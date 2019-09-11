Какие сильные сборные могут не попасть на Евро. И чем им поможет Лига наций

До финиша отборочного цикла Евро-2020 уже не так далеко. Осталось сыграть по два тура в октябре и ноябре, после чего определятся 20 из 24 участников чемпионата Европы. Ещё четыре места будут разыграны в плей-офф. Какие известные европейские сборные рискуют остаться за бортом турнира и как им поможет Лига наций? Вспоминаем регламент.

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Кого мы можем не увидеть на чемпионате Европы?

Прямые путёвки на Евро-2020 получают сборные, занявшие первое или второе место в 10 группах квалификации. Сборная России уже в следующем туре может решить задачу. Для этого наша национальная команда должна переиграть на своём поле Шотландию, а Казахстан сыграть вничью с Кипром.

Если бы отборочный цикл Евро-2020 завершился прямо сейчас, в финальную стадию попали бы: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Украина, Португалия, Германия, Северная Ирландия, Ирландия, Дания, Хорватия, Словакия, Испания, Швеция, Польша, Словения, Франция, Турция, Италия и Финляндия.

Несмотря на увеличение количества участников чемпионата Европы, в эту двадцатку не попали бы достаточно известные европейские сборные – в частности Нидерланды, Швейцария, Сербия, Австрия и Исландия. Но у них оставался бы последний шанс.

Как определятся участники плей-офф за путёвки на Евро-2020?

Тем, кто не смог напрямую пробиться на чемпионат Европы, нужно побеждать в стыках. Оставшиеся четыре путёвки будут разыграны в плей-офф. Его полуфиналы и финал пройдут в конце марта 2020-го.

Участников плей-офф определяют результаты прошлогодней Лиги наций, а не отборочного цикла чемпионата Европы. В нём сыграют 16 команд, разбитых на четыре квартета. Победители квартетов едут на Евро-2020.

Напомним, Лига наций состояла из четырёх дивизионов по четыре группы в каждом. В первом квартете забронированы места для победителей всех групп лиги А, во втором – для победителей групп лиги В, в третьем – для победителей групп лиги С, в четвёртом – для победителей групп лиги D. К примеру, сборная России в своей группе лиги В финишировала второй, уступив первое место Швеции, поэтому осталась без брони.

В идеале четыре квартета должны выглядеть так:

Лига А: Нидерланды, Швейцария, Португалия, Англия.

Лига В: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Дания.

Лига С: Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия.

Лига D: Грузия, Беларусь, Косово, Македония.

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Однако не всё так просто. Проблема в том, что некоторые сборные (они выделены жирным) уже гарантировали себе прямое попадание на Евро-2020 по итогам отборочного цикла. На этот счёт в регламенте сказано: «Если победители группы прошли квалификацию в отборочном этапе, они будут заменены следующими лучшими командами той же лиги». То есть, допустим, в плей-офф лиги А Португалию и Англию заменят сильнейшие сборные из числа занявших вторые места. Не хватит их – берутся третьи места, потом четвёртые. А вот дальше начинается «вынос мозга».

Возможна ситуация, при которой в каком-то дивизионе не наберётся 16 команд. Скорее всего, в лиге А, где собраны топовые европейские сборные, которые способны выйти на Евро-2020 через отборочный цикл. Для такого случая в регламенте есть ещё одно уточнение: «Если в той же лиге недостаточно команд, победители группы будут заменены следующей лучшей командой общего рейтинга, но победители групп (низших дивизионов) не смогут встретиться с командами из высшей лиги».

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Иными словами, для плей-офф лиги А придётся поднимать команды из лиги В. Однако при этом четыре лучшие сборных лиги В должны остаться в плей-офф своего дивизиона. Иначе было бы несправедливо – им усложняли бы задачу, подставляя под сильных соперников из лиги А.

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Какие гарантии имеет победитель Лиги наций сборная Португалии?

Никаких. В июне 2019-го команда Фернанду Сантуша и Криштиану Роналду выиграла «Финал четырёх» Лиги наций, который тоже прошёл по системе плей-офф. В нём также участвовали победители групп лиги А – Португалия, Нидерланды, Англия и Швейцария. Португальцы стали первыми в истории чемпионами Лиги наций, заработав престиж и хорошие призовые в размере 10,5 млн евро. Однако победа в Лиге наций не даёт путёвку на Евро-2020. Если сборная Португалии неудачно выступит в отборочном цикле, будет бороться за чемпионат Европы в плей-офф.