Люксембург впервые выиграл в еврокубках. У тренера соперников случилась истерика

«Дюделанж» — чемпион страны последние четыре года подряд и флагман люксембургского футбола с 14 титулами из 19 в XXI веке. Он уже преподнёс сенсацию в прошлом сезоне, когда в квалификации в Лигу Европы прошёл польскую «Легию» и попал в групповой этап. Правда, там обошлось уже без сюрпризов. Зато начавшийся сезон «Дюделанж» уже сейчас, в сентябре, может записать себе в актив. Команда вошла в историю.

Люксембург — в групповом турнире Лиги Европы А мы предупреждали, что рано или поздно это случится. Всё дело… в дорогах.

На Кипр, в гости к местному АПОЭЛу, «Дюделанж» летел в разобранном состоянии. Летом команда серьёзно изменилась: её покинули больше 20 игроков, столько же пришло взамен. Более того, всего за два дня до матча главный тренер люксембуржцев Эмили Феррера подал в отставку. Это случилось после поражения от «Хостерта», который занимает 14-е место в чемпионате Люксембурга.



Должность исполняющего обязанности главного тренера занял Бертран Крассон, который только неделю как в команде. А до этого он был главой юношеской академии экзотического клуба «Полиция Теро Сасана» из Таиланда. Только пять игроков, которых он выпустил в старте, были в составе «Дюделанжа» в прошлом сезоне.



И ведь АПОЭЛ совсем не мальчик для битья. Эта команда впервые громко заявила о себе в 2011 году, когда в группе с «Зенитом», «Шахтёром» и «Порту» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. А потом ещё и прошла «Лион». С тех пор АПОЭЛ регулярно шумит в еврокубках. Например, в 2016 году киприоты вышли из группы в Лиге Европы. А в позапрошлом сезоне уже в Лиге чемпионов дважды отобрали очки у дортмундской «Боруссии».



Возглавляет АПОЭЛ довольно известный в Европе специалист и суперетренер по меркам Кипра – Томас Долль. Тот самый, который 10 лет назад тренировал дортмундскую «Боруссию», а ещё четыре года проработал в венгерском «Ференцвароше». Последние полгода он тоже провёл в Бундеслига, правда, неудачно: не спас «Ганновер» от вылета. Летом он получил в своё распоряжение опытных игроков: форварда Жоаозиньо из португальской «Тонделы», защитника Драгана Михайловича из «Црвены Звезды». В общем, АПОЭЛ был явным фаворитом игры. Но команды выдали совершенно непредсказуемый триллер.

Матч начался территориальным преимуществом хозяев, вот только пользы оно им не принесло. «Дюделанж» отдал мяч, но при каждом удобном случае контратаковал и к середине первого тайма уже пять раз пробил по воротам соперника. А на 36-й минуте забил в контратаке. В перерыве АПОЭЛ сделал две замены и поменял схему: перешёл с пяти защитников на четырёх. Не помогло: в начале второго тайма гости забили второй гол.

При счёте 0:2 игра выравнялась: теперь уже «Дюделанж» больше владел мячом, а АПОЭЛ ловил гостей на контратаках. И за четыре минуты забил три гола: на 54-й, 56-й и 58-й минутах. Волевая победа была близко. Тут бы киприотам и успокоиться, но они продолжили при каждой возможности идти вперёд. Последние 20 минут игра была как на качелях: обе команды много били и не отсиживались в обороне. У «Дюделанжа» залетело лучше. Итоговый счёт 4:3 в пользу гостей. И это первая победа команды из Люксембурга в Лиге Европы.

После матча Томас Долль сорвался на пресс-конференции. Он эмоционально обвинил во всём футболистов. «Вы постоянно обсуждаете мои идеи, но мы проиграли не из-за моих идей, — сказал он журналистам. — Мы проиграли из-за того, что игроки не боролись и постоянно допускали ошибки. Мы пропустили простые голы. Какое отношение к этому имеют мои идеи?». Затем он ещё несколько раз повторил, что проблема АПОЭЛа не в стиле игры, который он ставит. «Только 20 минут мы играли хорошо, вот причина поражения», — объяснил он. Нормальная там атмосфера.



И.о. главного тренера «Дюделанжа» Бертран Крассон сказал, что его команде нравится быть аутсайдером. «Мы – самый маленький клуб в группе. Мы должны всех уважать, но никого не боимся. Мы аутсайдеры, значит, от нас ничего не ждут. Мы не ощущаем давления».



После этой победы в таблице коэффициентов УЕФА Люксембург обошёл Латвию, Армению, Молдавию и Ирландию и находится на 35-м месте. Следующий матч «Дюделанж» будет играть дома, с «Карабахом», который разгромно уступил «Севилье». Похоже, шанс на ещё одну сенсацию есть.