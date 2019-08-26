Карпин и Шаронов – нереально круты! На бровке они дают рок-концерты

Мы понаблюдали, как специалисты руководят своими командами, и поняли, почему ФК в провинции могут быть популярнее, чем в столицах.

Старт нынешнего сезона РПЛ подарил нам не только ожесточённую борьбу на вершине турнирной таблицы, хорошую результативность команд, неожиданных героев, но и новый тренд. Оказывается, в России тренеры тоже могут быть суперзвёздами, как в АПЛ. Если по мастерству нашим специалистам пока рано тягаться с Клоппом и Гвардиолой, то по харизме и внутренней энергии они ничуть им не уступают.

Особенно уже приучивший общественность к своим выходкам Валерий Карпин и совсем недавно начавший жечь на бровке и в раздевалке Роман Шаронов. Оба тренера очень красноречивы, не стесняются эмоций, пытаются проповедовать атакующий футбол и ведут себя во время матчей прямо как рок-звёзды.

Неудивительно, что в промо к домашнему матчу с «Рубином» «Ростов» представил обоих специалистов в виде металлистов: Карпина изобразили в косухе, а Шаронова в обычной куртке с символикой казанского клуба, но зато с поднятой вверх «козой». Таким образом клуб дал понять, что на «Ростов Арене» концерт стоит ждать не только на поле, но и в тренерских зонах. И действительно, те, кто поверил в это, не были обмануты.

«Рубину» больше не нужны видео из раздевалки. Шаронов всё показывает на поле Самое время осторожно похвалить Казань.

Взрывной Шаронов

Стартовый свисток наставник «Рубина» встретил стоя, облокачиваясь на скамейку запасных. Он смотрел на поле и был очень задумчив. Однако из состояния покоя Роман Шаронов вышел довольно быстро — уже при первом стыке в центре поля. Не согласившись с решением арбитра, тренер ринулся что-то объяснять резервному судье. Высказав мнение об эпизоде, он тут же вернулся обратно.

Весь матч тренер «Рубина» провёл примерно в таком же режиме. Застыв у скамейки запасных, он взрывался при любом удобном случае. Шаронов размахивал руками, ругая своих защитников, показывал игрокам пальцем, в каком направлении развивать атаки, а также, будто сгребая шахматные фигуры со стола, выгонял низко сидевших оборонцев ближе к центру поля.

Особенно часто Шаронов прикрикивал на фланговых защитников – Степанова и Данченко. В первом тайме из-за удачного прессинга ростовчан «Рубин» с трудом преодолевал центр поля. Игроков, получающих мяч от Дюпина, тут же встречали и отбирали у них мяч. Тренер «Рубина» просил своих латералей держаться шире и открываться под передачу вратаря.

Возможно, именно из-за осознания игровых проблем гол своей команды Шаронов практически не праздновал. После того как Марков открылся между двумя центральными защитниками «Ростова», получил пас от Подберёзкина, а затем точным ударом открыл счёт в матче, Шаронов сложил руки в карманы и пошёл раздавать «пять» тренерскому штабу.

Тем удивительнее, что буквально через несколько минут он опять выбегал к бровке, кричал игрокам и что-то подсказывал судьям. В игре с «Ростовом» Шаронов точно не боялся получить дисквалификацию за «демонстративное исполнение обязанностей наставника».

Нервный Карпин

На гол «Рубина» хозяева ответили результативным ударом спустя 15 минут. Главный бомбардир ростовчан Элдор Шомуродов сместился с мячом ближе к центру штрафной площади и пробил. Рикошет от защитника помог оказаться мячу в воротах.

Забитый гол наставник «Ростова» также встретил спокойно. Складывалось впечатление, что у Валерия Карпина отлегло — уж больно много моментов в первом тайме губили его футболисты.

Тем не менее хозяева предоставили своему наставнику ещё немало поводов понервничать. Следуя тренду на слабую реализацию, заданному в начале игры, футболисты донского клуба продолжили пороть голевые моменты. Из выгодных позиций мазали Саплинов, Чернов и Ионов. В то же время «Рубин», пользуясь тем, что «Ростов» активно прессинговал и атаковал большими силами, с удовольствием убегал в контратаки, находя свободные зоны.

Подобное положение дел не могло не сказаться на Карпине. Наставник ростовчан, в отличие от тренера «Рубина», буквально дежурил у бровки, отлучаясь к скамейке запасных только на короткий водопой и разговоры с помощниками.

На границе технической зоны Карпин буквально выжигал землю. Он размахивал руками, реагируя на решения арбитров, хватался за голову во время ошибок игроков, очень громко кричал, подсказывая своим футболистам, где располагаться во время обороны. «Норманн, лево, лево!», — слышалось на стадионе, даже несмотря на звучные скандирования болельщиков.

Практически все ключевые эпизоды в концовке игры главный тренер «Ростова» буквально пропускал через себя. Он подпрыгивал от недовольства, когда контратаку «Рубина» его команда сумела остановить только ценой фола, вздирал руки в воздух, когда Ерёменко отдавал неточный пас, отчаянно жестикулировал и ругался, когда очередной навес ростовчан оказывался безрезультатным.

«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Ерёменко Героем встречи стал нигериец Игбун. Ростовчане впервые не смогли забить в этом сезоне.

Последние 10 минут игры стали для Карпина ещё напряжённее. Нервничая, он не мог устоять на месте, расхаживая вдоль технической зоны и из-за раза в раз облокачиваясь о козырёк скамейки запасных. И даже гол, забитый Саплиновым, не принёс тренеру «Ростова» облегчения. После мяча форварда жёлто-синих намного счастливее смотрелись помощники Карпина, чем он сам.

Оставшееся время игры наставники обоих клубов провели у бровки. В конце матча они подсказывали своим игрокам, как действовать практически в каждом эпизоде. Смотрелось такое действо довольно занимательно – ничуть не скучнее, чем то, что происходило на поле.

Наконец, после финального свистка измученный Карпин выдохнул. Улыбаясь, он отправился благодарить своих футболистов за игру.

На радостях тренер «Ростова» поцеловал сына Ионова, а затем указал на ошибки Еремёнко и по-товарищески толкнул его, сказав «молодец».

***

После игры Карпин снова зажёг, но уже на пресс-конференции. Ирония и фирменное «И?» были при нём.

Сначала главный тренер «Ростова» рассказал журналистам о своих эмоциях после игры и похвалил команду.

— Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов. Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами. Сегодня они сделали всё, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот.

— У вас были проблемы с реализацией…

— И?

— Поправляемо?

— Как?

— Это я у вас спрашиваю.

— Поправляемо. Будем работать: вместо 30 будем наносить 50 ударов — может, забьём.

— Фалькао к нам не приедет. Кто должен приехать, чтобы «Ростов» смог стать чемпионом?

— Дайте денег — кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара.

После таких слов Карпина хотелось, чтобы мнением об игре поделился и Роман Шаронов. Однако в «Рубине» он не главный тренер и давать интервью на пресс-конференции ему нельзя. Очень жаль, ведь наставник казанцев, известный своими воспламеняющими речами в раздевалке, мог и после матча посоперничать с Карпиным – теперь в красноречии.

Несмотря на то что Шаронов практически вчистую уступил Карпину в тактическом плане, можно с уверенностью констатировать, что дуэли между столь харизматичными тренерами нужны нашему чемпионату. Благодаря таким специалистам клубы становятся яркими, самобытными и, самое главное, притягивают внимание болельщиков, чего порой футболу в провинции очень не хватает. В прошлом году «Ростов Арена» вошла в тройку самых посещаемых стадионов. Наверняка скоро подтянется и Казань.