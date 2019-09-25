«Бавария» не пустит игроков в сборную, если тер Штеген вытеснит Нойера. Что?!

Интервью, которое президент «Баварии» Ули Хёнесс дал изданию Sport Bild, получилось сенсационным. Кажется, такое происходит впервые в истории: клуб открыто шантажирует сборную требованием ставить в старт своего игрока. Если условие не будет выполнено, в сборную вообще никого не отпустят.



Хёнесс сказал: «Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Уже сказал ему всё, что думаю об этом. Мои слова до сих пор звенят у него в ушах».

Уже впечатляет, но президент «Баварии» пошёл ещё – до перехода на личности. Он потребовал, чтобы тренер сборной Йоахим Лёв наказал вратаря «Барселоны»: «Лёв должен поговорить с тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость таких заявлений». О каких заявлениях идёт речь?

Нойер, ты вратарь, а не защитник. Что ты сделал?! Ошибка одного из лучших голкиперов мира.

С начала сентября тер Штеген и Нойер активно общаются через СМИ. Всё началось с того, что Марк-Андре в начале месяца сказал, как относится к роли запасного в сборной. «Ситуация для меня сложная, — сказал он в интервью порталу t-online. Но я определился с приоритетами. Хочу быть номером один в сборной, но не любой ценой. Футбол важен, но я хочу смотреть в зеркало и говорить, что всегда работал честно и открыто. Буду стараться улучшить свои спортивные результаты, путь они доказывают, чего я стою».



Кажется, что в словах тер Штегена нет ничего обидного. Нойер всё же ответил: «Не думаю, что слова тер Штегена идут на пользу сборной. У нас есть и другие прекрасные вратари: Лено, Трапп, все хотят играть, а не сидеть на скамейке запасных. Он выказал неуважение к ним. Вратари должны держаться вместе».

После этого ответил уже тер Штеген: «Это футбол, здесь всегда есть конкуренция. Все видели, каким было моё поведение в последние годы. Не думаю, что Нойер или кто-то ещё может обсуждать мои чувства. Его слова были неуместны, но я не хочу продолжать спор».



Нойер тоже не захотел продолжать. Он сказал: «У нас есть четыре прекрасных вратаря, которые делают всё возможное для команды. На этом разговор окончен. Не хочу выяснять, кто лучше или ещё что-то».

После этого высказался и тренер сборной. «Понимаю разочарование Марка, но играть может только кто-то один. Нойер – наш капитан, и он недавно провёл отличные матчи. Тер Штеген ещё получит свой шанс. Мы рады тому, что у нас такая высокая конкуренция».

«Будущее футбола – за схемой 2-7-2». Тьяго Мотта сошёл с ума? На самом деле — нет, не сошёл с ума. Сейчас всё объясним.

Возможно, ситуация на этом была исчерпана, но в этот момент вмешался Ули и потребовал «поставить в угол» игрока «Барселоны» и одного из трёх лучших вратарей мира в прошлом сезоне. Он назвал заявления тер Штегена недопустимым, но как оценивать слова самого Ули? К тому же, он раскритиковал немецкую прессу. И, в частности, мюнхенскую: «СМИ в Баварии слишком поддерживают тер Штегена. Как будто он выиграл 17 чемпионатов мира. Не вижу, чтобы СМИ поддерживали Нойера. Считаю, что у тер Штегена не может быть никаких претензий. В иерархии вратарей Нойер – номер один. Да, он был какое-то время травмирован, но когда он в строю, это не обсуждается. Тем более, нельзя выносить такие вещи на публику. Лёв должен разобраться в ситуации».