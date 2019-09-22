Лещук: Панченко сказал фанатам, чтобы они приехали на базу и мы всё обсудили

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о поражении в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:3).
«Болельщики настроены негативно, Кирилл Панченко сказал, чтобы они приехали на базу и мы всё обсудили. Не знаю, будет ли полезно, если они приедут. Мы поговорим между собой в раздевалке, чтобы каждый понял, что если игра не получается, то всё равно нужно отдаваться по максимуму. В сегодняшней игре можно было брать три очка на характере. Мы неплохо начали второй тайм, но в каких-то моментах кто-то где-то недоработал.
Заряд «и так сойдёт» от наших болельщиков — это неприятно. Всё, что они кричали, было неприятно, поэтому в перерыве я подошёл к болельщикам и попросил, чтобы они до последней минуты поддерживали команду. Если ещё и болельщики во время игры, учитывая ситуацию, будут нагнетать, то к хорошему это не приведёт. Попросил высказать недовольства после игры, а во время матча максимально нас поддерживать", — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 22 сентября 2019
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