«Карпин перед матчем: ну что, товарищи алкоголики, уголовники, наркоманы?»

Экс-игрок ЦСКА Хонда — «МЮ»: сделайте мне предложение, мне нужна хорошая команда
nikolai492m:
— Гинер его проклял, после «Милана» просто потерялся.
codatronca:
— 33-летняя Honda — это автохлам…
Фанат ЦСКА Малосолов признан виновным и оштрафован за твит про Луиса Адриано
23kz:
— А вот и обещанные Кононовым победы пошли) «КАМАЗ», теперь Малосолов.
Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»
uniunicorn:
— Карпин перед матчем: ну что, товарищи алкоголики, уголовники и наркоманы, кто желает сегодня в футбол поиграть?
Эксперт разобрала твит, в котором Малосолов назвал Луиса Адриано «обезьяной»
unknownfromrus:
— Эксперт разобрала твит, в котором Николай Дроздов назвал обезьяну «обезьяной».
Тошич: больше всего скучаю по зарплате в России
evusic:
— 90% населения России тоже скучают по нормальным зарплатам.
Болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак
marty-mcfly:
— Кто такой Конченбой?
«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Лучу» в матче 1/16 финала
gennady55:
— Та не того Филиппа купили, надо было брать Киркорова. Он хотя бы болел песнями развлекал.
bmw83:
— Можно было бы и посмеяться, но сами не в лучшем состоянии. Хотя… ахахаха!
На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме
tambovchanin:
— За время нахождения Кокорина в тюрьме стул нанёс травмы ещё 3 чиновникам.
- 28 сентября 2019
-
00:54
-
00:28
-
00:11
- 27 сентября 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:27
-
23:22
-
23:04
-
22:59
-
22:56
-
22:39
-
22:08
-
22:04
-
21:41
-
21:35
-
21:16
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:30
-
19:26
-
19:09
-
19:04
-
18:42
-
18:34
-
18:07
-
18:03
-
17:51