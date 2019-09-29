Кононова сменит Сергей Кузнецов. Кто это такой?

После четырёх подряд поражений в РПЛ «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова. В заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте красно-белых сообщается, что к следующему матчу с «Краснодаром» в чемпионате России команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. Для многих болельщиков это совершенно неизвестное имя.

«Спартак» отправил Кононова в отставку

37-летний Кузнецов – сын экс-игрока харьковского «Металлиста», одесского «Черноморца» и венгерского «Ференцвароша» Сергея Кузнецова. Он родился в Харькове, но футболу учился в академии «Ференцвароша», за который выступал его отец. Кузнецов-младший и сам чуть-чуть поиграл за «Ференцварош» с 2001 по 2003 год.

Вообще, в ходе карьеры высокий нападающий ростом 190 см сменил большое количество клубов. Выступал в Финляндии за «Йокерит», в Румынии за «Орадю», в Беларуси за «Гомель», в Молдавии за «Шериф», в Литве за «Ветру», а также за целый ряд украинских команд – «Ворсклу», «Ильичёвец», «Карпаты», «Севастополь», «Говерлу» и «Металлист». Поиграл немного и в России за «Носту» и «Аланию». Любопытно, что в 2001 году Сергей находился на просмотре в «Спартаке», однако не подошёл Олегу Романцеву. Самые большие достижения в карьере Кузнецова – чемпионские титулы в составе «Гомеля» и «Шерифа».

Снова проиграли, Олег Георгиевич? Ну и что?! Сегодня проиграли, зато завтра выиграете, послезавтра выиграете. Но вы играете, игроки радуются такому футболу.

В 2018 году обладатель паспортов Украины и Венгрии повесил бутсы на гвоздь, после чего стал помощником Кононова в тульском «Арсенале». Как рассказывал сам Кузнецов, он принял решение закончить играть из-за травм и начать обучение на тренера как раз по совету Кононова, под руководством которого выступал за «Шериф», «Карпаты» и «Севастополь»:

«Пообщавшись с Олегом Георгиевичем, пришёл к мнению, что не стоит продолжать карьеру. И я планомерно стал готовиться к работе тренером. Начинал с азов, интересовался детским футболом, физиологией, тренировочным процессом в детском футболе. Проходил стажировку тренером младших возрастов в «Черноморце» и донецком «Шахтёре». Мне действительно было интересно пройти все ступени, чтобы понять, готов ли я работать тренером. Затем ездил в «Ференцварош», где общался с немецким специалистом Томасом Доллем. Проходил стажировки в немецких клубах. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе тренером в профессиональной команде».

Иуды и спаситель. Святая правда Массимо Карреры В «Спартаке» его предали. Может, в «Динамо» будут люди получше?

Сергей Сергеевич владеет английским, венгерским, сербским, румынским и украинским языками, учит испанский. Кононов включил его в свой штаб и в «Спартаке», на тренировках давал работать с атакующей группой игроков. Теперь же уступит Кузнецову своё место. Возможно, всего на один матч.