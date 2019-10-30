Ионов – теневой герой «Ростова». Только Дзюба отдал больше голевых, чем он

В этом сезоне футболисты «Ростова» всё чаще дают поводы говорить о себе. Шомуродов лидирует в бомбардирской гонке, Норманн выступает так круто, что им интересуется «МЮ», Ерёменко и Попов раздают невероятные передачи, а Чернов совершает чудо-спасения. Хотя бы одна статья о каждом из них написана практически всеми спортивными СМИ страны – все эти футболисты действительно имеют ключевые роли в ярко преобразившейся команде Карпина.



Однако есть в «Ростове» и другой лидер. Как правило, он остаётся в тени, даже несмотря на то что на поле частенько феерит. Сейчас Алексей Ионов – лучший ассистент жёлто-синих и первый вместе с Бакаевым по количеству голевых передач в РПЛ после Дзюбы, однако о нём до сих пор написано очень мало. Исправляем ситуацию.

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Новая схема и новая роль

В прошлом сезоне команда Карпина забила ничтожно мало – всего-то 25 мячей. Шесть из них на свой счёт записал именно Ионов, став лучшим бомбардиром «Ростова». Ещё весной, когда ростовчане играли при схеме 3-5-2, Алексей бегал на непривычной для себя позиции — в нападении в паре с Шомуродовым или Сигурдарсоном.



Тогда Валерий Карпин признавался, что у него просто «руки не доходили» до атаки после ухода из клуба пяти футболистов в зимнее трансферное окно. Поэтому «Ростов» в нападении смотрелся порой очень просто, а иногда и вовсе беззубо. Убегая в контратаки, ростовчане пользовались тем, что Ионов отлично открывается, великолепно находит свободные зоны и способен убежать от защитников. Чтобы доставить мяч до Алексея, условному Шомуродову приходилось выигрывать воздух, а Ерёменко делать длинные разрезающие передачи. В позиционном же нападении команда Карпина глохла.



Те редкие моменты, что были у Ионова, он реализовывал (6 забитых мячей при XG (ожидаемые голы) – 4,61), поэтому и стал, пожалуй, самым ярким игроком того сезона.



Перед стартом нынешнего розыгрыша РПЛ Карпин изменил схему на 4-2-3-1 и вернул Ионова на привычную позицию правого вингера, которую он занимал в «Динамо». Теперь полузащитник больше заточен на созидание, чем на реализацию. Отыгрываясь с латералями или атакующими полузащитниками, которые смещаются на фланг, Ионов регулярно выводит одноклубников на удар (2,2 ключевых паса за игру). По количеству ключевых передач он второй в команде после Ерёменко.



При этом Алексей не привязан к правому краю. Вингеры у Карпина регулярно меняются флангами по ходу матча, чтобы лучше «прощупать» защиту и найти слабое место соперника.



В контратаках же Ионов остался одним из самых важных футболистов в составе команды. Благодаря быстрому мышлению и отличной скорости Алексей способен молниеносно среагировать на отбор мяча одноклубниками и моментально предложить себя партнёрам, чтобы протащить мяч самому или наоборот быстрее доставить его форварду.



Ещё одна особенность Ионова при новой схеме – нацеленность на ворота. Заняв позицию на фланге, он, конечно, начал меньше забивать, однако бить стал чаще в два раза. Пока полузащитник смог лишь дважды отправить мяч в сетку ворот, однако если Алексей будет реализовывать моменты, как в прошлом сезоне, то отличится ещё не раз.

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Лучшая связка РПЛ

Главный форвард РПЛ прямо сейчас – Эльдор Шомуродов. Он забил уже 10 мячей, однако половиной своих голов нападающий обязан Ионову. Алексей сделал 5 из 6 своих голевых передач именно на узбекского форварда. Причём все они похожи как под копирку. Трижды Шомуродов забивал после навесов Ионова – в матчах с «Оренбургом», «Тамбовом» и «Динамо», а также дважды после прострелов – в играх против «Крыльев Советов» и «Локомотива».



Сейчас связка Шомуродов — Ионов с отрывом лучшая в РПЛ. Подобной результативностью не блещут даже дуэты Дзюба — Азмун (у Артёма три гола после передач Сердара) и Соболев — Зиньковский (у форварда также три забитых мяча после пасов вингера).

Ионов берёт не количеством, а качеством

В связи с такой результативностью Алексея может показаться, что его голевые передачи связаны с количеством попыток. Мол полузащитник регулярно и бездумно грузит в штрафную, надеясь на удачу, а там некоторые мячи залетают в ворота, другие выносят защитники, а остальные вообще отправляются мимо цели.



Однако по количеству кроссов, сделанных в среднем за матч, Ионов в «Ростове» лишь 5-й (после Чернова, Ерёменко, Козлова и Попова), а в РПЛ даже не в числе первых 40. В активе Алексея 12 точных подач (19-е место в РПЛ) и лишь 19 неточных (45-е место в РПЛ). Эти показатели говорят о том, что кроссы Ионова достаточно эффективны.

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Спустя два года после переезда из Москвы Ионов наконец оказался на нужном месте. Он уже не главный герой в «Ростове», но это не нужно ни ему, ни команде. Сейчас Алексей приносит даже больше пользы, чем раньше, и едва ли скучает по временам, когда он был лучшим бомбардиром клуба, но при этом жёлто-синие барахтались в середине турнирной таблицы.

Использованы данные WhoScored, Understat, Transfermarkt.