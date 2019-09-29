Зидан и Симеоне слишком хорошо подготовились. Каждый испортил план сопернику

Выиграть в этом матче – означало для каждой из команд занять первое место и оторваться от второго. Для «Атлетико» на два очка, для «Реала – на три. Но и ничья не слишком сбивала с темпа: сохраняла минимальный разрыв между соперниками и не исключала возможности поменяться местами уже в следующем туре. Возможно, поэтому матч получился именно таким.

Высокий прессинг – нетипичный для Зидана приём. Но в этот раз он предпочёл душить атаки «Атлетико» в самом начале. В стартовые 15 минут игроки «Реала» сделали восемь попыток отбора, из них пять – на чужой половине поля. Цель очевидна: не дать сразу сделать заброс на Фелиша. Пока игроки «Атлетико» медлили с выносом, гости возвращались на оборонительные позиции.

«Реал» намного больше разыгрывал мяч на левом фланге. Это явно было тренерской установкой: уже в первые полчаса треугольник Кроос-Начо-Азар сделал 81 пас, в то время как треугольник Карвахаль-Вальверде-Бэйл – 48 пасов. Это решение имело сразу несколько причин, связанных не только с атакой, но и обороной.



Начнём с атаки. Вальверде играл справа в тройке полузащитников, на позиции, симметричной Кроосу, но выполнял совершенно другие функции. Это был в большей степени игрок давления, чем владения. Он ловил момент, чтобы ускориться в свободное пространство и получить мяч, а не определял, в какую сторону развернуть атаку. На том же фланге играл Бэйл – топовый игрок для контратак. Понятно стремление держать мяч слева, стягивая туда компактную защиту «Атлетико», а потом быстро переводить мяч на противоположный фланг, чтобы Бэйл разрывал соперников на свободном пространстве.



Решение держать мяч на левом краю было не менее важным с точки зрения обороны. Из-за травм Менди и Марсело там вышел Начо. Универсал, но всё-таки правша. У «Атлетико» в его зону постоянно открывается Фелиш, самый креативный игрок команды, и там же играет активно подключающийся к атакам Триппьер. Всё время атакуя зону Триппьера, «Реал» мог немного обезопасить зону Начо.

126 миллионов евро за 19-летнего парня. Фелиш действительно так хорош? Португалец должен заменить Гризманна в «Атлетико».

План логичный, но нельзя сказать, что в первом тайме он сработал. Когда Азар обыграл Триппьера и ушёл в штрафную, было опасно. В большинстве случаев этого не происходило: три раза бельгиец просто потерял мяч, ещё пару раз не рисковал обострять и отдавал назад. В обороне тоже не всё получилось: у «Атлетико» атаки через свой правый фланг действительно проходили редко, зато мощно. На восьмой минуте Фелиш получил заброс на ход, вышел на ворота под углом, пробил мимо. Начо не успел вернуться. В другой раз, когда хозяевам удалось преодолеть высокий прессинг и разбежаться, Начо пришлось срубать Триппьера, он получил предупреждение уже на 23 минуте. В концовке тайма тот же Триппьер снова убежал от Начо и опасно прострелил в штрафную, мяч забрал Куртуа. Три быстрые атаки через одну зону ясно показали, что Симеоне нашёл, где у «Реала» слабое место, и целился именно в него.

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Но и план Симеоне не срабатывал: «Атлетико» пружинил в атаку, но практически не доводил до ударов по воротам. Сначала Диего пытался докричаться до Витоло с бровки, а после 25 минуты поменял его местами с Коке и отправил на правый фланг. Коке пошёл оживлять левый. Правда, Витоло и на новом месте работы не устроил Симеоне. В перерыве вместо него вышел Анхель Корреа и отправился налево. Коке вернулся на правый фланг.



Атака не работала у обеих команд, и уже в перерыве Симеоне дал понять, что его это не устраивает. После перерыва он продолжил менять позиции своих игроков. Сначала выпустил Лемара вместо Лоди: левым защитником пришлось становиться Саулю (очень смелая перестановка), а чуть позже выпустил Льоренте вместо Фелиша, после чего в паре с Костой в атаке оказался Корреа. Лемар вышел играть в центре, а Сауль закрывал весь фланг. 4-4-2 без мяча, но 3-4-1-2 с мячом. Но пока Симеоне давал поиграть новым игрокам группы атаки, «Реал» создал самый опасный момент в матче.

Начо почему-то никто не помешал подработать мяч под удобную правую, спокойно прицелиться и сделать адресную подачу в центр штрафной. Получилось точно на Бензема, который удалил под дальнюю штангу. Облак совершил лучший сейв в матче и один из лучших в туре – а «Реал» чуть не решил эпизод самым стандартным для эпохи Зидана способом, только в ролях Марсело и Криштиану были Начо и Бензема.



С выходом Модрича вместо Вальверде и Хамеса вместо Азара «Реал» усилил структуры игры без мяча (хорват отрабатывал в прессинге), но не игры с мячом. Во второй половине второго тайма гости даже отдали мяч. А Симеоне, хоть и выпустил на поле всех игроков, которые в теории способны ударить по воротам, не добился от команды лучшей доставки мяча на ударные позиции. Первый удар в створ ворот Куртуа был нанесён на 89 минуте.

Диего Симеоне и Зинедин Зидан Фото: Sonia Canada/Getty Images

Оба тренера слишком хорошо предугадали планы друг друга и нейтрализовали их перед игрой. Чтобы в таком матче залетело больше гола, нужны были ошибки вратарей, рикошеты, или множество стандартов. Обошлось без всего этого, а с игры был создан только один голевой момент: тот самый с ударом Бензема. Равный матч, что должен признать не только Зидан, но и Симеоне, который большую часть игрового времени пытался придумать, как взломать оборону гостей.



«Реал», «Атлетико» и «Барселона» продолжают идти с минимальным отрывом друг от друга. Отлаженной системы игры нет ни у кого. Рано говорить, что впереди борьба за титул всех трёх команд, но по крайней мере, шансы на этого всё ещё сохраняются.



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