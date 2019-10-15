«Меня все называют Путиным». Как живёт наш футболист в Германии

Мы все привыкли и внимательно следим за успехами наших главных легионеров – Черышева и Головина. Но в тени остаются другие россияне, играющие в Европе. Например, защитник немецкого «Зандхаузена» из второй Бундеслиги – Александр Жиров, который сейчас является основным игроком команды, а ещё её вице-капитаном. В настоящее время «Зандхаузен» идёт восьмым в таблице с 12 очками в активе. С этого и начали беседу.

Александр Жиров



Родился 24 января 1991 года в Барнауле.

Клубная карьера: «Динамо» Барнаул (2010-2012), «Волгарь» (2013-2015), «Анжи» (2015-2016), «Томь» (2016), «Краснодар» (2017), «Анжи» (2017, аренда), «Енисей» (2018), «Зандхаузен» (2018 — н.в.). 24 января 1991 года в Барнауле.«Динамо» Барнаул (2010-2012), «Волгарь» (2013-2015), «Анжи» (2015-2016), «Томь» (2016), «Краснодар» (2017), «Анжи» (2017, аренда), «Енисей» (2018), «Зандхаузен» (2018 — н.в.).

— Как начали сезон? Как дела у «Зандхаузена» прямо сейчас?

— Начали неплохо, идём в середине таблицы. Но у нас амбициозная команда, хотим находиться постоянно наверху. Немцы всегда борются до последнего, до финального свистка. Играть сложно с каждым. Атмосфера у нас сейчас хорошая, поэтому всё неплохо.

Самый заметный россиянин в немецком футболе. Возможно, вы его даже не помните Он забивал «Спартаку», входил в список Капелло, а на 28-м году решился на кардинальные перемены.

— Какая цель ставится перед командой? Выход в Бундеслигу?

— Быть в тройке-четвёрке, чтобы сезон шёл не волнами, а находиться стабильно наверху. А дальше будем смотреть, позволит ли это повыситься в классе. Здесь много команд этого хотят, в открытую об этом говорят, но не у всех получается. Простой пример – «Гамбург». Хотели вернуться сразу же после вылета, а не вышло.

— Вы чуть больше года в «Зандхаузене». Адаптировались до конца?

— Да, поначалу было немного тяжело: другой язык, менталитет. Возникали бытовые трудности. Когда клуб нашёл мне квартиру, там была только кухня. Всё остальное пришлось покупать самому. А когда съезжаешь с квартиры, должен оставить её полностью пустой. Обязательно надо иметь машину, без неё в Германии никуда, а такси очень дорогое. Я почти сразу начал учить язык. Первые полгода здесь закалили меня, я долго ждал своего шанса от тренера и дождался, потом всё пошло легче.



— Как появился вариант с Германией? Правда, что выбирали между «Зандхаузеном» и «Аустрией»?

— Агент сказал: есть интерес. Сразу ответил ему, что хочу попробовать. Не хотел потом жалеть, что не испытал себя в Европе. После окончания контракта с «Енисеем» полетели в Германию на переговоры, потом пообщались с «Аустрией». Я решил, что Германия будет лучшим местом для продолжения карьеры. В Австрии тоже хороший чемпионат, но я выбрал Германию.



— Вы были креатурой тренера?

— Тренера Кенана Кочака, да. Он на протяжении двух месяцев просматривал мои игры и сказал руководству, что я ему нужен.



— Но Кочака уволили почти сразу после вашего прихода. Это стало шоком?

— У нас были плохие результаты, пришёл новый тренер. Он не понимал, как со мной контактировать, потому что я только начал учить язык. У нас в команде есть Эрик Зенга, который родился в России, но в пять лет с родителями переехал в Германию. Он на первых порах мне помогал, я через него общался с тренером. Тренер говорил, что не видит меня в своих планах, потому что не понимал, как со мной взаимодействовать. Он опирался на опытных игроков. Поэтому я какое-то время играл за вторую команду. Потом тренер увидел, как я усердно работаю на тренировках, и решил дать мне шанс. После нескольких удачных матчей во второй половине сезона он мне сказал, что я убедил его и как человек, и как футболист. В начале этого сезона он мне сказал: «Алекс, хочу, чтобы ты был вице-капитаном». Я поблагодарил его за доверие. Я доказал свою состоятельность работой.

— Вторая команда «Зандхаузена» — что это такое? Какая лига?

— Пятый дивизион. Тренер сказал, что практику я буду получать там. Но при этом тренер и спортивный директор приходили на игры и смотрели, как я играю. В этой лиге люди приходят погонять в футбол после работы. Там почти нет профессионалов, если только молодые игроки. Атмосфера душевная, зрители просто стоят вокруг поля и поддерживают родственников. Для них это культура боления. Высоким уровень футбола не назовёшь. Футболисты с животом — в порядке вещей. Здесь просто играют в своё удовольствие, а потом едут по домам, открывают пиво и смотрят футбол высших лиг. Для них это отдушина.

— Говорят, что в команде есть «русская мафия». Кто туда входит?

