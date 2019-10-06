«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями

«Спартак» сыграл первый матч после ухода Олега Кононова. Под руководством его бывшего ассистента Сергея Кузнецова уступил в гостях «Краснодару». Теперь у красно-белых серия из пяти поражений.

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Новым главным тренером «Спартака» станет Доменико Тедеско. По информации, имеющейся у «Чемпионата», 34-летний немец подпишет контракт с московским клубом завтра, 7 октября. Значит, с завтрашнего дня у красно-белых начинается новая жизнь, а вот что происходило в Краснодаре.

— Кузнецов оставил в запасе вратаря Александра Максименко, полузащитников Аяза Гулиева и Гуса Тиля, а также нападающего Эсекьеля Понсе. Кроме того, в заявке «Спартака» отсутствовали Айртон, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, которые в списке потерь команды добавились к Самуэлю Жиго и Андре Шюррле. Таким образом, по сравнению с матчем с «Оренбургом» в основе красно-белых появились семь новых игроков – голкипер Артём Ребров и шесть полевых.



— В заявку «Краснодара» попал голкипер Денис Адамов, который два дня назад забил победный гол в матче зоны «ЮГ» ПФЛ за фарм-клуб «быков». Напомним, Адамов, как и основной вратарь краснодарской команды Матвей Сафонов, выступает за молодёжную сборную России.

Вратарь молодёжной сборной России забил гол! Да ещё и победный! Это было круто!

— Команда Мурада Мусаева забила первым же ударом на 3-й минуте. Этот гол – следствие индивидуальной ошибки Алекса Крала, упустившего при подаче углового Маркуса Берга. Шведский нападающий впервые отличился за «быков» в Краснодаре. Судья Виталий Мешков сомневался по поводу того, не подыграл ли себе Берг рукой. Помощники с VAR подсказали ему – всё чисто. «Спартак» пропустил уже пять мячей в чемпионате после угловых.



— В эпизоде со вторым голом «Краснодара» тоже неудачно сыграл летний новичок «Спартака». Левый полузащитник Резиуан Мирзов прозевал рывок Сергея Петрова в свободную зону. В принципе такие ошибки свойственны Мирзову: он опасен с мячом, однако иногда не доигрывает в прессинге или при подключениях крайних защитников соперников.



— «Спартак» взрывался отрезками, особенно мощно перед перерывом, когда на действиях хозяев стала сказываться усталость из-за Лиги Европы. Эти эпизоды завершились попаданием игравшего на позиции центрфорварда Лоренсо Мельгарехо в перекладину и голом Джордана Ларссона после скидки от Мирзова. Счёт первого тайма 2:1 выглядел справедливым. Краснодарцы превзошли гостей по ударам – 11-5 (в створ – 3-2).

— Игра окончательно раскрылась. И у «Краснодара», и у «Спартака» было достаточно возможностей для атак на скорости, но, как правило, ноги бежали впереди головы. Всё портило большое количество брака. Счёт ударов во втором тайме – 6:5, а в створ всего 0:1. Любопытная деталь: Мирзов сделал выводы из ошибки первого тайма. В одном из моментов его рывок за Петровым и отчаянный подкат избавили красно-белых от третьего пропущенного мяча.



— Самый спорный эпизод игры после перерыва – удаление полузащитника «Краснодара» Кайо. Бразилец, конечно, заслужил вторую жёлтую карточку, однако Мешков не разглядел фола. Судья достал «горчичник» лишь после того, как услышал подсказ. Кажется, не обошлось без ассистентов с VAR. Вот только они по правилам не должны вмешиваться в ситуации с жёлтыми карточками! Удаление Георгия Джикии – точно по делу. Защитник «Спартак» уже не в первый раз провоцирует соперников на эмоциях, рано или поздно это должно было закончиться его наказанием.

— Фанаты москвичей вывесили баннер в честь легенды «Спартака» Фёдора Черенкова. Надпись на баннере гласила: «Главное – играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда!». Пожалуй, спартаковцам не будет стыдно за игру в Краснодаре. Тем не менее результата по-прежнему нет. Команда Мусаева догнала лидеров, а красно-белые остались на 12-м месте.