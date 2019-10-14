«Легче только на ЧМ-2018 выходили». Топ-комментарии читателей

Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020
firest0rm:
— «Дорогие болельщики сборной России! Поздравляю вас с прямым выходом команды на Кубок Америки!», — написала радостная Тина в своём «Инстаграме».
zero77:
— Азмун сегодня божил!
worjas:
— Очень легко прошли отбор. Легче, наверное, только, на прошлый ЧМ выходили))
spb1988:
— Аптеки недовольны сборной России, с чемпионата мира выручка от валидола и корвалола упала в десятки раз.
expert-patriot:
— С Сан-Марино надо вызывать второй состав + Дзюба. Тёмка пусть забьёт им голов, чтобы гонку снайперов выиграть.
citroenredbull:
— Черчесов реально физрук, в хорошем смысле, нормально он физику натренировал.
Бен-Шимон: было странно, что играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию
fvanb:
— Кипр — наш!
lyublyumyod:
— Можно уже референдум организовывать?
Сборная России преподнесла киприотам подарок — русские матрёшки
joker22:
— Пять матрешек оставили, тролли.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Федун: спасибо Черчесову за то, что нам такую команду сделал
zesbolot:
— Федун, спасибо за вашего воспитанника и лучшего нынешнего бомбардира сборной!
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