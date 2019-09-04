Лучший опорник лета даёт «Ростову» баланс. Тренер сборной сравнивает его с Месси

На 10-й минуте второго тайма матча «Ростова» с «Локомотивом» Ивелин Попов завозился с мячом и был атакован со спины Фёдором Смоловым. Показ чемпионата России иногда очень странный: в момент, когда «Локо» переходит в контратаку (в которых команда хороша), режиссёр зачем-то перебивается крупным планом сидящего на газоне Попова. Ещё одна смена кадра — и уже на общем плане мяч оказывается у «Ростова». Как произошёл переход мяча от двигавшейся стройной линией атакующей четвёрки «Локомотива» к сопернику, по телевизионной картинке понять невозможно.

Техническая запись даёт ответ. Норвежский опорный полузащитник «Ростова» Матиас Норманн без суеты сместился чуть правее центра, не стал выбрасываться на Смолова в подкат, но до последнего стремился перекрестить с нападающим траектории движения. В момент, когда Смолов чуть отпустил от себя мяч, Норманн коротким движением правой выбил мяч из ног у Фёдора, предотвратив возможную опасность.

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В этом сезоне Норманн так действовал уже не раз. «Ростов» действительно играл летом очень зрелищно, но для того, чтобы зрелищная игра давала ещё и результат, команде нужен был баланс в середине поля. Норвежец провёл отличный первый отрезок сезона, успевая и отработать в обороне, и начать атаки первым пасом. С точки зрения объёма положительных действий в июле и августе Норманн точно был сильнейшим на своей позиции в РПЛ.

У Норманна есть по одному ярко выраженному качеству с точки зрения техники, физики и психологии — и все они так или иначе взаимосвязаны. Например, норвежец роскошно выполняет длинные переводы и пасы за спину оборонительной линии, но сама по себе техника не была бы так заметна без смелости, с которой Норманн берёт на себя ответственность за исполнение таких передач. С точки зрения физики Матиас прекрасен в ведении борьбы, но и здесь без смелости, с которой он идёт бороться, он не был бы столь успешен. Даже в чемпионате Норвегии, где в целом играют более высокие футболисты, Норманн с ростом ниже 180 см был в числе лучших по проценту выигранных верховых дуэлей. Как? Техника (всегда выставленная вперёд рука перед контактом) встречалась с ментальными навыками — он просто не боится бороться с теми, кто выше него.

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Борьба внизу — ещё одна сильная сторона норвежца. Говоря о ней, нужно обратить внимание на три момента. Первый: ему хватает терпения, чтобы не выбрасываться (как в эпизоде со Смоловым) и вместо активного единоборства с исходом 50/50 попытаться выиграть мяч так, что он окажется у партнёров. Второй: он хорошо атакует со спины, сохраняя возможность сфолить, если отбор не получится — а это важно для активно атакующей команды, потому что если идти на перехват и промахнуться, возможности совершить фол уже не будет, и соперник получит быструю атаку. Третий: его очень сложно сдвинуть с места. Помимо того что Норманн в юношестве хорошо прокачался (в интернете легко найти его фотографию с голым торсом времён «Будё/Глимт» — особо впечатлительным девушкам лучше не гуглить), у него низкий центр тяжести. На днях главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек, впервые вызвавший Матиаса, даже сравнил его в этом плане с Лионелем Месси. Учитывая, что для Лагербека всегда очень важен объём действий от центральных полузащитников, это лучший из возможных комплиментов.

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Конечно, Норманн не футболист без слабых сторон. Принимая мяч, он не лучшим образом совершает первое касание, чуть отпуская от себя мяч — команды, которые не побоятся прессинговать его в приём, получат достаточно ситуаций для перехватов. Его нельзя назвать очень скоростным игроком, но, возможно, это неплохо для нынешнего бегущего «Ростова» — команда знает, что на оси поля есть футболист, который в силу своей физики будет смотреть не только вперёд, но и назад.

Так и происходит. Пока «Ростов» будет сохранять предельную физическую форму для поддержания сверхатакующего футбола, Норманн будет оставаться ключевым для команды игроком.