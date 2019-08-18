Шомуродов – один из лучших нападающих РПЛ. Новый стиль «Ростова» помог ему

Неожиданно для всех в гонку лучших бомбардиров РПЛ влетел узбекский форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. В прошлом сезоне он был игроком запаса, который часто выходил в концовках; в том розыгрыше Эльдор провел на поле 1100 минут и забил 3 мяча. Мало кто предполагал, что в новом сезоне Шомуродов станет железным игроком основы, забьет 4 гола в первых 5 турах и будет претендовать на звание лучшего голеадора чемпионата.



С чем связан прогресс Эльдора и в чем конкретно он хорош – узнаете из текста.

Карпин сколотил отличную банду. Сейчас «Ростов» впереди всей Москвы А Эльдор Шомуродов возглавил гонку бомбардиров. Пока он даже круче Дзюбы.

Новый стиль «Ростова» подходит Шомуродову

Прошлогодняя версия команды Карпина была оборонительной и прямолинейной, а затем еще и сдулась во второй половине сезона. Как правило, «Ростов» использовал пару нападающих, в которой один из них был мощным форвардом-столбом, а другой действовал на рывках и/или между линий.



Шомуродову, с его ростом в 190 см, невозможно было избежать роли мощного нападающего в этой паре. Но Эльдор не был действительно хорош в верховой борьбе и скидках на партнеров – очень часто такие сбросы получались неудобными и неточными, а нападающий выигрывал недостаточно много единоборств. При этом уже тогда было понятно, что Шомуродов – талант, просто его сильные качества были частично скрыты из-за стиля.

Шомуродов очень странно сделал скидку – сжался во время прыжка, потому что не рассчитал траекторию, а мяч отскочил от его головы вверх. Но при этом Эльдор здорово открылся и под длинную передачу, и под скидку от Попова, сделав рывок на пространство.



За лето нападающий прокачал все компоненты. Он прибавил в координации, в подыгрыше, в технике, в выборе позиции, что позволило ему очень здорово играть в новой роли. Карпин же стал использовать сильные стороны Шомуродова: рывки за спины, открывания между линий, движение в штрафной. Эльдор стал реже вести верховую борьбу, так как «Ростов» не так часто начинает атаки топорными длинными передачами на большого нападающего.



Конечно, Шомуродов не перестал играть по длинным передачам. Тем не менее, в этом компоненте он тоже немного прокачался; более того, «Ростов» стал часто делать длинные передачи на ход Шомуродову, чтобы тот скидывал мяч назад, на свободное пространство – в динамике у Эльдора получается лучше, так как за счет скорости и выбора позиции он успевает сбросить мяч партнеру с меньшим сопротивлением.

Заброс в штрафную, на Шомуродова; нападающий утягивает за собой защитников, создает свободную зону в штрафной для Ионова, опережает соперника и делает классную скидку.

Игра между линий и обострения

Как вы уже поняли, Шомуродов действительно хорош в игре между линий – он находит свободное пространство в опорной соперника, смещается туда, удобно располагает тело для приема и хорошо продолжает комбинации.

Техника Шомуродова позволяет ему уйти от накрывающего его игрока – например, в эпизоде выше он обыграл от вылетевшего защитника еще на приеме, здорово развернув мяч. Важно, что Эльдор еще в прошлом сезоне много вертел головой по сторонам, получая информацию – это помогает быстро уходить из-под давления оппонентов. Но, если в прошлом сезоне Шомуродов после приема постоянно смотрел на мяч у себя в ногах, то в этом розыгрыше он стал намного чаще поднимать голову, уже владея мячом.



Шомуродов стал гораздо лучше обострять: количество ключевых передач нападающего выросло с 1.32 до 2.26, а по передачам в глубокие зоны нападающий занимает восьмое место в РПЛ 19/20 – выше только вингеры с десятками (Миранчуки, Шиманьски, Олссон, Жоаозиньо, Бакаев) и Артем Дзюба, один из самых разноплановых нападающих в России.

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Шомуродов умеет отдавать разрезающие передачи, забрасывать на партнеров, простреливать, оставлять им мяч с помощью незначительного касания и так далее. Чувство пространства и рывки Эльдора позволяют ему выходить на позиции, с которых можно обострять.

Шомуродов также неплохо тащит мяч на дриблинге и способен протаранить одного-двух соперников – это произошло в эпизоде выше: Эльдор получил разрезающий пас от Ионова, протащил мяч на 15 метров и отдал обратную передачу.

Рывки в штрафную – старая визитка Шомуродова

Элдор имеет высокую скорость, причем как рывковую, так и дистанционную. Нападающий вовремя начинает рывок, быстро набирает и бежит в правильную точку. Еще в том сезоне Шомуродов показал, насколько здорово он может влетать в штрафную и завершать атаки.

Эльдор здорово ускоряется на свободное пространство, которое зачастую остается, когда на нападающего вылетает защитник соперника – в таких случаях Шомуродов отдает мяч партнеру и забегает через оставленную оппонентом зону, обгоняя всех соперников.



Но теперь Шомуродов открывается еще разнообразнее. Например, он стал чаще пользоваться разрывом между крайним и центральным защитниками, а его партнеры стали чаще отдавать разрезающие передачи не верхом, а низом.

К слову о дриблинге: прибавив в этом компоненте, Шомуродов получил возможность открываться ближе краю и уже затем уходить в центр на смене движения, как на примере выше.

Движение внутри штрафной и поиск моментов для удара

Естественно, лидер бомбардирской гонки РПЛ (если не считать голы, забитые с пенальти) хорош и в поиске моментов. Благодаря изменению стиля «Ростова», Эльдор стал чаще бить и чаще касаться мяча в штрафной. В текущем сезоне Шомуродов – лидер лиги по количеству касаний в штрафной. Более того, этот показатель Эльдора выше цифры любого игрока из топ-5 лиг по итогам предыдущего сезона. Нападающий «Ростова» в среднем за 90 минут касается мяча в штрафной 7.57 раз; ближайший преследователь, Винисиус, смог выбить только 6.96 касаний, а следующий игрок в рейтинге – 6.65. Понятно, что Шомуродов и Мбаппе – игроки разного уровня, а цифра в 7.57 касаний уменьшится до конца сезона, но все-таки.



Эльдор всегда находит свободное пространство в штрафной при кроссах. Большой процент ударов из штрафной этот нападающий наносит без сопротивления – помогает выбор позиции.

Шомуродов также умеет делать ложные движения: он показывает рывок в одну сторону и уходит в другую. Правда, зачастую такие движения даже не нужны, потому что Эльдора упускают и без этого. Одна из причин постоянной свободы нападающего – начало его движения: он часто стартует из опорной или из начала штрафной, то есть выше, чем защитники соперника, но ниже, чем полузащитники.



Шомуродов стал действовать умнее: как и в случае с рывками в штрафную, Эльдор стал открываться между крайним и центральным защитниками или за спиной у крайнего. Контролировать игрока в этих зонах намного тяжелее – нападающий этим пользуется.

Шомуродов стартует в левом фланге, за спиной у крайнего защитника, а прямо перед подачей уходит в центр и остается один.

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Шомуродов – сильный и разнообразный нападающий. Эльдору 24, а это значит, что своего пика он еще не достиг. Вряд ли нападающего ждет провал в этом сезоне – понятно, что в режиме «одно голевое действие за матч» Эльдор действовать не сможет, но, вероятно, он забьет достаточно мячей и проявит себя как топовый по меркам РПЛ нападающий.

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В тексте использованы данные WyScout, UnderStat и InStat.

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