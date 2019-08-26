Ни слова о яйцах. В Кононова не поверят как в Карреру – и это хорошо

Сначала — распродажа игроков, которая так волнует болельщиков. Уходит 5-7 вроде бы больших мастеров вместе с капитанами, а на смену им то Зобнин, то Бакаев, то толстый Фернандо, то якобы никому не нужный Шюрлле. Из реальных надежд – только пара двадцатилетних голландцев, да у них временами все «дерьмово».
Дальше – слухи и смене тренера и «Тамбов» с АЕКом. В эти дни кажется – все, сезон закончен, команда на дне.
Но вдруг – кувырок, победы в ключевых матчах и голы восьмерок на последних минутах.
Так что будет в итоге – чемпионство?
Кононов и Каррера – полные антиподы
У двух эпох были похожие атрибуты – в клубе наводили порядок, избавлялись от групп агентов и договаривались с болельщиками.
Но если при Каррере уже оторвавшийся «Спартак» взбаламутило (сначала помогло держать темп, а затем взорвало) вмешательство третьих сил, то при Кононове подобный вариант выглядит невозможным. Этот факт и делает истории разными.
И мы не говорим, что при Кононове и Цорне будет лучше, и что клуб сразу возьмет золото. Нет, «Спартак» в этой системе координат — вообще никакой не лидер, а пока лишь нестабильная, строящийся команда. Но с другой стороны, сейчас есть убежденность, что современный проект ждет вполне понятное будущее.
Эпоха Карреры была волшебством, под которым я понимаю триумф разных неудачников. Ведь Массимо, по сути, НЕ знал ни команды, ни рынка, ни собственного штаба, за исключением Джанлуки Риомми. Он НЕ избавлялся от одних игроков и НЕ набирал других, НЕ разрабатывал предсезонные планы физической подготовки, НЕ анализировал других соперников. Каррера был просто третьим тренером, которому внезапно предоставили трон. Да и у его воинов (он сам так говорил) были точно такие же случайные лица.
Капитан, Глушаков, – уже тогда высмеивался как человек, который к 30 годам так ничего и не выиграл. Как, впрочем, и почти все остальные участники «движения 16 лет». Но как бы определенные не люди не пытались стереть Дениса из памяти – он как минимум такой же герой, как и тренер.
Внезапными легендами стали и Андрей Ещенко с Романом Зобниным, только что вылетевшие с «Динамо» в ФНЛ.
И если вернуться назад и вспомнить свои ощущения, то в сезон 16/17 «Спартак» был провальной командой – и неудивительно, что в клубе так и не смогли поделить непонятно откуда сваливавшееся, волшебное золото.
Новые агенты, новые комиссии за переходы, приглашение нового тренерского штаба, новые обиды, новые контракты игроков и вмешательство в процесс третьих лиц – весь этот передел быстро уничтожил красивое, но все-таки хлипкое строение.
История Кононова – иная. У него есть свой штаб, который уверен, что завтра главный не приведет им на смену своих друзей. При Кононове приходила сложнейший этап чистки и начинала строиться новая команда. Он очень хорошо знает российский футбол, а также вряд ли когда-то попадет под влияние теневых агентов и будет отчитываться лишь перед руководством клуба. И за это нынешнего тренера «Спартака» обязательно будут бомбить.
И не важно важно, будет ли он делить первое место и обыграет ли ЦСКА – заслуги тренера «Спартака» все равно никто не заметит. Вот увидите, победы будут сравнивать с великим Шюрлле, умницей Тилем, Максименко, Ларссоном, Мирзовым, Мелкадзе, Цорном, но только не с Кононовым. То есть, получится обратная Каррере история, где был ТРЕНЕР, а за ним – кучка поленьев.
Кононов обречен на такое отношение, потому что в надрессированном пропагандой обществе он не использует ни одного из средств, которым пользовался Каррера. Он не прыгает в сторону камер при забитых мячах и не кричит в объектив. Он не обнимает и не целует каждого из игроков. Он не идет к толпе болельщиков с крутой улыбкой. Он не окружает себя людьми, которые способны отстаивать его интересы в информационном поле. И он абсолютно не умеет говорить на публику.
На пресс-конференции после «Крыльев» Кононов мог долго рассказывать, какие у команды большие яйца, какие герои его спартанцы, бившиеся за ромб на груди, но вместо этого победитель тихо пожалел соперника: «Хорошо провели матч. Для нас приятно, что забили в дополнительное время, но понимаю, что для соперника это трагедия. Сами были в таких ситуациях».
Под хорошее настроение Кононов мог бы намекнуть, что ему (а особенно его агентам) нужна скамейка подлиннее, но вместо этого тренер «Спартака» буквально отказывается от усиления: «Есть финансовый фейр-плей, мы его соблюдаем. Не можем просто так взять игроков. У нас есть конкуренция, до конца окна осталось совсем немного. У нас есть один кандидат. Не буду говорить на какую позицию. Получится – получится. Если нет, то не будем расстраиваться».
Развернуться тренер «Спартака» мог хотя в истории пока любимого всем Шюррле, но и здесь не выжал для себя ничего полезного:
«Он разноплановый игрок, есть опыт, есть школа. Он многое прошёл. Дай бог каждому из нас такую карьеру сделать, которая у него была и есть. Андре получает удовольствие от игры, ему нравится Россия, нравятся российские граждане. Что касается лидерства, то у нас есть капитан, вице-капитан».
И пока Кононов не создает вокруг себя нужного людям фона – его три очка с 30-ю ударами по воротам и голами на последних минутах будут какое-то время преподноситься массам не просто как случайное, но и как раздражающее событие. Но это даже хорошо. Ведь в случае со «Спартаком», у тебя намного больше шансов выжить с топором над головой, чем с венком славы и народной любви на лбу.
Доказано Каррерой и его друзьми.
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