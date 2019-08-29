6 главных фактов о соперниках «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Наконец-то ЛЧ!
Российские болельщики всегда с особым интересом ждут еврокубковых матчей с участием наших клубов, ведь это, по сути, единственная возможность проверить себя на фоне лучших команд мира. Да и вообще у еврокубков и Лиги чемпионов в особенности есть особая аура, без которой спортивную осень представить себе невозможно. Люди жертвуют сном перед рабочим днём, но всё равно смотрят эти и не жалеют об этом.
Прошлый розыгрыш Лиги чемпионов стал настоящим сумасшествием, так что планка ожиданий поставлена высоко и в этом году. И вот сегодня, 29 августа, состоялась долгожданная жеребьёвка группового этапа турнира, в котором примут участие «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» был близок к успеху, но с тремя российскими командами в Лиге чемпионов нам придётся подождать.
Питерцы сыграют в группе с. «Локомотив» — с. «Чемпионат» подготовил для вас 6 фактов о каждом сопернике наших клубов.
Соперники «Зенита»
«Бенфика (Лиссабон, Португалия)
Проклятье Гуттмана
В 1962 году тренер Бела Гуттманн покинул «Бенфику» после трех побед в чемпионате Португалии и двух успехов в Кубке европейских чемпионов. Клуб отказался выплачивать тренеру бонусы за победы, в результате чего Гуттманн произнёс следующую фразу: «Без меня «Бенфика» не выиграет ни один европейский кубок в течение ближайших ста лет». И, вы знаете, с тех пор клуб играл в финалах европейских турниров 8 раз, но всякий раз терпел поражения.
Место в прошлом чемпионате Португалии: 1-е.
Место в таблице сейчас: 4-е.
Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/4 финала Лиги Европы от «Айнтрахта».
«Лион» (Лион, Франция)
Король 2000-х
«Лион» ворвался в элиту французского и мирового футбола в начале 2000-х. И как ворвался! Клуб, до этого ни разу не становившийся чемпионом, выиграл семь чемпионатов подряд. И стал регулярно играть в плей-офф Лиги чемпионов вместе с легендарным исполнителем штрафных Жуниньо Пернамбукану.
Место в прошлом чемпионате Франции: 3-е.
Место в таблице сейчас: 2-е.
Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны».
«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
10 лет!
Да, именно столько существует этот немецкий футбольный клуб. И это, безусловно, главный факт о нём. Мы справедливо восхищаемся нашим «Краснодаром», который существует на год дольше, но у Сергея Галицкого есть достойный конкурент. В сезоне 2012/13 «РБ Лейпциг» еще играл в Региональной лиге «Север» Германии.
Место в прошлом чемпионате Германии: 3-е.
Место в таблице сейчас: 3-е.
Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет из группового этапа Лиги Европы.
Соперники «Локомотива»
«Ювентус» (Турин, Италия)
Кальчополи
«Ювентус» — великий клуб, но и у него есть чёрная страница в истории. В 2006 году в результате коррупционного скандала в итальянском футболе (Кальчополи) «Ювентус» был лишён двух титулов чемпиона Италии, а также переведён в серию Б со снятием 9 очков.
Место в прошлом чемпионате Италии: 1-е.
Место в таблице сейчас: 8-е.
Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Аякса».
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
Один шаг до величия
«Атлетико» никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов, хотя трижды играл в финалах турнира. При этом всякий раз финалы с участием «Атлетико» заканчивались ничьей в основное время.
Место в прошлом чемпионате Испании: 1-е.
Место в таблице сейчас: 2-е.
Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ювентуса».
«Байер» (Леверкузен, Германия)
«Неверкузен»
Клуб, который считается неудачником всего и вся. Именно поэтому и прозвище «Неверкузен» (игра слов с английским never – никогда). «Байер» существует больше 100 лет, но за это время ни разу не выиграл чемпионат Германии!
Место в прошлом чемпионате Германии: 4-е.
Место в таблице сейчас: 5-е.
Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: вылет в 1/16 финала Лиги Европы от «Краснодара».
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