Адвокату — 72. Он хочет на пенсию, но, похоже, возглавит третий клуб за 2 года

Что случилось

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат по информации голландского портала AD.nl до конца сезона будет работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Фейеноорда».

Летом клуб из Роттердама возглавил нидерландский специалист Яп Стам. Под его руководством «Фейеноорд» набрал лишь 14 очков в 11 матчах и застрял внизу турнирной таблицы. Осознав, что не справляется со своими обязанностями, Стам подал в отставку по собственному желанию.

Если адвокат займет новую должность, то роттердамский клуб станет для него уже третьим после ухода из сборной Нидерландов в 2017 году.

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Кого специалист тренировал после отставки

В конце декабря 2017 года, спустя всего лишь месяц после ухода из национальной команды своей страны, Адвокат возглавил «Спарту». На тот момент клуб из Роттердама барахтался на дне турнирной таблицы Эредивизии. После первого круга чемпионата «Спарта» с 11 очками делила последнее место с «Родой». Команде срочно был нужен спасатель.



К сожалению для роттердамских болельщиков, выручить их клуб новый главный тренер не смог. При Адвокате «Спарта» выступила чуть лучше, набрав 16 очков. Однако этих баллов не хватило для того, чтобы покинуть зону стыков. В итоге красно-белые были вынуждены сражаться с «Родой» и восемью лучшими командами второго по уровню дивизиона Голландии в плей-офф за право играть в Эредивизии.



Своего первого соперника – «Дордрехт» «Спарта» одолела с треском, а вот в следующем раунде не смогла справиться с «Эмменом». После нулевой ничьи в гостях, на домашнем стадионе «Спарта» первой вышла вперёд, но затем получила охапку из трёх голов и бесславно вылетела во второй дивизион, после чего голландский специалист покинул клуб.



«Я ответственен за вылет команды, – критиковал себя Адвокат. — Мы должны были сыграть лучше. Не хочу сейчас никого упрекать, так как знал, на что шёл. Мы не смогли спастись от вылета, это ужасно для наших болельщиков. Заканчивать карьеру таким образом неприятно. Думаю, что «Спарта» была моим последним клубом. Я очень расстроен. Мне нужно спросить себя о том, чего я действительно хочу. Посмотрим, какие будут варианты. Если ничего хорошего, то это конец».

Что было после провала в «Спарте»

Оказалось, что вовсе не конец. Уже в начале осени Адвокат нашёл новое место работы. В сентябре 2018-го он подписал однолетнее соглашение с «Утрехтом», который, как и предыдущий клуб голландского специалиста, столкнулся с проблемами. После пяти туров команда из одноимённого города занимала 14-е место Эредивизии с 5 очками в активе.



На этот раз спасательная операция Адвокату удалась. Проиграв на старте чемпионата «Витессу» Слуцкого, голландец благодаря 6 месту в чемпионате, смог вывести «Утрехт» в плей-офф за место в Лиге Европы. В финале турнира из 4-х команд футболистам Адвоката предстояло встретиться с клубом российского специалиста.



Матч в Утрехте закончился ничьей -1:1, а «Витесс» получил небольшое преимущество перед ответной встречей. Тем не менее воспользоваться правилом гостевого гола команда Слуцкого так и не смогла. На стадионе в Арнеме Адвокат вчистую переиграл российского специалиста – на два пропущенных мяча «Витесс» даже не смог ответить ни одним ударом в створ ворот.

«Витесс» Слуцкого опозорился. Ноль ударов в створ в решающем матче! Дик Адвокат переиграл российского тренера.

«Это отличный способ закончить, — заговорил голландский специалист об уходе на пенсию после матча. «Было очень трудно. Шанс, что я остановлюсь, определённо есть. Сделать такое в родной стране — прекрасно».

Почему он снова берётся за работу

Тем не менее Адвокат вновь на пороге очередного клуба. Даже не смотря на свой возраст и былые разговоры об уходе на пенсию. Почему же?



Скорее всего, он ещё не хочет расставаться с футболом, но строить команды с перспективой на будущее 72-летний специалист уже не в состоянии. Будучи ещё главным тренером «Утрехта», он косвенно подтвердил эти слова.



«У меня была встреча с представителем руководства «Утрехта». Мне задали вопрос о том, хочу ли я продолжить работу в качестве главного тренера, но я ответил, что для клуба будет лучше выбрать долгосрочную стратегию развития. Я же не знаю точно, что буду делать в будущем», — сказал специалист.



По этой же причине, зарекаясь об окончании тренерской карьеры в «Фенербахче», а затем и в сборной Нидерландов, Адвокат каждый раз брался за новую работу. После ухода из российской сборной в 2012 году он сменил 9 команд, но до сих пор остаётся в игре. Похоже, любовь к делу всей жизни оказалась сильнее возраста, увядающих сил и тренерских возможностей.