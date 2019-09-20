«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. 5 вещей, по которым мы запомним его там

Сегодня, 20 сентября, разошлись пути нынешнего лидера РПЛ и одного из двух самых обсуждаемых футболистов года в России. «Краснодар» по обоюдному согласию расторг контракт с Павлом Мамаевым. Пока полузащитник определяется с выбором нового клуба, предлагаем вспомнить самые яркие события в его краснодарский период карьеры.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена Репортаж из Алексеевки.

Возвращение в сборную

В последний сезон в ЦСКА Мамаев всё чаще стал оставаться на лавке запасных. В итоге его взял в аренду, а затем выкупил «Краснодар». Перемены пошли футболисту на пользу. Именно в составе «быков» полузащитник смог по-настоящему раскрыться и впервые, после 2011 года, получить вызов в сборную России. Сначала хавбек отметился лишь 8 минутами на поле в матче отборочного турнира к ЧМ-2014 с Азербайджаном, а с сентября 2015 года стал регулярно получать приглашения в национальную команду от Леонида Слуцкого.

Связка со Смоловым

В конце мая 2016 года известный российский тренер Андрей Талалев рассыпался в комплиментах Фёдору Смолову и Павлу Мамаеву.

«Если проанализировать, то игра лучших сборных держится на клубных связках. По своей эффективности Мамаев — Смолов одна из лучших, если не сказать лучшая связка в Европе», — отмечал специалист.

Для таких лестных слов оснований у него было предостаточно. В том сезоне Мамаев забил 10 голов и сделал 13 передач, а Смолов отметился 20 мячами и семью результативными пасами. Причем чуть ли половину мячей Фёдор записал на свой счёт после ассистов Павла.

Тогда между футболистами существовал какой-то запредельный уровень взаимопонимания. За их выступлениями было невероятно интересно наблюдать. На поле Смолов и Мамаев не только приносили результат, но радовали болельщиков красивой игрой.

Тем обиднее, что триумф этой связки длился недолго. Из-за травм Мамаев пропустил практически весь следующий сезон, а после того, как восстановился, уже не так часто демонстрировал невероятную химию с форвардом.

Тест. Кем не смогут работать Кокорин и Мамаев после судимости? Диджей? Столяр? Учитель?

Ссылка в дубль после Евро-2016

После отвратительного выступления на Евро-2016 во Франции, когда наша команда в группе с Англией, Уэльсом и Словакией заняла последнее место, Мамаев со своим лучшим другом Кокориным отправился праздновать начало отпуска.

В Монте-Карло товарищи закатили знаменитую вечеринку с 500 бутылками шампанского, видеоролики с которой моментально разлетелись по Интернету. Осознав абсурдность ситуации и желая поскорее уйти от гнева общественности, Кокорин публично извинился за ту ночь. Мамаев примеру друга следовать отказался, а чуть позже был сослан в дубль в качестве наказания.

Немного потренировавшись с резервной командой, хавбек одумался, после чего послал письмо в редакцию «Чемпионата» с извинениями в адрес общественности.

В стартующем чемпионате России Мамаев появился на поле в футболке «Краснодара» уже в первом туре.

«Там колхоз»

Летом 2018 года и без того не лучшую репутацию футболисту подпортила его супруга. В Youtube появилось скандальное интервью с участием девушки. Отвечая на вопросы ведущей, Алана Мамаева раскритиковала Краснодар.

«Мне там ни с кем неинтересно. Краснодар — маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим», — сказала Мамаева.

Стоит ли говорить, что после такой речи девушку, мягко говоря, осудила практически вся Россия. Порция критики досталась и Павлу.

Гол рабоной

Даже несмотря на скандалы, уход Смолова и травмы Мамаев временами продолжал жечь в клубе.

В матче 7-го тура РПЛ 18/19 «Краснодар» гостил у «Анжи». К середине второго тайма на табло стадиона в Каспийске горели 0:2. На 58-й минуте «быки» отобрали мяч у соперников и побежали в контратаку забивать третий мяч.

Разрезающей передачей Газинский нашёл Мамаева в чужой штрафной площади. Павел неудачно обработал мяч, но затем блестящей выкрутился из ситуации. Пробив рабоной, он попал точно в цель. Тот мяч полузащитника стал не только украшением тура, но и всего розыгрыша чемпионата.