Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Борнмут». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Сенсация Лиги Европы: первая победа клуба из Люксембурга, разбор

Сенсация Лиги Европы
«Чемпионат»
Люксембург впервые выиграл в еврокубках. У тренера соперников случилась истерика
Проиграть на своём поле «Дюделанжу» – это вообще как?
Футбол / Лига Европы 0

«Дюделанж» — чемпион страны последние четыре года подряд и флагман люксембургского футбола с 14 титулами из 19 в XXI веке. Он уже преподнёс сенсацию в прошлом сезоне, когда в квалификации в Лигу Европы прошёл польскую «Легию» и попал в групповой этап. Правда, там обошлось уже без сюрпризов. Зато начавшийся сезон «Дюделанж» уже сейчас, в сентябре, может записать себе в актив. Команда вошла в историю.

Люксембург — в групповом турнире Лиги Европы
А мы предупреждали, что рано или поздно это случится. Всё дело… в дорогах.

На Кипр, в гости к местному АПОЭЛу, «Дюделанж» летел в разобранном состоянии. Летом команда серьёзно изменилась: её покинули больше 20 игроков, столько же пришло взамен. Более того, всего за два дня до матча главный тренер люксембуржцев Эмили Феррера подал в отставку. Это случилось после поражения от «Хостерта», который занимает 14-е место в чемпионате Люксембурга.

Должность исполняющего обязанности главного тренера занял Бертран Крассон, который только неделю как в команде. А до этого он был главой юношеской академии экзотического клуба «Полиция Теро Сасана» из Таиланда. Только пять игроков, которых он выпустил в старте, были в составе «Дюделанжа» в прошлом сезоне.

И ведь АПОЭЛ совсем не мальчик для битья. Эта команда впервые громко заявила о себе в 2011 году, когда в группе с «Зенитом», «Шахтёром» и «Порту» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. А потом ещё и прошла «Лион». С тех пор АПОЭЛ регулярно шумит в еврокубках. Например, в 2016 году киприоты вышли из группы в Лиге Европы. А в позапрошлом сезоне уже в Лиге чемпионов дважды отобрали очки у дортмундской «Боруссии».

Возглавляет АПОЭЛ довольно известный в Европе специалист и суперетренер по меркам Кипра – Томас Долль. Тот самый, который 10 лет назад тренировал дортмундскую «Боруссию», а ещё четыре года проработал в венгерском «Ференцвароше». Последние полгода он тоже провёл в Бундеслига, правда, неудачно: не спас «Ганновер» от вылета. Летом он получил в своё распоряжение опытных игроков: форварда Жоаозиньо из португальской «Тонделы», защитника Драгана Михайловича из «Црвены Звезды». В общем, АПОЭЛ был явным фаворитом игры. Но команды выдали совершенно непредсказуемый триллер.

Лига Европы. Группа A. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
3 : 4
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
0:1 Синани – 36'   0:2 Бернье – 51'   1:2 Павлович – 54'   2:2 Де Винсенти – 56' (пен)   3:2 Павлович – 58'   3:3 Штольц – 72'   3:4 Синани – 82'

Матч начался территориальным преимуществом хозяев, вот только пользы оно им не принесло. «Дюделанж» отдал мяч, но при каждом удобном случае контратаковал и к середине первого тайма уже пять раз пробил по воротам соперника. А на 36-й минуте забил в контратаке. В перерыве АПОЭЛ сделал две замены и поменял схему: перешёл с пяти защитников на четырёх. Не помогло: в начале второго тайма гости забили второй гол.

При счёте 0:2 игра выравнялась: теперь уже «Дюделанж» больше владел мячом, а АПОЭЛ ловил гостей на контратаках. И за четыре минуты забил три гола: на 54-й, 56-й и 58-й минутах. Волевая победа была близко. Тут бы киприотам и успокоиться, но они продолжили при каждой возможности идти вперёд. Последние 20 минут игра была как на качелях: обе команды много били и не отсиживались в обороне. У «Дюделанжа» залетело лучше. Итоговый счёт 4:3 в пользу гостей. И это первая победа команды из Люксембурга в Лиге Европы.

После матча Томас Долль сорвался на пресс-конференции. Он эмоционально обвинил во всём футболистов. «Вы постоянно обсуждаете мои идеи, но мы проиграли не из-за моих идей, — сказал он журналистам. — Мы проиграли из-за того, что игроки не боролись и постоянно допускали ошибки. Мы пропустили простые голы. Какое отношение к этому имеют мои идеи?». Затем он ещё несколько раз повторил, что проблема АПОЭЛа не в стиле игры, который он ставит. «Только 20 минут мы играли хорошо, вот причина поражения», — объяснил он. Нормальная там атмосфера.

И.о. главного тренера «Дюделанжа» Бертран Крассон сказал, что его команде нравится быть аутсайдером. «Мы – самый маленький клуб в группе. Мы должны всех уважать, но никого не боимся. Мы аутсайдеры, значит, от нас ничего не ждут. Мы не ощущаем давления».

После этой победы в таблице коэффициентов УЕФА Люксембург обошёл Латвию, Армению, Молдавию и Ирландию и находится на 35-м месте. Следующий матч «Дюделанж» будет играть дома, с «Карабахом», который разгромно уступил «Севилье». Похоже, шанс на ещё одну сенсацию есть.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент