Аленичева обвинили во лжи. По нескольким пунктам

На днях тренер Дмитрий Аленичев дал яркое интервью, в котором выразил много претензий по отношению к руководству своего бывшего клуба «Енисей». В частности, он заявил, что с нынешними руководителями потолок «Енисея» — середина таблицы ФНЛ. Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский в своем «фейсбуке» ответил Аленичеву и разобрал его слова по пунктам. Приводим ответ Петровского ниже.
«Пока шла активная стадия заявочной кампании и решался ряд организационных вопросов в преддверии старта нового сезона, не хотелось ничего комментировать на тему одного известного экс-сотрудника ФК «Енисей». Но совсем пройти мимо, на мой взгляд, нельзя. По крайней мере в той части интервью, где он упомянул мою фамилию, мне есть что сказать. Ведь кто-то может посчитать, что раз не отвечают, значит он прав, верно?», — начал Петровский.
По пунктам интервью:
1. «Ни одна моя просьба по селекции, порядку подготовки команды, каким-то инфраструктурным изменениям не была услышана» (здесь и дальше выдержки Аленичева из интервью)
— Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причем, как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и по приглашению новых. Это настолько очевидно, что даже как-то неловко, что главный тренер выбирает в качестве оправдания себе именно эту причину. – так Петровский ответил на первую претензию.
2. «Я сильный человек во всех смыслах: и физически, и психологически. Во время зимней паузы, как обычно, происходят перестановки в команде, игроки приходят и уходят. Да, мне привезли футболистов на просмотр, но Рубцов не шел навстречу в плане селекции, не учитывал пожелания»
— Насчет «сильный человек». К сожалению, ни в летнюю трансферную кампанию, ни в зимнюю, «сильный человек» не нашел в себе сил игрокам, которых он в дальнейшем не видит в составе, сказать об этом прямо. Это приходилось делать либо непосредственно директору, либо мне, либо замдиректора. Миссия, прямо скажем, своеобразная. В лучшем случае после сообщения такой новости футболисты были удивлены. «А что, нельзя было напрямую мне сказать? И по какой конкретно причине?», — на такого рода вопросы было сложно отвечать.
Упомянул Петровский и вопрос с инфраструктурой, о котором говорил Аленичев.
— 1. То, что на старте сезона в РПЛ нам придется провести какое-то количество матчей (на тот момент не было понятно, какое именно) на нейтральном поле, было очевидно еще весной 2018 года. Главный тренер об этом знал. С нашей стороны генеральной задачей было максимально
ускорить темпы сдачи в эксплуатацию Центрального стадиона. При поддержке губернатора и минспорта края это удалось сделать уже к середине сентября.
2. Для того, чтобы «максимально качественно» подготовиться к стартовым играм РПЛ, главный тренер обратился с просьбой помочь организовать сборы где-нибудь в Москве. Мы организовали подготовку команды к выездным матчам к «Ахмату» и «Ростову» на базе в Кратово. Сколько очков привезли с этих выездов? Правильно, ноль.
Для того, чтобы подготовиться к первой игре после зимней паузы, команда занималась в Сочи, где и провела первый матч после зимы с «Ростовом». После этого, опять же, чтобы готовиться на натуральном газоне и почти в примерно схожем часовом поясе с Самарой, наша команда осталась в Сочи на недельный цикл подготовки. Какой был результат с «Крыльями Советов»?
Дальше Петровский приводит выдержку из интервью Аленичева:
– То есть, инфраструктурно клуб не готов?
– Абсолютно. Да, предыдущий губернатор поставил передо мной задачу, но зачем? Что ждало нас? Манеж! Который не отвечает критериям премьер-лиги! Ничего нет – ни запасного поля, ни базы. Какой смысл тогда пробиваться в высший дивизион? И я прекрасно все это понимал.
— Тут только хочется спросить одно. – снова отвечает Петровский. — Если понимал, зачем остался? Причем, такой разговор с главным тренером у нас был и напрямую. «А Титов говорил Рубцову, что не нужно выходить в РПЛ», — заявил тогда Дмитрий Анатольевич. Окей, говорю, но мы уже вышли, чего ныть по этому поводу. Заявляясь в РПЛ мы все вместе знали, на что шли. С какими проблемами и трудностями столкнемся…
В общем, этот скандал вряд ли добавит вистов безработному тренеру. Сначала итоги его работы в интервью «Чемпионату» очень скептически подвел Леонид Федун, и вот теперь – ответочка от красноярских коллег.
Остается добавить, что сейчас «Енисей» возглавляет Александр Алексеев, перед которым стоит задача попасть в топ-4 ФНЛ и по итогу сезона вернуться в РПЛ.
- 10 июля 2019
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