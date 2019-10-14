В матчах сборных проиграл «Реал». Ужасно не повезло

Уже несколько команд решили свои вопросы с выходом на чемпионат Европы: Бельгия, Россия, Италия, Польша. К ним в ближайшее время могут присоединиться и другие: Франция, Англия, Испания, Украина и Ирландия. Но пока сборные находятся в центре внимания, клубы нервничают. И не зря: травмы важных игроков в играх за сборную случаются регулярно.

В последних матчах не повезло «Реалу». У Зидана и так хватает кадровых проблем: тяжёлая травма Асенсио, плохая форма Азара. Матч с «Гранадой» пропустили все игроки, которые могли бы закрыть левый фланг: Марсело, Менди и Начо. Но матч сборных Хорватии и Уэльса умножил его проблемы на два. В нём получили травмы Модрич и Бэйл. Ведущие игроки своих сборных и не последние в «Реале».

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Модрич получил травму в эпизоде, когда сам совершил фол против Гарри Уилсона. Он получил предупреждение за срыв атаки, не смог подняться и был заменён на последних минутах. Тогда же получил повреждение и Бэйл. Причём он даже не покинул поле, так как у тренера уже не оставалось замен. Оставшиеся несколько минут Бэйл ходил прихрамывая.

Полузащитники «Реала» Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных

В том же матче получил травму ещё один игрок большого клуба. Ковачич неудачно приземлился после столкновения c Дэвисом за несколько секунд до гола – хорваты даже требовали отменить гол, потому что посчитали, что там было нарушение. Судья так не считал, но Ковачич не смог продолжить матч. Степень тяжести повреждения пока неизвестна.



Вообще, «Челси» не везёт по полной программе. Канте, который пропустил несколько матчей на старте сезона, умудрился травмироваться на разминке перед товарищеским матчем с Исландией. Кажется, травма неопасна. Тренерский штаб сборной не исключил, что Канте будет готов играть уже через пару дней. Зато неясно, сколько пропустит Кристенсен. На 87-й минуте матча Дании со Швейцарией он потянул мышцу паха и был заменён. Без него Лэмпарду придётся трудно.



Из игроков «ПСЖ» травмы получил только один, зато главный. Неймар в сентябре впервые принял участие в матче после трёхмесячного отсутствия. Он сразу стал тащить «ПСЖ»: забил победные голы в трёх матчах чемпионата Франции. И был вызван в сборную Бразилии. Получилось неудачно. В товарищеском матче с Нигерией Неймар повредил заднюю поверхность бедра уже на 12-й минуте и был заменён. Плохая новость и для него, и для клуба.

Фото: Lionel Ng/Getty Images

Ещё один клуб, который выделяется среди пострадавших от матчей сборных, – «Интер». Защитник клуба Д’Амброзио мужественно доиграл матч с Грецией до конца, но у него ушиб колена и подозрения на перелом мизинца левой ноги. Пока неизвестно, в каком он состоянии. Игрок пропустит матч с Лихтенштейном, ему предстоит обследование в Милане. Ещё более серьёзная неприятность для Конте случилась во время товарищеского матча Колумбии и Чили: вылетел

Алексис Санчес. Чилиец медленно набирал форму в начале сезона и только в последних играх начал выходить на замену. В игре с колумбийцами он вышел с первых минут и отыграл почти весь матч, но, видимо, зря. На последних минутах после стыка ему понадобилась помощь докторов и вынужденная замена. В данный момент у него подозрение на рецидив травмы голеностопа. Если подозрение подтвердится, Санчес пропустит около двух месяцев.



Помимо «Интера» есть потери и у «Фиорентины». Самый дорогой игрок «фиалок» Кьеза выбыл в том же матче с Грецией. Он был заменён на 39-й минуте и отпущен в клуб для дополнительных исследований.



Среди российских клубов от матчей сборных больше всего пострадал «Краснодар». Сейчас он лишился Петрова – вероятно, ненадолго, потому что сам игрок, который был заменён после грубейшего фола Лайфиса, уже успокоил болельщиков («много не пропущу»). Да и врач сборной Безуглов сказал, что игроку повезло: серьёзного повреждения он избежал.

В «твиттере» сборной России показали травму Петрова, полученную в матче с Кипром

Но вообще, «Краснодар» теряет игроков при каждом перерыве на матчи сборных. До этого травмы получили Газинский (выбыл надолго с травмой плеча) и Классон (выбыл до зимы).

Другой пострадавший российский клуб – ЦСКА. Марио Фернандес после игры с шотландцами хромал, не успел восстановиться и на матч с Кипром даже не попал в заявку. Степень его повреждения неизвестна.

ФИФА компенсирует клубам травмы игроков, которые они получили в сборных. Но, во-первых, не полностью, а во-вторых, расходы на лечение и часть зарплаты – меньшая из проблем, с которыми клубы сталкиваются, когда теряют важных игроков. Куда важнее спортивные результаты, а их ФИФА, естественно, никак не компенсирует. Поэтому противоречие никуда не девается.