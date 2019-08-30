«Скоро мы станем бессмертными». Речь великого футболиста удивила Месси и Роналду

«Для богов мы как для ребятишек мухи»

Вчера, 29 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Все команды узнали своих будущих соперников, однако самым главным событием вечера стало не это. Легенда футбола Эрик Кантона, проведший свои лучшие годы в «Манчестер Юнайтед», получил награду президента УЕФА за выдающиеся достижения, профессионализм и образцовые личные качества.



Президент УЕФА Александр Чеферин сказал немало комплементарных слов на сцене в адрес Кантона, после чего слово взял сам Эрик. И выдал такое, что вогнало в ступор абсолютно всех присутствующих на церемонии. Лионель Месси и Криштиану Роналду сидели рядом и по их реакции было понятно, что они явно не ожидали, что на футбольной церемонии будут говорить о бессмертии, старении клеток и цитировать Уильяма Шекспира. Очевидно, они плохо знают старину Эрика.

«Для богов мы как для ребятишек мухи. Нас мучить – им забава (фраза из «Короля Лира»). Скоро наука будет не только замедлять старение клеток. Скоро наука будет останавливать клетки, и мы станем бессмертными. Только несчастные случаи, преступления и войны смогут убивать нас. Но, к сожалению, их количество только увеличится. Я люблю футбол, спасибо!»

УЕФА объявил претендентов на звание игрока года. Там не только Роналду и Месси Собрали их статистику за последний год.

Криштиану пригласил Месси на ужин

Португалец и аргентинец ещё некоторое время сидели с изумлёнными лицами, пытаясь осознать, что же такое сказал Кантона и насколько глубокий смысл имеет жизнь. А когда всё немного переварилось, Роналду высказался сам. Но не по поводу бессмертия клеток, а про своё отношению к Лео Месси. И, по сути, пригласил того на ужин.



«У нас были отличные битвы с Лео. Я скучаю по Испании. Мы всегда подталкивали друг друга и стимулировали, и это замечательно, потому что помогает стать частью истории футбола. Я не знаю, закончим ли мы играть с ним в одно время. Он всё же моложе меня на два года, но я, вроде бы, в неплохой форме.



И планирую поиграть ещё два-три года. Так что людям, которым я не нравлюсь, придётся потерпеть. Мы делим с Лео сцену вот уже 15 лет. Это не так просто, но у нас прекрасные отношения. Думаю, нам надо поужинать вместе, ведь мы ещё этого не делали с ним».



Португалец выдал очень тёплую речь, хотя на церемонии УЕФА остался без наград. А вот Месси получил приз лучшему форварду Лиги чемпионов. А лучшим игроком года стал защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк.