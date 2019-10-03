Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Ливерпуль» – «РБ Зальцбург» – 4:3, 2 октября, обзор матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» – «РБ Зальцбург» – 4:3, 2 октября
Богдан Горбунов
Пожалуй, самый весёлый матч недели. Естественно, «Ливерпуль» отличился!
Обладатель трофея чуть не прошляпил победу, ведя в счёте 3:0.
Футбол / Лига чемпионов 0

Первые матчи Лиги чемпионов на удивление натужно даются действующему обладателю трофея. В первом туре группового этапа «Ливерпуль» уступил «Наполи», а во втором едва не оконфузился дома. По ходу матча с австрийцами красные умудрились растерять преимущество в три гола!

Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 3
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Мане – 9'   2:0 Робертсон – 25'   3:0 Салах – 36'   3:1 Чан – 39'   3:2 Минамино – 56'   3:3 Холанн – 60'   4:3 Салах – 69'

Встреча в Ливерпуле началась для хозяев как нельзя лучше. На 9-й минуте Мане накрутил защитника на левом фланге, сыграл в стеночку с Фирмино, а затем аккуратно покатил мяч в дальний угол. Спустя 15 минут англичане ещё ярче продемонстрировали запредельный уровень командного взаимопонимания. С помощью трёх касаний три футболиста молниеносно переместили мяч из центра поля в чужие ворота. Хендерсон отдал передачу на правый фланг Александру-Арнольду, тот прострелил, а Робертсон удачно подставил ногу. Чуть позже Салах довёл счёт до разгромного. Египтянин добил мяч в ворота после удара Фирмино.

Казалось, что уже к концу первого тайма исход игры решён. Однако вскоре на «Энфилде» начались чудеса.

Сначала форвард гостей Хван Хи Чан с помощью замаха в чужой штрафной площади усадил на газон лучшего защитника мира ван Дейка, как какого-то юниора, а затем отправил мяч в сетку ворот.

После забитого мяча табло стадиона заглючило – вместо счёта 3:1 на нём высветился результат 3:3. Как оказалось позже, эти цифры стали пророческими.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За первые 15 минут второго тайма футболисты «Ред Булла» умудрились догнать «Ливерпуль». Автор первого гола гостей сделал отличный навес на Такуми Минамино, который слёту великолепно пробил в дальний угол. Спустя пять минут японец ассистировал норвежскому нападающему Эрвингу Холанну, сделавшему хет-трик в предыдущем матче ЛЧ с «Генком». Форварду оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота.

Третий забитый мяч австрийцев заставил главного тренера «Ред Булла» Джесса Марша нестись вдоль бровки, чтобы поздравить игроков. В это время камеры ловили растерянные лица Клоппа и его команды.

Однако несмотря на такой психологический нокдаун, «Ливерпуль» смог удачно закончить поединок. На 69-й минуте после скидки Фирмино Салах одним касанием проткнул мяч мимо вратаря. Пропустив гол, ещё недавно окрыленные гости больше не смогли создать ни одного опасного момента. В тяжелейшем матче «Ливерпуль» отстоял победу, заработал три очка и поднялся на второе место группы E.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019