— Я, Эрик Зенга и хорват Иван Пауревич, который был в «Уфе». Вообще, уже на первой тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда его знает без исключения, хотя их никто не учил этому. Меня сразу стали называть Путиным — это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришёл в команду летом. И вот как-то мы стоим втроём на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите».



— В команде интересуются Россией?

— Самое популярное, про что спрашивают – девушки. Немцам они очень нравятся. Некоторые хотят, чтобы мы все вместе слетали в Москву, чтобы я им показал город, обсуждаем это в команде.



— Летом была информация об интересе к вам клубов из первой Бундеслиги. Предложения были?

— Интерес был, но голову себе этим не забиваю. Договорились с руководством, что до зимы я играю и друг друга не трогаем, а в перерыве сядем и спокойно поговорим о моём будущем.



— Слышал весёлую историю про ваш поход в баню с агентом и друзьями. Что там было?

— Это было в Хоффенхайме. На стадионе местной команды есть большой общедоступный СПА-центр. В Германии такая культура: в баню ходят полностью голыми. Я был просто шокирован. Мужчины и женщины разных возрастов сидят голыми на полотенце, туда нельзя зайти в шортах. Хотел сводить друзей в сауну, мы заходим в полотенцах, а там человек 200 лежат полностью обнажёнными. Психологически это не очень (смеётся). Мы зашли в полотенцах и шортах, а нам сказали: «Либо вы раздеваетесь, либо уходите отсюда». Я думал, что мы попали в нудистскую тусовку, но оказалось, у них так принято. Потом мы всё же перешли в другое отделение, где в шортах и полотенцах можно было находиться.



— Вы начинали заниматься футболом в Барнауле. Что такое футбол в Сибири?

— С полями были серьёзные проблемы, вообще не было искусственных покрытий. Во второй лиге сейчас у команд отпуск по четыре месяца, потому что заканчивают играть рано из-за малого количества команд и погоды. Но такое только закаляет.



— Главная жесть сибирского футбола?

— Это было уже в РПЛ, но не в Барнауле, а в Томске. В ноябре 2016 года каждый день было "-30" градусов, а мы должны были играть против «Спартака». Никто не понимал, как играть. В день матча было 14 градусов мороза, в итоге матч решили не отменять. Я играл в футбол зимой в Барнауле, но никогда не замерзал так, как в тот день. После матча дома набрал горячую ванну и час лежал, грелся. Я боялся, что отморозил всё: от ушей до ног. Это была реальная жесть. Никому не пожелаю играть в футбол в такую погоду.

Будь самим собой. Чему «Спартак» научил в Томске «Спартак» показал, что готов играть в свой новый футбол и в Африке, и за полярным кругом — и этим заслужил белоснежные три очка.

— В Барнауле случались казусы?

— Когда только начинал заниматься футболом в барнаульском «Динамо», нас позвали на первое знакомство, просмотр. А родители подумали, что это будет официальная часть, без тренировок и всего остального. Одели меня в рубашку, брюки, туфли, как на 1 сентября. Прихожу в «Динамо», а все ребята, с которыми играл во дворе, стоят в форме, бутсах, и тренер смотрит на меня и говорит: «Это чей мальчик? Как он нормативы будет сейчас сдавать?». Родителей в тот момент дома не было, ключей у меня тоже не было. Поэтому я сказал, что побегу так, и сдал все нормативы в туфлях. А надо было пробежать 50, 100 и 300 метров. Тренер на следующий день подшучивал: «Думал, придёшь в той же одежде, что и вчера».

— С «Краснодаром» вы подписали в 2017 году контракт на четыре года, но ни разу не сыграли за основную команду. Почему?

— «Краснодар» хотел меня видеть в команде, дал хороший контракт, но шанса сыграть я так и не получил. Этот период, когда я не играл за «Краснодар», один из самых тяжёлых в карьере. Но обиды на клуб нет, ничего плохого сказать не могу. Это пройденный этап. То, что делает Сергей Галицкий, вызывает большое уважение.



— С Сёминым работали в «Анжи», где у него не особо получилось. Его успехи в «Локомотиве» удивили?

— Нет. Для Сёмина нет авторитетов. Он заставляет любого работать на максимуме и ко всем относится одинаково. Его результаты сейчас говорят сами за себя.



— Когда играли в «Волгаре», Капелло включил вас в расширенный состав сборной. Удивились?

— На тренировке парни рассказали, я сначала не поверил, говорю: «Хорош шутить». Но потом мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай, если попаду в окончательный список. Правда, на этом всё и закончилось. Честно говоря, я особых надежд на окончательный список и не питал, но было приятно, что сборная замечает игроков в ФНЛ.



— Черчесов следит за вашей игрой?

— Пока никаких контактов со Станиславом Саламовичем не было. Но мне говорили, что он следит за мной, смотрит игры.

Черчесов – король. Теперь его цель — выиграть Евро-2020 И Головин подтверждает: команда готова к этому.

— Как в будущем должна сложиться карьера, чтобы вы остались довольны?

— Хочу играть в сборной России и в первой Бундеслиге, хотелось бы поиграть в Лиге чемпионов. Это всё осуществимо, и этого можно достичь.