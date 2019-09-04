«Если он не станет лучшим в мире, то в этом стоит винить его самого»

2 сентября Алешандре Пато, выступающий сейчас за бразильский «Сан-Паулу», отпраздновал своё тридцатилетие. Кажется, еще совсем недавно он был подростком-вундеркиндом с несомненно большим футбольным будущим, а уже сегодня пришло время подводить, пусть пока и не окончательные, но все-таки итоги его карьеры. Конечно, она сложилась совсем не так, как того многие ожидали, и как, возможно, рисовалось юному Алешандре. Кстати, Пато – это не фамилия, а прозвище, которое приклеилось к нему благодаря названию его родного города — Пату-Бранку. С португальского pato переводится как «утенок».

В возрасте неполных 18-ти лет он подписал контракт с тогда еще грозным «Миланом» Сильвио Берлускони и сразу очутился в компании звёзд Серии А.На Алешандре возлагались большие надежды, предполагалось, что он продолжит успешную традицию бразильцев, выступающих за «россонери». (На протяжении нескольких поколений в клубе их действительно было много: от Дида и Кафу, до Кака и Рональдиньо). Подписав Пато за 22 млн евро, Галлиани верил в то, что прибрёл игрока, который в будущем станет одним из лучших нападающих в мире. Предпосылки к тому, безусловно, были.

Успешное начало в Европе

Европейская карьера бразильца началась, в общем-то, совсем не плохо. Летом 2007-го года оказавшись в «Милане», одном из самых титулованных клубов Старого Света, Пато в силу возраста не мог выступать за него на протяжении полугода. Однако уже в первом своем официальном матче 13 января 2018-го на «Сан-Сиро» перед 70 000 зрителей ему удалось забить один из 5-ти мячей в ворота «Наполи». Думаю, вряд ли 18-ти летнему парню можно было мечтать о лучшем дебюте на легендарном стадионе.

В следующем сезоне Алешандре Пато провел за «Милан» 36 матчей в рамках серии А и забил в них 15 мячей. Результат достаточно неплохой, а, если принять во внимание его возраст, то очень даже хороший. Пато действительно выглядел невероятно перспективным, и Карло Анчелотти, занимавший в то время пост главного тренера «Милана», высказался о своем подопечном так: «У Пато большой потенциал, он может стать лучшим нападающим в мире. У него невероятный удар и скорость. Алешандре в два раза быстрее обычного атлета. Похож ли он на Роналдо? Сходство есть, но Пато ещё может совершенствоваться. Если он не станет лучшим в течение 10 лет, то в этом стоит винить его самого и отчасти его тренеров».

Теперь, по прошествии более 10 лет можно сказать, что слова Анчелотти, в общем-то, оказались пророческими. Пато не удалось раскрыть свой сумасшедший потенциал и заиграть так, как от него все того ожидали.

Индзаги – последняя успешная «девятка» «Милана». После него все провалились Однако никакого «проклятия» 9-го номера нет. Всё гораздо прозаичнее.

Высокая травматичность

Пожалуй, главной причиной всему этому послужила крайне высокая травматичность бразильца. Причём, с 2007-го до конца 2009-го никаких более или менее серьёзных травм Пато не получал. Всё началось в январе 2010-го. За период с 5-го января того года и на протяжении последующих 24-х месяцев Алешандре травмировался 16 раз и, соответственно, большую часть времени проводил в лазарете команды. В результате, руководство клуба совместно с главным врачом Жан-Пьером Меерссманом приняло решение отправить игрока на консультации в США. Представитель команды был вынужден признать, что в лице Пато врачи «Милана» столкнулись с проблемой, которую на тот момент были не в состоянии решить. «Мы не ждём чуда. Мы просто хотим понять, не упустили ли мы что-то. На какие-то вопросы мы нашли ответы, на какие-то — нет. Не знаю, поможет ли нам визит в США. Но для медицинского штаба „Милана“ проблема Пато — загадка. Мы не понимаем, что случилось».

