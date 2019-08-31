ЦСКА играл с «Ференцварошем» 25 лет назад. Радимов забивал, Семак дебютировал

В пятницу московские «армейцы» узнали своих соперников по группе в Лиге Европы. Помимо «Эспаньола» и «Лудогорца» ЦСКА предстоит сыграть с венгерским «Ференцварошем». 25 лет назад команды уже встречались в Кубке Кубков на стадии 1/16 финала.

6 главных фактов о соперниках «Краснодара» и ЦСКА в Европе Один из них звал Гончаренко до переезда в Россию.

ЦСКА переживал тяжёлые времена, после распада СССР финансирование армии, равно как и ведомственных команд, сократилось. В команде был один звёздный игрок – Радимов, но в целом она не отличалась сильным составом. Для того времени игра в еврокубках для ЦСКА была не рядовым, а очень запоминающимся событием. Руководил красно-синими Александр Тарханов.



Первая игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» 15 сентября 1994 года. До перерыва голов команды не забили, да и моментов на двоих создали мало, а поактивнее выглядели гости. Зато в самом начале второго мяч в ворота «Ференцвароша» отправил Сергей Мамчур, пробив издали. Практически сразу после этого гости отыгрались – забил датский нападающий Кристиансен. Победу хозяева всё-так добыли: на 73 минуте отличился Олег Сергеев.

Кстати, именно в матче с «Ференцварошем» за ЦСКА дебютировал будущий капитан и легенда клуба Сергей Семак. Он вышел на замену на 61-й минуте.

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Ответный матч состоялся 29 сентября. Для ЦСКА игра началась отлично – уже на 15-й минуте забил Владислав Радимов. И как забил! Владиславу удался классный дальний обводящий удар (https://www.youtube.com/watch?v=fBIaTIsPsvI ). Но дальше у гостей начались проблемы: на 36-й минуте мяч в ворота Новосадова при помощи рикошета забил Липчеси, а в самом конце первого тайма защитники ЦСКА беспрепятственно пропустили в свою штрафную румынского нападающего Нягу, который без проблем отправил мяч в ворота с нескольких метров.

Во втором тайме голов больше забито не было, так что победитель мог определиться только в дополнительное время или в серии пенальти. Именно до них и дошло дело. После 13 ударов на двоих сильнее оказались хозяева — 7:6.

«Интересная была игра, — вспоминает вратарь ЦСКА в том матче Андрей Новосадов. — К сожалению, я ни одного пенальти тогда не отбил, а Серёга Колотовкин промахнулся седьмым ударом. Было обидно, что не прошли дальше. Что касается атмосферы, то был полный стадион, много наших болельщиков. Но не скажу, что к нам было враждебное отношение, всё было спокойно. К серии пенальти не готовились, не изучали игроков, такого не было. Помню, что три удара я точно мог достать. Уже после первой игры было понятно, что будет непросто, в итоге вылетели, к сожалению. Но дальше мы могли проходить – 100%. Осадок остался после той игры».

ЦСКА вылетел, но уже в следующем раунде такая же участь ждала и венгерский клуб: «Ференцварошу» достался «Порту». В двух матчах обидчики «армейцев» пропустили шесть мячей (при двух забитых) и вылетели из турнира.