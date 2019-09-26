Судья был настолько пьян, что не мог ходить. Забавный случай из чешского футбола

На днях в Чехии случился очень забавный эпизод. На матче молодёжных команд «Бероуна» и «Слауна» судья на линии Милан Шефара был настолько пьян, что не мог идти — шатался и несколько раз падал. Несмотря на своё состояние, арбитр пробежал приличную дистанцию вдоль кромки поля, но всё же не выдержал и прилёг. Стюарды хотели отвести его в подтрибунное помещение, но он, как истинный профессионал, решил остаться на поле.

Согласно кадрам в социальных сетях, организаторы пытаются договориться с судьёй о снятии пьяного арбитра с матча. В итоге Шефара оставался на линии в течение первой половины матча, а на вторую выйти не смог, после чего был заменён.

Реакция властей

По итогам инцидента чешская футбольная ассоциация возбудила дисциплинарное дело в отношении Сефары. «Его делегация приостановлена до вынесения вердикта. SKFS считает поведение судьи неприемлемым и сурово наказывает за такие эксцессы», — отчиталось руководство.



Председатель судейского комитета Павел Мареш придерживается того же мнения: «Поведение судьи недопустимо. «Я не могу представить его дальнейшее участие в соревнованиях». Для расследования инцидента будет организовано внеочередное заседание комитета судей местной федерации.

Похожий случай

Инцидент с пьяным арбитром на матче в Чехии случился не впервые. В мае 2016 года Марек Пильны и Йиржи Йех выпили перед матчем между «Пршибрамом» и «Славией». Пильни, как четвёртый судья, комично имитировал движение помощника арбитра и голкипера Джека, который мочился прямо на игровое поле перед баннерами спонсора.



После этого случая Арбитражная комиссия исключила обоих судей из своих списков. Сам Пильны был наказан двухлетним запретом на проведение матчей и штрафом в размере 150 тыс. крон. Однако после заседания срок дисквалификации был сокращён до 15 месяцев. Пильни снова стал членом ассоциации, и в январе этого года он присоединился к судьям третьего и четвёртого дивизионов.