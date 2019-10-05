Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября
Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е.
На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.
34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября.
Букмекеры обрушили коэффициент на назначение Тедеско на пост тренера «Спартака»
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