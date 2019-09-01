Девушку вратаря сборной Украины в Испании сравнивают с подругой Роналду
У Джорджины и Анастасии есть что-то общее.
В «Реал» вратарь сборной Украины Андрей Лунин пришёл год назад, но пока не сыграл за него ни разу в официальных матчах. Недавно Лунин отправился во вторую подряд аренду — в испанский «Вальядолид». Прошлая аренда, в «Леганес», была не особо успешной. Теперь украинский вратарь попробует доказать свою состоятельность в другой испанской команде.
Каждая аренда — стресс для футболиста. Помогает Лунину бороться с ним его девушка. Анастасию, как только она приехала в Мадрид, сразу стали сравнивать с избранницей Роналду — Джорджиной Родригес. Многие даже полагают, что у Анастасии есть все шансы её затмить. Но для этого Лунину надо стабильно начать играть за мадридский клуб. Пара уверена, что всё лучшее — впереди.
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