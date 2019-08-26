«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Спалетти выгонял его с тренировки

По информации, опубликованной на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский «Локомотив» договорился о переходе португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу. «Железнодорожники» арендуют футболиста до окончания сезона-2019/20 и будут иметь право выкупа игрока за 18 млн евро.
Почему чемпион Европы решил переехать в РПЛ и зачем ему «Локомотив»? Давайте разбираться.
Где играл португальский полузащитник
Жоау Мариу начал заниматься футболом в юношеской команде «Драгон Форс» в родном городе Порту. Когда мальчику было 11 лет, его переманила академия «Спортинга». В итоге он переехал в Лиссабон. Прежде чем стать игроком основного состава клуба, Мариу прошёл через все возрастные группы академии, немного поиграл за «Спортинг Б», а также съездил в шестимесячную аренду в «Виторию Сетубал».
Возраст: 26 лет.
Гражданство: Португалия
Амплуа: центральный полузащитник (опорный полузащитник, атакующий полузащитник, правый полузащитник, левый полузащитник).
Клуб: «Интер»
Рост: 173 см.
Вес: 72 кг.
Карьера: «Спортинг» (2011 – 2016), «Интер» (2016 – 2019).
Достижения: обладатель Кубка Португалии – 2015, чемпион Европы — 2016.
Лишь после возвращения в клуб, перед стартом сезона-2014/15, 21-летний Жоау стал привлекаться к играм за основу. В «Спортинге» португалец быстро прогрессировал – за свой первый полноценный сезон в команде он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи в Примейре. В следующем розыгрыше чемпионата хавбек был ещё круче – Мариу отметился 6 голами и 11 ассистами.
К началу чемпионата Европы во Франции хавбек подошёл в потрясающей форме. Во многом благодаря отличной игре Мариу португальцы выиграли тот турнир.
Неудивительно, что после окончания чемпионата португалец стал трансферной мишенью для многих топ-клубов. На Мариу претендовали «Челси», ПСЖ и даже «Реал», однако хавбек сделал выбор в пользу «Интера».
Первый сезон в итальянском клубе он провёл довольно неплохо. Но затем у полузащитника случился спад, и он стал реже попадать в основу клуба. Полугодовая аренда в «Вест Хэме» не сильно помогла португальцу. Вернувшись в «Интер» летом 2018 года, он стал получать больше игрового времени, но так и остался футболистом ротации.
Зачем Мариу нужен «Локомотив»
Карьера талантливого португальца пошла под откос после переезда в Италию. В «Интере» Мариу, по его признанию, столкнулся с абсолютным хаосом. Жоау не нравились частые перестановки в команде и тренерском штабе. Именно в этом он нашёл причину своего спада.
Португалец заявлял, что не хочет возвращаться в «Интер» и выражал желание сменить клуб. Устав от томления в немилой команде, он даже начал халтурить на тренировках, за что в конце прошлого сезона наставник нерадзурри Лучано Спаллетти выгнал его с занятия.
В таком контексте продолжение карьеры Мариу в «Локомотиве» выглядит вполне логичным. Россия входит в топ--6 стран в рейтинге УЕФА, а «железнодорожники» — одни из лидеров РПЛ. Значит, к уровню команды у португальца вопросов быть не должно.
Кроме того, в «Локомотиве» Жоау будет точно игроком основы. Регулярная игровая практика – это именно то, что ему нужно для перезапуска карьеры.
Тем более, помимо перехода в «Локомотив», у португальца было не так много вариантов — лишь «Монако» и «Галатасарай». Обделённый игровой практикой Мариу точно не смог бы подыскать себе клуб уровнем выше.
Зачем «Локомотиву» нужен Мариу
«Железнодорожникам» необходим баланс в центре поля. Несмотря на то что в этом сезоне опорник Крыховяк демонстрирует чудеса универсальности, принося своей команде неожиданно много пользы в нападении, «Локомотиву» всё равно нужен более атакующий игрок. Партнёр поляка по опорной зоне Дмитрий Баринов стремительно прогрессирует, но он тоже больше заточен под оборону.
Жоау Мариу как раз «разбавит» центр поля «железнодорожников». В созидательной игре португалец не гениален, но зато он отлично связывает линию обороны с линией нападения. Полузащитник превосходно развивает атаки, может протащить мяч на несколько метров вперед за счёт дриблинга, обладает отличным коротким и дальним пасом.
Кроме того, Мариу способен сыграть на обоих флангах полузащиты. Занимая позицию вингера, он неоднократно демонстрировал отличную игру как в сборной Португалии, так и в «Интере». Такая вариативность футболиста наверняка даст Юрию Сёмину больше простора для изменения игры команды по ходу матча.
Да и про кадровый дефицит в центре поля «Локомотив» наконец позабудет.
- 26 августа 2019
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