Карпин не просто перешёл к новой схеме. В «Ростове» он меняет футболистов

К концу первой трети сезона «Ростов» по праву находится в группе лидеров РПЛ. Новая философия команды, атакующий футбол, переход к схеме с двумя центральными защитниками и обилие голов – яркие и обсуждаемые показатели работы Валерия Карпина. Однако за ними кроется нечто более важное и основополагающее для успешных выступлений ростовчан, пусть и менее заметное. Речь про подход Карпина.

Да, именно подход. Сами схемы и тактические наработки в отрыве от игроков, понимающих, как и что нужно делать, лишь бесполезные стрелки, точки и кружки на бумаге. Для построения командной игры необходимо чёткое соответствие кадров желаемым задачам. Некоторые тренеры приходят в клуб со своей схемой и подстраивают команду под неё, покупая новых игроков, как Гвардиола. Другие специалисты, вроде Раньери в «Лестере», отталкиваются от умений имеющихся футболистов и выстраивают игру вокруг их главных качеств. Интересно, что в «Ростове» Карпин пошёл иным путём. Он продемонстрировал удивительную гибкость, изменив не только схему команды, но и некоторых игроков. Ниже три удивительные метаморфозы, которые дались тренеру «Ростова» в этом сезоне.

Лучший опорник лета даёт «Ростову» баланс. Тренер сборной сравнивает его с Месси Ладно, сравнение Матиаса Норманна с Месси не совсем полное.

Саплинов теперь полузащитник «бокс-ту-бокс»

До перехода в «Ростов» Александр Саплинов, как правило, действовал на двух позициях: левого вингера и инсайда. В «Соколе» и «Балтике» он был освобожден от оборонительной работы – за ним и его партнёрами по нападению «подчищали» опорники. При полной концентрации на атаке Саплинову удавалось немало забивать – 7 мячей за 14 игр в «Соколе» и 6 за 13 матчей в «Балтике».

Карпин же имел на хавбека другие планы. На сборах специалист стал использовать Александра в качестве полузащитника «бокс-ту-бокс». Саплинов признавался, что ему нелегко давалась смена амплуа – игра «от штрафной до штрафной» требует отличной физической подготовки и вовлеченности в оборону.

По ходу сезона наставник ростовчан пробовал ставить игрока и на позицию вингера, но, похоже, остановился на своей изначальной задумке. В двух последних матчах «Ростова», с «Рубином» и «Локомотивом», Саплинов располагался в опорной зоне, в паре с Норманном. Своей уверенной игрой в этих встречах футболист показал, что он наконец привык к новому амплуа.

Особенно ярко готовность полузащитника действовать в центре поля проявилась в игре с «Рубином». В матче с командой Шаронова Саплинов создавал необходимый баланс между обороной и атакой «Ростова». Получая мяч из глубины, он тащил его вперёд или развивал атаки удачными забросами в пустые зоны, куда со всех ног мчал Ионов.

При этом Александр всё равно был нацелен на ворота. За матч он нанёс 7 ударов, один из которых стал голевым — старое амплуа даёт о себе знать.

Ещё одним преимуществом на новом месте для Александра стали его антропометрические данные. При своём высоком росте (195 см), он достаточно легковесен (85 кг). Такие показатели позволяют полузащитнику без проблем брать верх в центре поля после выносов и различных отскоков, коих в РПЛ предостаточно, и одновременно быть подвижным, справляясь с большим объёмом беговой работы.

Конечно, Саплинову ещё есть, где прибавлять. Как минимум ему нужно подтянуть оборонительные навыки и лучше научиться понимать игру. Однако, в общем, его трансформация Карпину удалась.

Попов научился обороняться

В этом сезоне Попова, привыкшего играть атакующего полузащитника и даже нападающего, Карпин переместил в опорную зону и наделил обязанностями разрушителя. Казалось бы, на непривычном месте с совершенно новыми задачами сугубо креативный футболист может не справиться.

Тем не менее, хорошенько поработав на сборах, Ивелин существенно прибавил в обороне. В среднем за матч он совершает 1,7 отборов, 1 перехват и 1,6 выносов.

Естественно, что нет смысла сравнивать соответствующие показатели со статистикой Попова на других позициях. Но отметить, что эти цифры для футболиста, который начал играть в опорной зоне в 31 год, похвальны, стоит.

Сам Попов признавался, что дискомфорта на новом месте не чувствует. Опорная зона ему по душе.

«Мне очень нравится новая позиция, потому что на ней я вижу поле – знаю, что происходит за спиной и впереди, помогаю команде. Когда я играл нападающим и бегал назад – знал, что не всегда из-за этого хватит сил на атакующие действия. Теперь помогаю тем, кто оказывается в подобной ситуации», — рассказал Ивелин «Чемпионату».

При этом по игре у чужих ворот полузащитнику скучать не приходится. В «Ростове» он по-прежнему выполняет и атакующие функции.

«Если честно, я не скучаю по временам, когда ближе действовал к чужим воротам. Где меня поставят, там и буду играть. Главное, приносить пользу команде. Кроме того, у нас такая схема, что в центре поля находятся три человека. Я могу подключаться в атаку, ведь меня будут страховать. Поэтому очень комфортно себя чувствую на новом месте».

Наличие в составе Саплинова, у которого схожие функции на поле с Ивелином, не проблема для Карпина и самого Попова. Игра с «Локомотивом» тому подтверждение. В Москве тренер «Ростова» оставил Александра в опорной зоне, а болгарина расположил на позиции «десятки».

Работая в условиях серьёзно ограниченного бюджета на трансферы, Карпин очень ловко сумел закрыть центр поля с помощью футболистов, которые стали универсальнее.

Шомуродов превратился в одного из лучших игроков РПЛ

Безусловно, прогресс форварда, как никого в составе «Ростова», связан с новыми стилем и схемой игры команды. Недаром после матча с «Крыльями Советов» Роман Ерёменко с улыбкой говорил: «Еще бы он (Шомуродов. – Прим. «Чемпионата») не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты». Судя по статистике, в словах полузащитника правды не меньше, чем иронии.

За 8 игр нынешнего сезона нападающий пробил из самой привлекательной зоны для взятия ворот (17-я зона, центр штрафной и вратарской площадей) примерно столько же, сколько за все свои матчи в прошлом розыгрыше РПЛ.

Тем не менее в собственные успехи Эльдор и сам внёс большой вклад благодаря работе с Карпиным.

Во-первых, узбекский форвард, поработав над техникой, стал чаще и успешнее идти в обыгрыш (в среднем 1 успешная обводка за игру, в прошлом сезоне – 0,6).

Во-вторых, Шомуродов невероятно прибавил в созидании. Сейчас он отдаёт в среднем 2,4 ключевых паса за игру (0,6 в прошлом сезоне). Форвард стал лучше действовать в подыгрыше, чаще поднимает голову и принимает более креативные решения при развитии атак.

Из «столба», замыкающего подачи головой, Эльдор превратился в чуть ли не самого разнопланового форварда РПЛ и одного из лучших игроков чемпионата. Его достижения, пожалуй, самый яркий показатель подхода Карпина в «Ростове».

Шомуродов – один из лучших нападающих РПЛ. Новый стиль «Ростова» помог ему Быстрый прогресс Эльдора связан с изменениями Карпина.

Использованы данные WhoScored, Understat.