Пиджак Кононова, проклятие Гинера и будущее Мамаева — в самых остроумных комментариях наших читателей.

«Карпин перед матчем: ну что, товарищи алкоголики, уголовники, наркоманы?»

Экс-игрок ЦСКА Хонда — «МЮ»: сделайте мне предложение, мне нужна хорошая команда

nikolai492m:

— Гинер его проклял, после «Милана» просто потерялся.

codatronca:

— 33-летняя Honda — это автохлам…

Фанат ЦСКА Малосолов признан виновным и оштрафован за твит про Луиса Адриано

23kz:

— А вот и обещанные Кононовым победы пошли) «КАМАЗ», теперь Малосолов.

Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

uniunicorn:

— Карпин перед матчем: ну что, товарищи алкоголики, уголовники и наркоманы, кто желает сегодня в футбол поиграть?

Эксперт разобрала твит, в котором Малосолов назвал Луиса Адриано «обезьяной»

unknownfromrus:

— Эксперт разобрала твит, в котором Николай Дроздов назвал обезьяну «обезьяной».

Тошич: больше всего скучаю по зарплате в России

evusic:

— 90% населения России тоже скучают по нормальным зарплатам.

Болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак

marty-mcfly:

— Кто такой Конченбой?

«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Лучу» в матче 1/16 финала

gennady55:

— Та не того Филиппа купили, надо было брать Киркорова. Он хотя бы болел песнями развлекал.

bmw83:

— Можно было бы и посмеяться, но сами не в лучшем состоянии. Хотя… ахахаха!

На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме

tambovchanin:

— За время нахождения Кокорина в тюрьме стул нанёс травмы ещё 3 чиновникам.