Неуверенность в себе и реакция на трудности

С начала сезона 2012-2013 Пато очень старался перезапустить свою карьеру в «Милане». После ухода Филиппо Индзаги он даже взял себе принадлежавший тому ранее 9-й номер. Но, понятно, что бесконечная череда травм не могла не сказаться на психологическом состоянии футболиста. С потерей игрового тонуса Пато потерял и уверенность в себе. Даже не будучи травмированным, попадать в основной состав ему стало все сложнее. После лигочемпионского матча против «Андерлехта», в котором Алешандре вышел на замену и отличился голом, он сказал, что своё отсутствие в старте видит как проблему и обсудит это с агентом. В подобном заявлении, наверное, есть что-то истерическое – невольное признание в том, что на данный момент человек не может изменить ситуацию самостоятельно. Болельщики «Милана» отреагировали на эти слова незамедлительно, и во время матча с «Ювентусом» на трибунах «Сан-Сиро» появился баннер: «Тот, в чьём сердце «Милан», не звонит своему агенту».

Массимилиано Аллегри, являвшийся тогда тренером команды, высоко ценил способности Пато, но тоже отмечал тот факт, что после многочисленных травм у форварда никак не получается вновь обрести уверенность в своих силах. В итоге, восстановить статус игрока основы Пато так и не удалось, и в январе 2013 года он вернулся в Бразилию, подписав четырёхлетний контракт с «Коринтиансом».

Возвращение в Бразилию и скитание по арендам

Начав выступать за «Коринтианс» Пато, как и когда-то в Италии, забил гол в первом же своем матче за команду. Очевидно, почувствовав небольшой прилив уверенности, он сделал вывод, что во всех его прежних бедах были виноваты врачи «Милана». Они всё время форсировали его возвращение на поле, и это было причиной такой высокой травматичности. Понятно, что в стане «россонери» подобное заявление вызвало большое недовольство.

Тем не менее, Пато действительно стал травмироваться реже, хотя это и не особо помогло дальнейшему развитию его карьеры. За сезон в «Коринтиансе» он забил всего 9 голов, что для хорошего нападающего, конечно, недостаточно. Президент бразильского клуба даже открыто признал, что его покупка оказалась ошибкой. Спустя год после своего возвращения Пато пришлось снова менять команду, и он отправился в аренду в «Сан-Паулу», где за два следующих сезона забил всего 19 мячей. Результат – очередная, на этот раз, полугодичная аренда в лондонский «Челси».

Потом был еще «Вильярреал», с которым бразилец заключил четырёхлетний контракт, но, вновь не продемонстрировав ничего вразумительного, отправился на заработки в Китай.

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Алешандре Пато сегодня

Проведя два сезона в Поднебесной, Пато расторг контракт с «ТяньцзиньТяньхай» и на правах свободного агента вернулся в «Сан-Паулу». Скорее всего, для него это теперь лучший вариант.

Вообще, глядя на карьеру Алешандре Пато, в очередной раз убеждаешься, насколько в жизни всё относительно. А успех и неудача, наверное, в первую очередь. Согласно данным FIFAво всем мире в футбол играют порядка 250 млн человек, официально зарегистрировано более 300 тысяч профессиональных клубов. Среди всего этого огромного количества команд и людей, по большому счету, только единицам удается пробиться наверх, так чтобы бы их знали и следили за ними.

С этой точки зрения говорить о том, что Пато и такие как он (примеров же на самом деле очень много) провалились и не реализовали себя, по сути, некорректно. Но с другой стороны, без стремления к высшему результату спорт не имел бы смысла. Поэтому всегда немного жаль, когда кто-то, кто мог добиться несравненно большего, поднять планку и задать новый уровень, в конечном итоге не оправдывает ожиданий. Очень часто, чем изначально выше эти ожидания, тем большее давление они оказывают на человека. И кто знает, может быть, футбольная жизнь Алешандре Пато сложилась бы несколько иначе без всех этих десятилетней давности авансов и комплиментов. Так получается, что далеко не каждый может с ними справиться.