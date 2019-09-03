«Футбол сделал меня счастливым». Фернандо Торрес завершил карьеру

23-го августа Фернандо Торрес завершил карьеру футболиста. В его последнем матче команда из японской Джей-лиги, за которую он выступал, потерпела разгромное поражение со счетом 1:6. Но для европейского болельщика, кажется, это уже не имеет никакого значения. Еще один представитель «золотого» поколения испанского футбола повесил бутсы на гвоздь. А, значит, закончилась очередная глава новейшей истории, частью которой, мы все, безусловно, являемся.

Карьера Фернандо Торреса получилась яркой и насыщенной. В составе сборной Испании и различных клубов ему покорились все самые значимые в мире трофеи, а вместе с ними и любовь болельщиков. Оглядываясь теперь назад, трудно поверить что сегодня Эль Ниньо 35. С победного и фееричного для него финала Евро 2008 прошло уже более 11 лет. С тех пор, как мы впервые увидели его в футболке «Ливерпуля» — 12, а с момента, когда он сыграл свой первый матч за взрослую команду «Атлетико» — целых 18. Тем не менее, цифры не врут. Даже, если обмануться очень хочется.

Любой профессиональный путь, как и вообще жизненный цикл, включает взлеты и падения, в определенный момент он достигает своего пика, а затем угасает. Разница лишь в перепадах высот, значимости успехов и скорости передвижения из пункта А в пункт Б. Если посмотреть на карьеру Фернандо Торреса, то складывается впечатление, что вся она состоит из двух отчетливо разделенных частей, контраст между которыми довольно очевиден. С точки зрения фактов здесь нет ничего странного, но все же удивляет и придает драматизма внезапность перехода из одной фазы в другую. Словно не было подготовительного периода, когда результаты, а вместе с ними и ожидания постепенно снижаются. Как будто кто-то провел воображаемую черту между тем, что было до и станет после. Да, в сезоне 2009/10 Фернандо страдал от травм и пропустил больше половины чемпионата Англии. Но даже тогда он смог забить 18 голов в 22-х матчах, поэтому и ощущения, что совсем скоро настанет необратимый кризис, не возникало.

Тем не менее, произошло именно так. Несмотря на то, что в постливерпульский период были выиграны еще Лига Европы и даже Лига Чемпионов, с точки зрения того, что показывал на поле сам Фернандо, именно с перехода в «Челси» начался его персональный закат, рано или поздно случающийся в жизни каждого человека.

Однако теперь, уже завершив карьеру, думаю, Торрес не будет разбирать все свои возможные ошибки и неправильно принятые решения. У него есть много поводов быть благодарным судьбе и вспоминать только положительные моменты своей футбольной истории. В прощальном письме болельщикам он написал так: «Когда мне было пять лет, я начал играть в футбол со своим братом. Тридцать лет спустя я сыграл свой финальный матч как профессионал. Сегодня я оглядываюсь назад и с трудом могу поверить во все, что пережил. Мне очень повезло, что я смог выиграть самые важные трофеи в мире и играть за некоторые из самых престижных клубов. Со сборной Испании я добился невероятных успехов. Я испытывал сильные эмоциональные чувства и счастья».

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Ранняя карьера

Карьера Торреса практически с самого начала развивалась довольно быстро, и относительно большой успех пришел к нему рано. В 2001-м вместе со сборной Испании до 16 лет он выиграл чемпионат Европы, попутно получив статус лучшего бомбардира первенства.

В 15 Фернандо подписал профессиональный контракт с мадридским «Атлетико», клубом который сыграл одну из ключевых ролей в его жизни, дав ему путевку в футбол высочайшего уровня. В первый же год, проведенный в испанской Примере, совсем еще юный нападающий забил 13 голов. А уже совсем скоро, в сезоне 2003/04 в возрасте 19-ти лет он стал самым молодым капитаном в истории команды. Всего в составе «индейцев» Фернандо провел 6 полных сезонов, превратившись за этот срок в действительно сильного нападающего еще и с впечатляющей перспективной роста. Нужен был только новый вызов, который уже на тот момент казался лишь вопросом времени.

Переезд в Ливерпуль

Летом 2007-го года Торрес получил предложение от «Ливерпуля» и отказываться от него не стал. Сумма трансфера составила 38 млн фунтов. С этого момента в жизни Фернандо начался новый, пожалуй, самый яркий и успешный этап его карьеры. Именно здесь он стал футболистом по-настоящему мирового класса. Торрес буквально ворвался в Премьер-Лигу. В своем первом сезоне за «мерсисайдцев» он забил 24 гола в рамках чемпионата Англии. В дальнейшем ему удавалось держать неизменно высокую планку, и всего в официальных матчах за «Ливерпуль» он поражал ворота соперников 81 раз.

