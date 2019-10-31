Футболисты из ЕАЭС не будут легионерами в России. Кто от этого выиграет?

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России. «Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Министерства спорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу. Общественное обсуждение проектов завершится 14 ноября.

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

Что такое ЕАЭС и кто в него входит?

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами-членами союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Какой лимит на легионеров в РПЛ сейчас?

В настоящее время количество иностранцев в заявке клуба не ограничено — лимитировано их количество на поле. Согласно действующему регламенту, на поле в РПЛ одновременно могут находиться не более 6 легионеров. На граждан Беларуси ограничения не распространяются — они уже уравнены в правах с российскими коллегами.

Какой лимит на легионеров в РПЛ будет в сезоне-2020/21?

С нового сезона лимит, в представлении большинства клубов, будет ужесточён: в силу вступит формула «8+17», где первое число — количество иноземцев, а второе — россиян и белорусов.

Сколько сейчас игроков из ЕАЭС в РПЛ?

На самом деле процент представителей упомянутых выше стран в чемпионате России невысок. На текущий сезон РПЛ заявлены 5 белорусов (3,4% от общего числа иностранцев), по 2 гражданина Казахстана и Армении (1,4%) и ни одного киргиза. В сумме — 9 человек. Но поскольку белорусы, как уже сказано выше, были выведены из-под лимита ранее, кружок оставшихся делегатов ЕАЭС в лиге сужается более чем вдвое — до четырёх игроков.

А если бы лимит обновили завтра? Количество легионеров в клубах РПЛ Разбираемся, какие российские команды готовы к формуле «8+17», а каким нужно будет сократить число иностранцев.

Кому выгоден будет новый лимит?

Больше всего новому лимиту — если он будет принят и клуб удержится в элите — будет рад «Сочи». Ровно половина «подлимитных» игроков из ЕАЭС выступает на юге — это казахский вингер Акмаль Бахтияров и армянский нападающий Александр Карапетян. У Александра Точилина и сейчас нет проблем с «впиской» в лимит (6 иностранцев), а после его коррекции освободятся ещё два места в заявке под легионеров из дальнего зарубежья. Изменение собственного статуса повысит шансы казахского хавбека Зайнутдинова на место в заявке «Ростова» (о месте в основе речи пока вообще не идёт). Ну и защитник «Урала» Ароян наверняка будет приветствовать очередные изменения в регламенте. Остальные клубы РПЛ их скорее всего даже не заметят. Ценность ближайших рынков в их глазах, возможно, повысится — вряд ли ощутимо.