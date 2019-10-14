«Легче только на ЧМ-2018 выходили». Топ-комментарии читателей

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Сборная России вышла в финальную стадию Евро-2020 — комментарии читателей

Россия вышла на Евро-2020 — комментарии читателей
«Чемпионат»
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Футбол / Евро-2020 0

Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020

firest0rm:
— «Дорогие болельщики сборной России! Поздравляю вас с прямым выходом команды на Кубок Америки!», — написала радостная Тина в своём «Инстаграме».

zero77:
— Азмун сегодня божил!

worjas:
— Очень легко прошли отбор. Легче, наверное, только, на прошлый ЧМ выходили))

spb1988:
— Аптеки недовольны сборной России, с чемпионата мира выручка от валидола и корвалола упала в десятки раз.

expert-patriot:
— С Сан-Марино надо вызывать второй состав + Дзюба. Тёмка пусть забьёт им голов, чтобы гонку снайперов выиграть.

citroenredbull:
— Черчесов реально физрук, в хорошем смысле, нормально он физику натренировал.

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fvanb:
— Кипр — наш!

lyublyumyod:
— Можно уже референдум организовывать?

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joker22:
— Пять матрешек оставили, тролли.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Федун: спасибо Черчесову за то, что нам такую команду сделал

zesbolot:
— Федун, спасибо за вашего воспитанника и лучшего нынешнего бомбардира сборной!

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