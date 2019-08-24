Китай готовится стать великой футбольной державой. Помогут иностранцы

Стали известны финансовые требования Неймара к «Барселоне» и «Реалу»



Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил свои финансовые требования к «Барселоне» и «Реалу», которые заинтересованы в его подписании. Об этом информирует AS со ссылкой на телепередачу Jugones.



Согласно данным источника, 27-летний нападающий парижан поставил перед сине-гранатовыми и «Королевским клубом» следующие условия: он хочет подписать контракт сроком на пять лет и зарабатывать € 35 млн в год.

Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.



В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

Неймару скучно жить в футболе. Он перестал видеть игру глазами ребёнка И эта вселенская тоска заставляет его лениво скандалить со всеми.

Китай намерен натурализовать 9 игроков перед отбором ЧМ-2022



Китайская футбольная ассоциация намерена натурализовать девять иностранных футболистов перед началом отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, утверждает Агентство Синьхуа.



«Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды.



Если китайская сборная сможет выйти в следующий этап квалификации, мы можем представить ещё несколько натурализованных игроков. Но это никогда не будет нашей долгосрочной политикой, количество таких игроков будет ограниченным", — сказал президент китайской футбольной ассоциации.



Ранее сообщалось, что за сборную Китая будет выступать натурализованный бразилец Элкесон, который получил имя Аи Кесен.

В Испании будет играть почти 40-летний китаец. И это не розыгрыш Просто бизнес.

«Наполи» купил Лосано, совершив рекордный трансфер в истории клуба



Мексиканский нападающий ПСВ Ирвин Лосано перешёл в неаполитанский «Наполи», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



«Наполи» заплатил за игрока € 40 млн. Трансфер Лосано стал рекордным в истории неаполитанского клуба. Футболист подписал с «Наполи» контракт до лета 2024 года.



Ранее сообщалось, что за пять лет в Неаполе Лосано заработает € 43 млн.



Лосано перешёл в ПСВ летом 2017 года из «Пачуки». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 24-летний мексиканец принял участие в 30 матчах голландского национального чемпионата (все — в основе), стал автором 17 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. За сборную Мексики сыграл 35 матчей и забил девять голов.

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«Ювентус» заинтересован в обмене 3 игроков на 3 футболистов «ПСЖ»



«Ювентус» заинтересован в обмене футболистами с «Пари Сен-Жермен», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.



Согласно информации источника, «старая синьора» изучает возможности сделки, в рамках которой на «Парк де Пренс» отправились бы Миралем Пьянич, Эмре Джан и Сами Хедира. В обратном направлении чемпион Италии желает получить Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.



Отметим, что рыночная трансферная стоимость Пьянича составляет € 70 млн, Джана — € 40 млн, Хедиры — € 7 млн, Верратти — € 75 млн, Ди Марии — € 40 млн, Дракслера — € 35 млн.



Ранее «Ювентус» также контактировал с «Пари Сен-Жермен», чтобы договориться об обмене Пауло Дибалы на Неймара. Однако парижане отказались от этого предложения.

«Динамо» проявляет серьёзный интерес к форварду «Уотфорда» Окаке



Форвард «Уотфорда» Стефано Окака может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Согласно информации источника, в ближайшие несколько часов должна состояться встреча представителей московского клуба с братом 30-летнего нападающего, Карло, который также является его агентом. Бело-голубые могут взять итальянца в аренду с последующим правом выкупа.



Окака перешёл в «Уотфорд» летом 2016 года из «Андерлехта» за € 6 млн. За английский клуб он сыграл 39 матчей и забил 5 мячей. В январе этого года он сдавался в полугодичную аренду в «Удинезе», где сыграл 16 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. На счету форварда 4 игры за сборную Италии и 1 забитый мяч.

«Барселона» близка к подписанию Бентанкура за € 60 млн



«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура, утверждает TyC Sports.



Согласно информации источника, трансфер 22-летнего хавбека «старой синьоры» обойдётся каталонскому клубу в € 60 млн. При этом чемпион Италии получит только половину этой суммы. Остальные € 30 млн будут перечислены на счета «Боки Хуниорс», который владеет 50% прав на футболиста.

Бентанкур перешёл в «Ювентус» летом 2017 года. Его трансфер из «Боки Хуниорс» обошёлся туринскому клубу в € 12,5 млн. В прошлом сезоне уругваец принял участие в 40 матчах за «Юве». На его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до лета 2024 года. За сборную Уругвая футболист сыграл 23 матча.

Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»



«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.



Ранее французского издание L’Équipe сообщило, что «Бавария» выручит с продажи Саншеша € 20 млн.



Саншеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.



«Лилль» в минувшей кампании финишировал на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1. В нынешнем сезоне команда Кристофа Галтье одержала одну победу и потерпела одно поражение.

«Боруссия» Д одержала вторую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Кёльн»



В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Автором первого гола стал полузащитник «Кёльна» Доминик Дрекслер на 29-й минуте. Хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо сравнял счёт в середине второго тайма. На 86-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел команду из Дортмунда вперёд. В компенсированное время ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Пако Алькасер.



Для «Боруссии» эта победа стала второй подряд в чемпионате Германии на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Люсьена Фавра на своём поле со счётом 5:1 разгромила «Аугсбург». «Кёльн» в минувшем матче в гостях проиграл «Вольфсбургу» (1:2).