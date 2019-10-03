Пожалуй, самый весёлый матч недели. Естественно, «Ливерпуль» отличился!

Первые матчи Лиги чемпионов на удивление натужно даются действующему обладателю трофея. В первом туре группового этапа «Ливерпуль» уступил «Наполи», а во втором едва не оконфузился дома. По ходу матча с австрийцами красные умудрились растерять преимущество в три гола!
Встреча в Ливерпуле началась для хозяев как нельзя лучше. На 9-й минуте Мане накрутил защитника на левом фланге, сыграл в стеночку с Фирмино, а затем аккуратно покатил мяч в дальний угол. Спустя 15 минут англичане ещё ярче продемонстрировали запредельный уровень командного взаимопонимания. С помощью трёх касаний три футболиста молниеносно переместили мяч из центра поля в чужие ворота. Хендерсон отдал передачу на правый фланг Александру-Арнольду, тот прострелил, а Робертсон удачно подставил ногу. Чуть позже Салах довёл счёт до разгромного. Египтянин добил мяч в ворота после удара Фирмино.
Казалось, что уже к концу первого тайма исход игры решён. Однако вскоре на «Энфилде» начались чудеса.
Сначала форвард гостей Хван Хи Чан с помощью замаха в чужой штрафной площади усадил на газон лучшего защитника мира ван Дейка, как какого-то юниора, а затем отправил мяч в сетку ворот.
После забитого мяча табло стадиона заглючило – вместо счёта 3:1 на нём высветился результат 3:3. Как оказалось позже, эти цифры стали пророческими.
За первые 15 минут второго тайма футболисты «Ред Булла» умудрились догнать «Ливерпуль». Автор первого гола гостей сделал отличный навес на Такуми Минамино, который слёту великолепно пробил в дальний угол. Спустя пять минут японец ассистировал норвежскому нападающему Эрвингу Холанну, сделавшему хет-трик в предыдущем матче ЛЧ с «Генком». Форварду оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота.
Третий забитый мяч австрийцев заставил главного тренера «Ред Булла» Джесса Марша нестись вдоль бровки, чтобы поздравить игроков. В это время камеры ловили растерянные лица Клоппа и его команды.
Однако несмотря на такой психологический нокдаун, «Ливерпуль» смог удачно закончить поединок. На 69-й минуте после скидки Фирмино Салах одним касанием проткнул мяч мимо вратаря. Пропустив гол, ещё недавно окрыленные гости больше не смогли создать ни одного опасного момента. В тяжелейшем матче «Ливерпуль» отстоял победу, заработал три очка и поднялся на второе место группы E.
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