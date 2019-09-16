Завтра Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. Как это будет

На прошлой неделе в ИК-4 города Алексеевка состоялось заседание по условно-досрочному освобождению футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, в результате которого осуждённым было постановлено УДО.
Почему УДО вообще стало возможным?
Источник во ФСИН разъяснил ТАСС, что Кокорин и Мамаев смогут подать на УДО после прибытия в колонию, поскольку срок, проведённый в СИЗО, позволяет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. УДО возможно после фактического отбытия трети срока, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания.
Кокорин получил 1 год и 5 месяцев, а Мамаев — 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Нахождение под стражей было зачтено в срок приговора, что значит, что треть назначенного срока уже прошла.
Мы узнали у директора коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрея Князева, каким образом завтра футболисты выйдут на долгожданную свободу.
Как происходит процедура освобождения? Как уезжают из колонии?
– Иногда встречает кто-то на машине из родственников, или такси. Также возможен вариант с проездными документами на транспорт. В нынешней ситуации Кокорина и Мамаева точно будут встречать.
Может ли въехать автомобиль на территорию колонии?
– Нет. Заключённые выходят за ворота колонии, а машины стоят там, куда люди приезжают на свидания или передать посылки. Как я уже сказал, если не встречают, то люди идут на автобус.
Возможен ли вариант выйти через какой-то чёрный вход?
– Такие случаи бывали по личному письменному распоряжению начальника колонии. Также бывало, что выпускали в другое время, когда есть опасения, что около колонии освобождённого может кто-то ждать для убийства. Тогда выпускают через другой ход. Но в ситуации Кокорина и Мамаева такое вряд ли возможно.
Что у них будет с собой при выходе из колонии?
– Справка об освобождении, личные вещи, деньги, которые они заработали в колонии, и проездные документы на поезд.
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