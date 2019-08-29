6 главных фактов о соперниках «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Российским клубам будет очень тяжело. Теперь в этом нет сомнений.

Наконец-то ЛЧ!

Российские болельщики всегда с особым интересом ждут еврокубковых матчей с участием наших клубов, ведь это, по сути, единственная возможность проверить себя на фоне лучших команд мира. Да и вообще у еврокубков и Лиги чемпионов в особенности есть особая аура, без которой спортивную осень представить себе невозможно. Люди жертвуют сном перед рабочим днём, но всё равно смотрят эти и не жалеют об этом.

Прошлый розыгрыш Лиги чемпионов стал настоящим сумасшествием, так что планка ожиданий поставлена высоко и в этом году. И вот сегодня, 29 августа, состоялась долгожданная жеребьёвка группового этапа турнира, в котором примут участие «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» был близок к успеху, но с тремя российскими командами в Лиге чемпионов нам придётся подождать.



Питерцы сыграют в группе с. «Локомотив» — с. «Чемпионат» подготовил для вас 6 фактов о каждом сопернике наших клубов.

«Зенит» назвал себя самым желаемым вариантом в 1-й корзине перед жеребьёвкой ЛЧ

Соперники «Зенита»

«Бенфика (Лиссабон, Португалия)

Проклятье Гуттмана



В 1962 году тренер Бела Гуттманн покинул «Бенфику» после трех побед в чемпионате Португалии и двух успехов в Кубке европейских чемпионов. Клуб отказался выплачивать тренеру бонусы за победы, в результате чего Гуттманн произнёс следующую фразу: «Без меня «Бенфика» не выиграет ни один европейский кубок в течение ближайших ста лет». И, вы знаете, с тех пор клуб играл в финалах европейских турниров 8 раз, но всякий раз терпел поражения.



Место в прошлом чемпионате Португалии: 1-е.

Место в таблице сейчас: 4-е.

Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/4 финала Лиги Европы от «Айнтрахта».

«Лион» (Лион, Франция)

Король 2000-х



«Лион» ворвался в элиту французского и мирового футбола в начале 2000-х. И как ворвался! Клуб, до этого ни разу не становившийся чемпионом, выиграл семь чемпионатов подряд. И стал регулярно играть в плей-офф Лиги чемпионов вместе с легендарным исполнителем штрафных Жуниньо Пернамбукану.



Место в прошлом чемпионате Франции: 3-е.

Место в таблице сейчас: 2-е.

Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны».

«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия)

10 лет!



Да, именно столько существует этот немецкий футбольный клуб. И это, безусловно, главный факт о нём. Мы справедливо восхищаемся нашим «Краснодаром», который существует на год дольше, но у Сергея Галицкого есть достойный конкурент. В сезоне 2012/13 «РБ Лейпциг» еще играл в Региональной лиге «Север» Германии.



Место в прошлом чемпионате Германии: 3-е.

Место в таблице сейчас: 3-е.

Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет из группового этапа Лиги Европы.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Соперники «Локомотива»

«Ювентус» (Турин, Италия)

Кальчополи



«Ювентус» — великий клуб, но и у него есть чёрная страница в истории. В 2006 году в результате коррупционного скандала в итальянском футболе (Кальчополи) «Ювентус» был лишён двух титулов чемпиона Италии, а также переведён в серию Б со снятием 9 очков.

Место в прошлом чемпионате Италии: 1-е.

Место в таблице сейчас: 8-е.

Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Аякса».

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

Один шаг до величия



«Атлетико» никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов, хотя трижды играл в финалах турнира. При этом всякий раз финалы с участием «Атлетико» заканчивались ничьей в основное время.

Место в прошлом чемпионате Испании: 1-е.

Место в таблице сейчас: 2-е.

Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ювентуса».

«Байер» (Леверкузен, Германия)

«Неверкузен»



Клуб, который считается неудачником всего и вся. Именно поэтому и прозвище «Неверкузен» (игра слов с английским never – никогда). «Байер» существует больше 100 лет, но за это время ни разу не выиграл чемпионат Германии!



Место в прошлом чемпионате Германии: 4-е.

Место в таблице сейчас: 5-е.

Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/16 финала Лиги Европы от «Краснодара».