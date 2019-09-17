5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

«Чемпионат» запускает новую рубрику, в которой Владимир Габулов — экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент ФК «Алания» Владикавказ – будет после каждого тура определять пятёрку лучших вратарей. Габулов определил для этого следующие критерии:

1. Уверенная игра вратаря, прямое влияние его игры на конкретный результат. Футбол — это командный вид спорта, а вратарь — одна из самых значимых фигур на футбольном поле. Допустим, голкипер совершал спасения, которые напрямую сказались на положительном результате матча. Команда вроде бы играет хорошо, но тут возле ворот происходит момент, вратарь выручает — и в ответной атаке его партнеры сразу же забивают. Это импульс: вратарь спас, а команда отреагировала и забила. Так действия вратаря влияют не только на пропущенные, но и на забитые голы.

2. Уровень сложности спасений, то есть те сейвы, которые были наиболее сложными в плане техники, реакции, остроты моменты. Не всегда спасения выглядят эффектно. Бывают такие сэйвы, как выход один на один, когда нападающий ударил в руки или попал во вратаря. Это тоже спасение, но оно было не настолько сложным, как удар с близкого расстояния или рикошет, когда вратарю нужно проявить чудеса реакции, чтобы достать мяч.

3. Количество сэйвов. Как много вратарь выручал в течение конкретного матча.

4. Каждый из вратарей мечтает играть на ноль каждый матч, и поэтому сухой матч — тоже важный критерий.

5. Участие в атакующих действиях команды. Голевой пас, предголевой пас, быстрый ввод, который привел к голу. А может, вратарь сам забил. Как исторически принято говорить, хороший вратарь — это полкоманды.



5. Маринато Гильерме, «Локомотив»

У меня был выбор на позицию пятого места: Шелия, Гильерме или Джанаев. Но Шелия и Джанаев в итоге пропустили и их команды проиграли, хотя шанс для спасения был у обоих. И Шелия, и Джанаев очень ярко провели матчи. Но игру вратаря, футболиста и в целом команды оценивают по результату. Поставим на пятое место Гильерме. Маринато уверенно действовал как на линии, так и несколько раз на выходах. Несмотря на то, что Джанаев и Шелия играли против лидеров нашего чемпионата, отмечу, что Маринато проводил выездной матч, что всегда немного сложнее, чем домашний.

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4. Игорь Лещук, «Динамо»

Почти весь матч игра проходила на половине поля «Уфы». В таких условиях вратарю всегда сложно действовать: мяч все время вдалеке от тебя, но в конце матча приходится спасать уже у своих ворот. В этот момент нужно включиться, не потерять концентрацию и спасти свою команду, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Такой момент и случился: выход два в одного при контратаке. Вратарь «Динамо» Лещук проявил выдержку. Не скажу, что удар был легкий — нападающий пробивал вниз, и вратарь сложился и выручил, оставив шанс «Динамо» довести игру до победы.

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3. Игорь Акинфеев, ЦСКА

У ЦСКА был непростой матч на выезде, большую часть времени игра «армейцев» не клеилась, матч был равный. Может быть, явных спасений у Игоря не было, но действовал он уверенно и правильно подсказывал своим защитникам. «Тамбов» имел много подходов и хороших шансов, чтобы забить. Зачастую они били мимо, но, считаю, в этом тоже есть определенное мастерство вратаря — выстроить игру в обороне так, чтобы помешать соперникам реализовывать моменты.

2. Матвей Сафонов, «Краснодар»

Сафонов выручал «Краснодар» в ключевых эпизодах мачта. Запомнился момент перед пенальти, когда Зиньковский бил с близкого расстояния, попал защитнику в руку. Из-за рикошета мяч поменял направление и полетел вниз, но Матвей успел сложиться и выбросить руку, чтобы спасти. Пропусти он этот гол при 1:1, игра сложилась бы по-другому. Это прямое влияние на результат, ключевой эпизод матча, именно после успешных действий Сафонова «Краснодар» заиграл и победил. Плюс ко всему, я бы отметил несколько уверенных действий на выходах и в целом игру ногами. К тому же, Матвей отбил пенальти — это всегда ценится высоко.

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1. Александр Беленов, «Уфа»

На первое место поставлю Беленова. «Уфа» играла на выезде против московского «Динамо», и по ходу матча было создано очень большое количество моментов возле его ворот, в том числе достаточно непростых. Выход один на один, который случился после обреза защитника, — действительно сложный эпизод. Беленов находился в полупозиции, но сориентировался и занял правильное место, а также создал такие условия нападающему, что тот практически лишился шансов забить. Александр напрямую повлиял на итоговый результат матча и на протяжении 90 минут сохранял команду с нулем пропущенных. До конца матча он давал «Уфе» шанс на победу.