Несколько дней назад, после того, как Эль Ниньо провел свой последний матч, к нему очень тепло и по-дружески обратился бывший партнер по команде, легендарный Стивен Джерард. «Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, ты провел потрясающую карьеру. Мне нравилось играть с тобой за одну команду и делать раздевалку. Я бы хотел повторить те дни. Когда я получал мяч в центре поля, то знал, что ты бежишь за спины защитников, и уже мог пасовать тебе. Ты превращал все мои плохие передачи в хорошие, и я заработал много голевых передач!». В том, что сказал Стиви Джи, есть скромное принижение собственных заслуг, но ни в коем случае не преувеличение того, насколько важную роль играл Фернадо в «Ливерпуле» того образца.

Однако, каким бы прекрасным для испанца ни был ливерпульский период, все это время оставался один очевидный факт, который его не устраивал – с «мерсисайдцами» он не выигрывал трофеи. Чувствуя в себе силы и амбиции, Фернандо решил, что ему нужно двигаться дальше.

Переход в «Челси» и дальнейшая карьера

31-го января 2011 года Фернандо Торрес перешел в «Челси» за 58.5 млн фунтов. Конечно, в Англии этот трансфер вызвал большой резонанс со стороны болельщиков обоих клубов. В Лондоне на испанского голеодора возлагались большие надежды. В тот момент «Челси» под руководством Карло Анчелотти попал в кризисную ситуацию, и чтобы исправить положение, руководство решилось на дорогостоящее приобретение. В Ливерпуле же отношение к уходу Торреса, как и следовало ожидать, было далеко не однозначным. Не все восприняли спокойно подобный поворот событий, поэтому были и те, кто сжигал футболки форварда перед офисом клуба.

В «Челси» у Фернандо не пошло с самого начала. Он отдавал всего себя на тренировках, старался выкладываться в каждом матче, но несмотря ни что, голов не было. Дебютировав за «синих» 6-го февраля, как раз против своей бывшей команды, он не мог забить на протяжении 903 минут (это более 14 матчей). Его поддерживали тренер и партнеры. Казалось, что проблема кроется в психологии, и стоит ему открыть счет мячам за «Челси», как его снова прорвет. Но, к сожалению, так не сложилось: сменив Ливерпуль на Лондон, Торрес неожиданно для всех и, прежде всего, самого себя, вошел во вторую фазу своей карьеры, а его пик остался позади. Тут, кстати, если вдуматься, возникает один небольшой парадокс. Судьба, решила пошутить, и, дав испанцу то, чего он так хотел – заветные трофеи и титулы, словно взамен забрала его класс. Торрес будто вмиг лишился способности забивать. Вместе с «Челси» Эль Ниньо выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, но даже близко не вышел на свой прежний уровень.

Промучившись в Лондоне до 2014 года, на правах аренды он ушел в страдающий «Милан», и неудивительно, что ни к чему хорошему это не привело. Затем было возвращение в «Атлетико» и еще одна победа в Лиге Европы, но карьера испанца уже очевидно переживала свои закатные часы. В 2018 году он перешел в японский «Саган Тосу» и, спустя менее чем через год, объявил о ее завершении. Что теперь ждет испанца – открытый вопрос. Позади у него 18 лет профессионального футбола, клубные трофеи, о которых многие могут только мечтать, два триумфальных чемпионата Европы и один Чемпионат мира. Даже, если он и совершил ошибки, навсегда изменившие ход его личной истории, то стоит ли теперь об этом жалеть? Подводя итоги своей карьеры и, обращаясь к болельщикам, он нашел очень простые и точные слова. В них есть, наверное, самое главное, что должен испытывать человек, переворачивая еще одну страницу своей жизни – благодарность.

Иньеста, Торрес и Жо. Кто играет в футбол в Японии Экс-игрок «Барсы» уже отметился огненным голом.

«Я хочу поблагодарить футбол за то, что он сделал меня таким счастливым, но я не хочу забывать самую подлинную часть спорта, часть, которая делает футбол краше — болельщики. Спасибо всем фанатам команд, за которые я играл. Спасибо за любовь, подбадривания и уважение. Кроме того, спасибо соперникам, потому что вы сделали меня лучшим игроком. Я надеюсь, что смог заставить вас насладиться своей игрой и каким-то образом вдохновил вас. Никогда не прекращайте преследовать свои мечты, ведь это настоящее удовольствие. Спасибо, футбол!»