Пожалуй, самый весёлый матч недели. Естественно, «Ливерпуль» отличился!

Первые матчи Лиги чемпионов на удивление натужно даются действующему обладателю трофея. В первом туре группового этапа «Ливерпуль» уступил «Наполи», а во втором едва не оконфузился дома. По ходу матча с австрийцами красные умудрились растерять преимущество в три гола!

Встреча в Ливерпуле началась для хозяев как нельзя лучше. На 9-й минуте Мане накрутил защитника на левом фланге, сыграл в стеночку с Фирмино, а затем аккуратно покатил мяч в дальний угол. Спустя 15 минут англичане ещё ярче продемонстрировали запредельный уровень командного взаимопонимания. С помощью трёх касаний три футболиста молниеносно переместили мяч из центра поля в чужие ворота. Хендерсон отдал передачу на правый фланг Александру-Арнольду, тот прострелил, а Робертсон удачно подставил ногу. Чуть позже Салах довёл счёт до разгромного. Египтянин добил мяч в ворота после удара Фирмино.

Казалось, что уже к концу первого тайма исход игры решён. Однако вскоре на «Энфилде» начались чудеса.



Сначала форвард гостей Хван Хи Чан с помощью замаха в чужой штрафной площади усадил на газон лучшего защитника мира ван Дейка, как какого-то юниора, а затем отправил мяч в сетку ворот.

После забитого мяча табло стадиона заглючило – вместо счёта 3:1 на нём высветился результат 3:3. Как оказалось позже, эти цифры стали пророческими.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За первые 15 минут второго тайма футболисты «Ред Булла» умудрились догнать «Ливерпуль». Автор первого гола гостей сделал отличный навес на Такуми Минамино, который слёту великолепно пробил в дальний угол. Спустя пять минут японец ассистировал норвежскому нападающему Эрвингу Холанну, сделавшему хет-трик в предыдущем матче ЛЧ с «Генком». Форварду оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота.



Третий забитый мяч австрийцев заставил главного тренера «Ред Булла» Джесса Марша нестись вдоль бровки, чтобы поздравить игроков. В это время камеры ловили растерянные лица Клоппа и его команды.



Однако несмотря на такой психологический нокдаун, «Ливерпуль» смог удачно закончить поединок. На 69-й минуте после скидки Фирмино Салах одним касанием проткнул мяч мимо вратаря. Пропустив гол, ещё недавно окрыленные гости больше не смогли создать ни одного опасного момента. В тяжелейшем матче «Ливерпуль» отстоял победу, заработал три очка и поднялся на второе место группы E.