Хохлов считает, что «Динамо» проигрывает из-за реализации. Он заблуждается

Гнев фанатов, злость тренера

Стартовал новый сезон, а в «Динамо» всё по-прежнему. Команда не добивается результата и уже успела рассориться с болельщиками. Сразу после поражения от «Рубина» фанатская трибуна вместо привычных аплодисментов и поддержки вдруг разразилась едкой песней «Не позорьте имя «Динамо», а игроки, обидевшись, развернулись и направились в раздевалку.

Главный тренер Дмитрий Хохлов на пресс-конференции выглядел злым и убеждал всех, что главной причиной отрицательного результата в матче против команды, игравшей почти час в меньшинстве, стала исключительно слабая реализация.

— Это не невезение, а мастерство, — подчеркнул Хохлов. – Сколько бы моментов ни создавали, мы их просто не реализуем. Больная тема, ничего не меняется. Это уровень мастерства. Решать исход нужно было ещё в первом тайме.

«Рубин» вырвал победу за секунду до конца добавленного времени. Вдесятером! РПЛ второй день сводит болельщиков с ума. Динамовские — в печали.

— Дело только в недостатке мастерства? – уточнили журналисты.

— Если Кардозу не реализует выход один на один, если Юсупов не забивает с семи метров, когда в воротах только один вратарь, если игроки просто не попадают по воротам – как ещё всё это можно объяснить? Сомневаюсь, что это невезение.

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После пламенного спича тренер ещё раз напомнил, что очень ждёт сильного форварда, который, видимо, должен решить все проблемы команды. Стоит признать, что Хохлов абсолютно последователен в своём мнении: за неделю до старта чемпионата в интервью нашему изданию он произносил такие же слова и выделял ту же главную причину прежних неудач.

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Цифры – за Хохлова

Продвинутая статистика подтверждает, что «Динамо» в этом матче наиграло на победу. Согласно данным xG (ожидаемые голы) от компании WyScout, бело-голубые могли рассчитывать аж на три гола, тогда как «Рубин» — лишь на один. Команда Хохлова была острее на протяжении 50 минут и выиграла по суммарному показателю оба тайма.

Так, значит, Хохлов прав, а фанаты погорячились с оценками и негативом в адрес игроков? И в следующий раз всё обязательно будет по-другому? А уж когда появится новый забивной нападающий, «Динамо» полетит навстречу еврокубкам?



Есть сомнения.

Вопрос первый. Почему «Динамо» ничего не могло сделать с «Рубином» в равных составах?

Ещё раз взгляните на верхний график и заметьте, как долго уровень остроты находился фактически на нулевой отметке. Оба сумасшедших момента «Динамо» в концовке первого тайма случились уже после 36-й минуты – тогда, когда казанцы играли в меньшинстве. Юсупов действительно не смог переиграть Дюпина в упор, а следом атакующая четвёрка бело-голубых умудрилась запороть подаренный соперником выход «четыре в одного».

«В атаке хочу играть, как Клопп и Гвардиола. В обороне – как Симеоне и Конте» Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов – о строительстве новой команды, критике Широкова и невозможности трансфера Глушакова.

Это были те самые минуты, когда «Рубин» не успел перестроиться после удаления и на короткий отрезок впал в состояние грогги. Но что «Динамо» показывало в первой трети матча? Всё, что мы увидели, это медленное, почти стерильное перекатывание мяча, куча дальних бесперспективных забросов в направлении Грулёва. Безусловно, у 20-летнего полузащитника, переделанного в последнее время в центрфорварда, неплохие габариты (188 сантиметров роста), но надеяться, что он будет стабильно переигрывать вверху Уремовича и Сорокина, как-то наивно. Центральным защитникам всегда проще при длинных вертикальных забросах: мяч летит долго, есть время разбежаться, сгруппироваться и выпрыгнуть, тогда как форвард, как правило, работает в статике.



В итоге Грулёв за стартовые 45 минут показал «феноменальные» цифры, полностью характеризующие его функции и вовлечённость в игру – жалкие три передачи (ещё раз: только три передачи за 45 минут), зато аж 10 верховых дуэлей (три успешные). В перерыве Хохлов заменил Вячеслава, но было непонятно, какие вообще задачи он перед ним ставил.

Вопрос второй. Почему «Динамо» сбилось на навал раньше времени?

