайтед», а не подарок в дворовом футболе».

Другие бывшие игроки «МЮ» тоже прокомментировали ситуацию. Оуэн Харгривз удивился смене успешного пенальтиста, а Райан Гиггз был возмущён. «Я не понимаю, как это. Если Рашфорд забил неделю назад, то он и должен был бить».

На этом история не закончилась. Клуб отреагировал на хейт Погба в соцсетях. «Все в «Манчестер Юнайтед» чувствуют отвращение в связи с расистскими оскорблениями в адрес Погба, которые были опубликованы прошлой ночью. Мы осуждаем такое поведение. Люди, выразившие такие взгляды, не соответствуют ценностям нашего клуба, и мы рады видеть, что большинство болельщиков осудили их поведение в социальных сетях. «Манчестер Юнайтед» проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Мы сделаем всё, чтобы идентифицировать участников данных инцидентов», — приводит заявление клуба Goal.com.



Бороться с оскорблениями своего игрока – правильное решение клуба. Вот только как быть с тем, что Поль – неэффективный пенальтист, но постоянно бьёт пенальти?