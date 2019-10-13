Помните тренера, который пил с фанатами после увольнения? Там мощная история

Вы, наверное, видели этот ролик. Мужчина средних лет в окружении нескольких десятков человек пьёт текилу, потом закусывает лаймом, морщится, и его обнимают. Видео не стало бы таким популярным, если бы мужчина – его зовут Даниель Штендель – не был тренером клуба «Барнсли», а люди вокруг – болельщиками этого клуба. Так тренер отметил своё увольнение. «Барнсли» идёт на 23-м месте в Чемпионшипе с одной победой в 11 играх. Но болельщики и тренер вместе идут в бар, когда его уволили в связи с низкими результатами. Как это возможно?

Видео доступно на «Чемпионате».

Дело не в особенностях менталитета – такое трудно представить в другом маленьком британском клубе. Дело в том, что у болельщиков «Барнсли» есть причины для благодарности бывшему тренеру.

Кто такой Штендель? Как он оказался в Англии?

Штендель – немец, который никогда не играл и не тренировал за пределами родины. Он родился в Восточной Германии – сейчас в футболе тон задают уроженцы Западной. Игровую карьеру провёл в «Ганновере», и там же впервые попробовал себя тренером. Не от хорошей жизни: в сезоне-2015/16 клуб утонул, и за несколько туров до конца чемпионата, уже без шансов выбраться с последнего места, дали порулить тренеру молодёжки Штенделю.



Неожиданно под его руководством «Ганновер» в последних пяти турах одержал две победы (над «Боруссией» М и «Хоффенхаймом»), поэтому Штенделя оставили работать и на следующий год во втором дивизионе. Его атакующий стиль и доверие молодым игрокам нравились болельщикам, но владельцы хотели гарантированно вернуться в элиту, поэтому в марте Штендель потерял работу, как только «Ганновер» выбыл из тройки, даже несмотря на то что кризис был условным: в его последних трёх матчах клуб проиграл, выиграл и сыграл вничью.



Нового предложения Штенделю пришлось ждать год, и оно тоже было не из лучших. «Барнсли» провалился в третью лигу, а за три весенних месяца командой успели поруководить три тренера: Пола Хеккингботтома сменил Пол Харсли, а его Жозе Мораеш, и всё это не помогло сохранить место в Чемпионшипе. После этого «Барнсли» продал всех, на кого был спрос: Том Брэдшоу отправился в «Миллуолл» за миллион фунтов, Томас Кнасмюллер – в «Рапид» за полмиллиона. Всего клуб выручил за игроков почти два млн, потратив на новичков 600 тыс. Клуб экономил на всём. Среди скаутов были обычные болельщики, которые бесплатно просматривали игроков и писали отчёты, – один из них, Бен Хакни, получил работу и стал старшим аналитиком.

Летом, когда «Барнсли» подписал контракт со Штенделем, клуб по стоимости состава был даже не в тройке лучших в третьей лиге. Но смелый прессинг сработал и здесь. «Барнсли» душил соперников на их половине поля и мало пропускал (39 голов в 46 матчах, лучший результат). В итоге с собранной в аренду командой Штендель вернул «Барнсли» в Чемпионшип, даже избежав плей-офф.



О клубе говорили не только из-за спортивных результатов. В апреле, после домашней победы 4:2 над «Флитвуд Таун», тренер гостей напал на Штенделя и нанёс ему несколько ударов по лицу. Что стало причиной, до сих пор неизвестно, но стоит учесть, что драчливый тренер – небезызвестный Джоуи Бартон. Другими словами, причины могло и не быть. После инцидента Бартон пытался срочно покинуть стадион, но его успели догнать сотрудники службы безопасности.

За что уволили из «Барнсли»?

Перед началом сезона у болельщиков было не слишком много поводов для оптимизма. Даже после повышения в классе клуб умудрился заработать по итогам трансферного окна: купил игроков на пять млн фунтов, продал на восемь. «Барнсли» обладает не просто самым дешёвым составом в Чемпионшипе, а с огромным отрывом: в два раза дешевле, чем у предпоследней команды.

На этом фоне было бы странно ждать подвигов. Тем не менее команда, не показывая результата, играет в свой фирменный футбол и остаётся тренерской. По совокупному количеству отборов, перехватов и фолов «Барнсли» идёт вровень с «Лидсом» — монстром прессинга, которым рулит Марсело Бьельса. Уровень команды Штенделя очевидно не соответствует турнира, но она не рассыпалась и даже обошла на старте сезона «Сток» за счёт победы над мощным «Фулхэмом». Перспективы на сезон от этого не лучше, но хотя бы стиль есть.



Поэтому, когда руководство объявило об отставке тренера, болельщики не поняли это решение. «Штендель – наш лучший тренер из всех, кого я видел. Мы с ним играем в лучший футбол, что я видел у «Барнсли». Надеюсь, слухи про увольнение – это несерьёзно?».

У клуба относительно недавно сменился владелец: это американо-китайский бизнесмен Чен Ли. Какое-то время он одновременно владел долями в «Барнсли» и «Ницце», но летом 2019 года продал французский клуб и сосредоточился на британском. Ему помогает англичанин Пол Конуэй, который также владеет частью клуба. Он провёл трансферную кампанию без учёта пожеланий тренера. В итоге тренер быстро потерял работу. А болельщики «Барнсли» под сообщением об увольнении Штенделя желают руководству клуба «сунуть пальцы в розетку». А также пишут, что им стыдно за клуб.

Причина такого потока критики в адрес руководства в том числе в том, как написано официальное заявление. В нём всего две фразы: «Футбольный клуб «Барнсли» подтверждает, что тренер Даниель Штендель освобождён от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности тренера назначен Адам Мюррей». Ни выражения благодарности, ни сожалений, ни пожелания успехов в будущей карьере. Абсолютное неуважение к тренеру, который в условиях строгой экономии умудрился вывести клуб в Чемпионшип.



Болельщики, которые ещё летом требовали отставки Пола Конуэя (ответственного за трансферы, которые он провалил), приняли сторону тренера. Конуэя проклинают в пабах и «Твиттере», перед Даниелем извиняются.