Не будем спорить с тем фактом, что во втором тайме «Динамо» тоже создавало моменты. Все они становились следствием навала – длинных забросов из глубины, фланговых навесов и подборов.



Предельное упрощение игры пошло вовсе не в концовке, оно началось сразу же после старта второго тайма. Иногда доходило до абсурда – пять-шесть футболистов прижимались к чужой штрафной, а Каборе из центрального круга без всяких промежуточных стадий забрасывал мяч в переднюю линию. Вот, к примеру, эпизод из 50-й минуты. Расположение игроков «Динамо» на поле не подразумевает иного варианта продвижения к чужим воротам, кроме длинной передачи.

Ещё раз заметим: у «Динамо» оставалась уйма времени, но команда, вместо того чтобы растягивать и изматывать чужую оборону, просто сбилась на примитивный навал и только помогла «Рубину» сохранять компактность в меньшинстве.

Когда на 58-й минуте Хохлов выпустил Панченко вместо Юсупова, хоть как-то искавшего мяч между линиями и пытавшегося связывать оборону с атакой, концентрация забросов и навесов лишь увеличилась. Панченко также предпочитал бегать уже у чужой штрафной, где у него была возможность работать на подборах в излюбленной манере.

И пропущенный гол, кстати, стал никаким не несчастным случаем. Случился он во многом из-за выбранной стратегии «Динамо» — команда разделилась на две группы, первая располагалась на своей половине, вторая у финальной трети поля. В зоне подбора после длинного выноса Каборе игроки в белых футболках отсутствовали, а у футболистов «Рубина» была возможность не только обеспечить перевес непосредственно около своей штрафной, но и в случае чего подобрать мяч и провести быструю атаку сквозь опорную зону. Что они и сделали.

Так стоило ли «Динамо» так сразу же упрощать игру в матче с ослабленным количественно соперником, который вовсе не прижимался к воротам, а играл в футбол и проводил контратаки? И действительно ли навесы при Шейдаеве (крепком парне, но не более) – лучшее решение?



Выстроенного позиционного футбола у команды Хохлова пока нет, несмотря на приход интересного и разностороннего Шиманьского. И даже появление сильного нападающего сегодня не избавило бы от всех бед с созиданием. Рассуждения главного тренера после финального свистка смотрятся банальными оправданиями.

Вопрос третий. Какие цели «Динамо» преследовало в трансферной политике?

В российском чемпионате команды могут добиваться результата и без чётко выстроенного футбола – были бы классные футболисты. И тут как раз хочется ещё раз проанализировать трансферную кампанию бело-голубых в летнее окно.



У клубов, на которых нежданно-негаданно сваливается солидный трансферный бюджет (а у «Динамо», пишут, в распоряжении 45 млн евро), есть два пути. Первый – условно набрать шесть-семь средних футболистов и обеспечить конкуренцию в каждой линии. Второй – пожертвовать количеством, но поработать над качеством, то есть купить пару дорогих звёзд высокого уровня.

«Динамо», кажется, выбрало первый вариант. И суммарный уровень состава на сегодня едва ли намного выше, чем в прошлом году.



Например, точно ли Каборе – атлетичный, статный футболист с качественным первым пасом – лучший вариант в опорную зону? Дело даже не в возрасте, а в том, что африканский футболист не всегда справляется с прямыми обязанностями, в двух-трёх случаях из 10 может просто не побежать за соперником и подставить партнёров, вступает только в удобные единоборства. И во многом по причине ненадёжности, кстати, его кандидатуру не рассматривали в топ-клубах.

А зачем «Динамо» сразу два новых левых защитника – Плиев и Калинин? Не лучше было бы на позицию, где уже был небеспроблемный Рауш, взять не двух средних, а одного действительно сильного исполнителя, который дал бы результат не в перспективе, а прямо сегодня?



А Шейдаев – разве он способен решить проблемы с реализацией? Или его брали для глубины обоймы, после появления нового нападающего он станет игроком ротации? Таким, как новый центральный защитник Ордец, оба стартовых матча проведший на скамейке?



Пока есть ощущение, что «Динамо» не усиливало состав, а укрепляло обойму – это два разных понятия в трансферной политике. Если так, то качественного скачка в результатах с этим тренером и с такой игрой в новом сезоне может и не быть.

Но подождём нападающего. Вдруг он всё-таки придёт и действительно станет для команды волшебником-исцелителем.

При подготовке материала использовались данные WyScout и InStat.