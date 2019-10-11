Помните, когда-то был ВОБ, а все трибуны кричали не только «Россия, Россия»?

Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше

Почти 12 лет назад наша сборная тоже играла в «Лужниках» с британцами. Параллелей с той игрой не так много, хотя они есть – победа и там, и там (хотя соперников и счёт сравнивать нельзя), приближение выхода на чемпионат Европы, заполненные трибуны. Сейчас уже стало модно сравнивать сборные России, выделяя «лучшую» в XXI веке, но давайте сравним болельщиков и их поддержку.

Сборная заставляет страну обсуждать футбол. Пока это её главная победа Раз в 10 лет футбол становится частью нашей поп-культуры.

Каждый матч сборной начинается с гимна. Вот так его пели трибуны «Лужников» 12 лет назад.

А вот так это выглядело вчера.

Здесь же можно послушать, как свой гимн в четверг исполнили шотландцы.

Для каждого лучшим будет свой вариант исполнения, но хочется задать вопрос: что объединяет болельщиков и мотивирует сборную лучше – прекрасное исполнение гимна артистом, когда в основном слышно только его или её голос, или исполнения гимна всем стадионом, когда слова на записи практически не слышны? Если пример с матчем 12-летней давности в «Лужниках» не нравится, то послушайте трибуны «Ливерпуля» и легендарную «You’ll never walk alone».



Кстати, про важность гимна заявил вчера и капитан нашей сборной – Артём Дзюба. Интересно, что бы он сказал, если бы слова звучали в два раза громче и мощнее? Может, после такого Марио Фернандес сразу бы начал его петь без всяких шпаргалок?

«Наш гимн круче, чем у ЛЧ. Заставить бы петь его всю команду». Дзюба – о победе Дзюба расстроился из-за израильтянина, Оздоев рассказал о своём голе, а Комличенко не хватило трёх минут, чтобы «вынести» шотландца.

Перформанс, репертуар

Вспомните, какие перформансы раньше были в «Лужниках», того же медведя на фоне триколора. Сейчас такого нет, хотя флаги и выглядят неплохо.

Фото: РИА Новости

Отдельная тема — репертуар зарядов. Однозначно можно сказать, что работа над ошибками, по сравнению с предыдущими домашними матчами в этом цикле, была проделана. На трибунах «Лужников» появился барабан, а заводящие пытались зарядить остальных прокричать что-то помимо «Россия, Россия»: были и попытки спеть «Катюшу», и попытки переклички «Русские вперёд» (хотя многие этот заряд считают странным). Но попытки эти были неудачные, усилий одного-двух секторов было недостаточно, поэтому любой отличающийся от «Россия, Россия» заряд (и он держался то пару минут) в «Лужниках» вчера тонул. Может, нужно было принести не один барабан?

Зато после гола Дзюбы стадион взорвался. И его фамилию прокричать всем вместе труда не составило.

Болеть мы умеем — может, просто не хотим?

Болеть в России умеют не только громко, но и красиво. Вот как болельщики «Спартака» исполняют песню «Москва». А вот «Конь» от «армейцев». Красочных перфомансов на матчах РПЛ тоже хватает, всегда красиво выглядят и трибуны «Спартака» с «Зенитом», и «Локомотива» с ЦСКА.

Фото: РИА Новости

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И на сборной всё это уже когда-то было. Банальная, но такая мощная перекличка «Вперёд, Россия», были песни нараспев. И соперников наши освистывали. И заряжал тогда весь стадион, а не только пара секторов.



Искать причину такого изменения поддержки можно долго. Кто-то скажет, что всё дело в ВОБ. Но тогда к нему было много вопросов, и не факт, что если сейчас появится его аналог, то всё сразу наладится. Скорее, сильно поменялся зритель. И не только конкретные люди, но и их желание делать на трибунах что-то активное.

Любовь к сборной крепнет. Но болеть за неё мы не научились Как прошёл матч в Калининграде.

Главный вопрос – нужно ли возвращать тот старый уровень поддержки сборной? Если ответ положительный, то сделать это можно легко. Сборная уже вернула себе уважение и зрителя на трибуны, а перед матчами нашей команды РФС теперь предлагает болельщикам обширную развлекательную программу. Вчера, например, выступал Билан. И это круто.

Дзюба бил в герб и шутил с Головиным, Билан собрал аншлаг. Фото победы России

Так что, если захотеть, можно и культуру боления за сборную, именно нашего боления, возродить. Ведь с любовью к сборной и к походам на её матчи как-то всё наладилось.