10 вещей, которые вы обязаны знать о сопернике «Спартака» — «Браге»

Сегодня «Спартак» сыграет в Португалии против «Браги». Это последний барьер для красно-белых на пути к групповому этапу Лиги Европы. По просьбе «Чемпионата» португальский футбольный аналитик и автор книг Жил Нуньеш объяснил, что из себя представляет соперник москвичей.

1. Насколько «Брага» отстает от трёх топ-клубов Португалии?

Я бы сказал, что в последние годы у нас было два топ-клуба: «Порту» и «Бенфика». А ещё две очень близкие по уровню команды — «Спортинг» и «Брага». Разница в том, что «Брага» никогда не выигрывала чемпионат Португалии. Клуб пытается привлечь новых «сосиуш» (членов клуба), но в музее не хватает трофеев. Забавно, что «Брага», хоть и никогда не выигрывала чемпионат, но побеждала в Кубке Интертото в 2008 году. А ещё вышла в финал Лиги Европы в 2011-м.

2. Насколько «Брага» изменилась этим летом?

Главное изменение – отъезд Диегу Соузы в Китай. Это было удивительно, потому что нападающего недавно вызвали в сборную Португалию. Диегу Соуза – мощный форвард, который замыкал головой на дальней штанге. При схеме 4-4-2 у него был отличный дуэт с Паулинью, который до сих пор в «Браге». Этим летом команда потеряла своего лучшего бомбардира и всё ещё переживает его уход.



Кроме того, Лум ушёл в «Порту», а Фабиу Мартинш – в «Фамалисау». Тем не менее, «Брага» сохранила большую часть состава, который пробился в Лигу Европы. Плюс взяла Диогу Виана из «Белененсеша», Андре Орту из «Лос-Анджелеса» и Галено из «Порту». Последний – мощный и техничный. Честно говоря, не представляю, почему «Порту» его отпустил.

3. Кто лучший игрок «Браги»?

Для меня – Андре Орта. Умный полузащитник, отлично продвигает мяч. «Брага» создаёт множество моментов за счет видения поля и быстрой смены флангов. Орта в «Бенфике» был опорником, а в «Браге» стал играть выше. Его брат Рикарду Орта тоже выделяется. Он с легкостью бьет по воротам.



Отметил бы ещё двух футболистов. Мне очень нравится Уилсон Эдуардо (брат Жоау Мариу из «Интера» и сборной Португалии). Быстрый и квалифицированный футболист. И последний, кого отмечу – Жоау Новаиш. Он не так много играл, но, вероятно, он – лучший в чемпионате Португалии по штрафным ударам. Если бьет вблизи штрафной, то крайне опасно.

«Брага» — «Спартак». Прогноз: грабим букмекеров ставкой на «верх» В четырёх последних матчах и «Спартака» и «Браги» нет ни одного поединка с низкой результативностью.

4. В чём сильная сторона «Браги»?

В том, что она создает много моментов. Команда нацелена на владение мячом, а также на быструю переходную фазу. Похоже, что «Брага» в отличие от прошлого сезона предпочитает схему 4-1-4-1. Главное преимущество «Браги» – уровень техники футболистов, который позволил в прошедшем туре нанести 20 ударов по воротам «Спортинга».

5. В чём слабость «Браги»?

Много пропускает. «Брага» оставляет у штрафной пространство, которое соперники могут изучать. Похоже, у «Браги» проявляются эти сложности, когда она доминирует. Или когда сталкивается с более классным соперником. Центральные защитники в целом хороши, но один в один их можно обыгрывать. Дело в том, что опорники «Браги» не всегда закрывают зоны за спиной. Оборонительные взаимодействия не налажены. Если «Спартак» будет действовать прагматично и креативно, то у «Браги» будут проблемы.

6. У «Браги» какой-то необычный стадион?

Да. Он встроен в скалу и популярен среди туристов. Не как спортивный объект, а как один из главных памятников города. Он был построен архитектором Эдуарду Соуту Моурой – португальцем, который считается одним из лучших в мире в своей области. Насколько я знаю, он был вдохновлён архитектурой инков.

7. Почему один тренер «Браги» пробился в еврокубки, но команду возглавил другой?

Сообщалось, что из-за выгодного финансового предложения тренер Абел Феррейра ушел в ПАОК (грекам пришлось заплатить 2 млн евро «Браге» по данным AP). За два сезона Феррейра создал отличную команду. Он показал себя талантливым тренером, несмотря на отсутствие значительного опыта. Тренер воспользовался избытком игроков у «Порту», «Бенфики» и «Спортинга», чтобы собрать крепкую команду.

8. Что за тренер у «Браги» с июля 2019 года?

Пока тяжело говорить, но, похоже, он в основном занят перестройкой команды после ухода Диегу Соузы. В «Браге» усилили полузащиту, и команда постепенно прогрессирует. Стало меньше навесов в штрафную, больше игры между линиями соперника. Хотя всё ещё не хватает нападающего с инстинктом убийцы. Нужно понимать, что Диегу Соуза забил 20 мячей за сезон.

9. Ориентировочный состав на матч против «Спартака»?

Матеус — Рикардо Эсгаю, Бруно Виана, Пабло и Секейра — Жоау Палинья, Франсержио и Андре Орта — Рикарду Орта, Уилсон Эдуарду и Хассан.

10. Победа «Краснодара» над «Порту» как-то влияет на «Брагу»?

Да. Звучит такое послание, что необходимо избежать сюрприза, который преподнесли «Порту». В России «драконы» победили, потому что не позволили «Краснодару» владеть мячом. Нельзя оставлять в центре поля только Данилу и Сержиу Оливейру. Это не ограничило циркуляцию мяча «Краснодара». Я не понимаю, почему не играл Ромариу Баро, который балансирует игру «Порту» без мяча. Да, ситуацию исправил выход Урибе во втором тайме, но было уже поздно! Конечно, «Краснодару» ещё и повезло, но главная причина провала – стартовый состав.