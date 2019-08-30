10 главных перемен в жизни Неймара и «Барсы» с тех пор, как они расстались

Летом 2017 года, после невероятно долгих переговоров между представителями Неймара, «Барселоной» и «ПСЖ», бразилец сменил клуб и стал официально самым дорогим футболистом в мире. Через два года, после ещё более долгих и утомительных переговоров, он близок к тому, чтобы вернуться обратно. Прошло не так уж много времени, но в жизни «Барсы», да и самого Неймара изменилось очень многое. Причём в основном не в лучшую сторону.

1. Новый тренер «Барсы» отходит от привычного футбола

До того как Эрнесто Вальверде возглавил «Барсу», его команды никогда не играли, постоянно владея мячом. Более того, он даже не играл с тремя нападающими. И самой сложной задачей для него на новом месте работы стал поиск компромисса. Компромисс между тем, к чему привыкли болельщики «Камп Ноу», и стилем самого Вальверде оказался труднодостижим. Первые полгода, пока здорово играл Паулиньо, удались отлично, но это было давно, а «Барселона» с осени 2017 года не показывала классный атакующий футбол в системе.

2. «Барса» попыталась заменить Неймара. Неудачно

222 млн евро были потрачены не лучшим образом. Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле не смогли заменить Неймара. Оба получили достаточно шансов, но не закрепились в стартовом составе. А держать таких дорогих игроков на скамейке даже как-то странно. Через два года «Барселона» отдала Коутиньо в аренду «Баварии», а Дембеле пытаются включить в ту самую сделку с «ПСЖ». Но он отказывается.

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3. «Барса» потратила 759 млн

Эта пара – не единственная трансферная неудача каталонцев. Летом 2018 Малком был перехвачен у «Ромы» в последний момент – но никто так и не понял зачем. Сейчас он в «Зените». «Барса» не могла улучшить стартовый состав, но при этом тратила очень много. Летом, когда ушёл Неймар, команда потратила на трансферном рынке 374 млн евро. Но Деулофеу так и не заиграл, а Семеду тоже не выглядит лучшим правым защитником из возможных. Ещё две покупки 2017 года – Паулиньо и Мина, которые в сумме стоили больше 50 млн, – уже не в команде. Наконец, этим летом каталонцы тоже солидно потратились. 255 млн ушли в основном на Гризманна и де Йонга. Другие покупки – Фирпо, Нету и Эмерсон – вызывают удивление. Особенно Фирпо, который несколько лет назад оскорблял Месси в соцсетях. Неужели на роль дублёра Альбы нельзя было взять игрока из академии?

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Всего с лета 2017 года «Барса» купила игроков на 759 млн евро – больше всех в мире. Огромная цифра, особенно если посмотреть на результаты в Лиге чемпионов.

4. «Барса» так и не выиграла Лигу чемпионов

Более того, в оба сезона вылетела из турнира довольно унизительно. Сначала упустив преимущество в три гола над «Ромой» в четвертьфинале: после домашней победы 4:1 было поражение в гостях со счётом 0:3. На следующий год получилось даже хуже. На «Камп Ноу» каталонцы разнесли «Ливерпуль» 3:0, причём в концовке Дембеле мог сделать счёт ещё крупнее. После того матча Клопп подбодрил команду, а на «Энфилде» «Ливерпуль» уничтожил гостей — 4:0. В общем, без Неймара в ЛЧ у каталонцев не ладится. Хотя дело вряд ли в бразильце. Скорее, дело в том, что усилий одного Месси недостаточно, а «Барселона» чем дальше, тем сильнее от него зависит.

