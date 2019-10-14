«Легче только на ЧМ-2018 выходили». Топ-комментарии читателей

Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020



firest0rm:

— «Дорогие болельщики сборной России! Поздравляю вас с прямым выходом команды на Кубок Америки!», — написала радостная Тина в своём «Инстаграме».



zero77:

— Азмун сегодня божил!



worjas:

— Очень легко прошли отбор. Легче, наверное, только, на прошлый ЧМ выходили))



spb1988:

— Аптеки недовольны сборной России, с чемпионата мира выручка от валидола и корвалола упала в десятки раз.



expert-patriot:

— С Сан-Марино надо вызывать второй состав + Дзюба. Тёмка пусть забьёт им голов, чтобы гонку снайперов выиграть.



citroenredbull:

— Черчесов реально физрук, в хорошем смысле, нормально он физику натренировал.

Россия в шестой раз выступит на чемпионате Европы. Вспоминаем пять предыдущих Матч с голландцами, слова Аршавина про ожидания, исключение Мостового — с Россией на Евро не соскучишься!

Бен-Шимон: было странно, что играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию

fvanb:

— Кипр — наш!



lyublyumyod:

— Можно уже референдум организовывать?



Сборная России преподнесла киприотам подарок — русские матрёшки

joker22:

— Пять матрешек оставили, тролли.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Федун: спасибо Черчесову за то, что нам такую команду сделал



zesbolot:

— Федун, спасибо за вашего воспитанника и лучшего нынешнего бомбардира сборной!