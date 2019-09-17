Кем не смогут работать Кокорин и Мамаев после судимости?

Очень часто судимость закрывает человеку ряд возможностей. Жизненно необходимыми их точно не назовёшь, но такие ограничения есть. Проблемы могут быть разными — от невозможности получить лицензии на оружие до сложностей с выездом за границу.

Кокорину и Мамаеву дали свободу. Они снова могут жить как раньше! Осталось набрать форму, забыть тюрьму и наслаждаться волей.

Профессия сидевшего — отдельная история. В законодательстве немало запретов для бывших заключённых. И хоть Кокорин с Мамаевым нацелены на продолжение футбольной карьеры, рано или поздно встанет вопрос: чем они будут заниматься, закончив с футболом?

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена Репортаж из Алексеевки.

Мы изучили мнение юристов и составили список профессий, в которых могут или не могут попробовать себя футболисты в будущем. Чаще всего именно в них возникают проблемы с трудоустройством у сидевших. Но варианты есть. Возможно, один из них в ближайшее время выберет младший брат Александра — Кирилл.

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