5. «Барса» ещё больше зависит от Месси

В прошлом сезоне у Месси было в Примере 36 голов и 13 голевых пасов. «Барса» забила 90 голов – Лео поучаствовал в завершающей фазе больше чем в половине из них. В Лиге чемпионов у него 12 голов и 3 голевых паса – тоже больше половины от всей команды. Но есть статистика, которая показывает степень зависимости от аргентинца лучше всего. С начала 2019 года «Барселона» сыграла без Месси шесть официальных матчей. В них у команды: четыре поражения, ничья и одна победа. За победу надо сказать спасибо Гризманну: это победа над «Бетисом» во втором туре, в которой блистал француз. До того была серия из пяти матчей без побед. Очень тревожная статистика.

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6. Неймар не вышел из тени Месси

Слова «выйти из тени Месси» стали мемом. Бразилец не скрывал, почему поменял команду. Он хотел быть номером один на поле, чтобы тренер строил игру именно через него. И, в общем, примерно так и получилось: в Париже он был главным игроком сначала для Унаи Эмери, потом для Томаса Тухеля. Но выйти на новый уровень это бразильцу не помогло. На самом деле, он не смог даже выйти на уровень своей результативности в Испании. Да и «ПСЖ» постепенно научился обходиться без него. Это связано с ещё одним изменением. В жизни бразильца.

7. Неймар стал травматичным

В первый сезон во Франции Неймар сыграл в 20 матчах чемпионата, во второй – в 17. Это меньше, чем в любой из его сезонов в «Барселоне». Причина – травмы. В феврале 2018 года он получил травму в матче с «Марселем» и покинул поле в слезах. Обследование выявило трещину пятой плюсневой кости, из-за которой он пропустил остаток сезона.

В следующем сезоне случилось худшее дежавю из возможных: снова в феврале, снова пятая плюсневая кость, снова до конца сезона. Из-за рецидива прошлогодней травмы Неймар опять пропустил главные матчи – в плей-офф Лиги чемпионов. И опять травма была получена в матче, в котором на нём фолили всё время. Возможно, это одна из причин, почему он хочет покинуть «ПСЖ». Для игроков Лиги 1 он превратился в мишень.

8. Неймар стал звездой скандалов

К сожалению, за годы в Париже бразилец из звезды футбола и претендента на «Золотой мяч» превратился в звезду светской хроники. Его вечеринки, эпатажные костюмы и причёски, капризы и конфликты стали постоянным источником новостей. В прессу постоянно попадают слухи о проблемах в раздевалке «ПСЖ». Вряд ли эти утечки были возможны без участия кого-то из команды. Последняя неприятность бразильца – иск болельщика. Тот оскорбил футболиста после финала Кубка Франции, в ответ Неймар слегка хлопнул его ладонью. Теперь болельщик обратился в суд. Да, прошло уже несколько месяцев.

Неймара опять хотят засудить. Проснулся фанат, получивший по лицу от бразильца Болельщик «Ренна» подал иск в суд на игрока ПСЖ спустя три месяца после инцидента. Дело якобы в справедливости, а не в деньгах.

9. Неймара обвинили в изнасиловании

Но и на общем фоне скандалов выделяется история со странным обвинением в изнасиловании, которая, кажется, ещё сильнее подкосила футболиста. 30 июля дело было закрыто, в итоге он так и не предстал перед судом: все обвинения были сняты. Но месяцы до того были трудными. Сам игрок позднее говорит, что никогда не забудет этот опыт, который «оставил ему шрам».

Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое Ничего хорошего.

10. Неймар хочет обратно

Это не слухи и не домыслы журналистов. О том, что клуб должен отпустить игрока, который хочет уйти, в конце июля сказал Марко Верратти. Это косвенное, но сильное подтверждение всех слухов. К тому же с тех пор случилось много других событий, которые намекают, что футболист пытается ускорить свой уход. Например, он прогулял начало предсезонной подготовки. И был за это крупно оштрафован. В середине августа Неймар был остранён от тренировок. Да и неофициальный спикер «Барселоны» Жерар Пике уже высказался: сказал, что будет рад, если Неймар вернётся. Пике, конечно, может ошибиться в прогнозах, но в том, что касается выражения мнения лидеров клуба, ему можно доверять.