10 лет назад ЦСКА провёл один из лучших матчей в своей истории. Что о нём писали

3 ноября ЦСКА провел один из самых ярких матчей в своей истории – «армейцы» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Три гола, упущенная победа на последних минутах и сохраняющаяся надежда на выход в 1/8 – всё это было тем вечером.

В интервью для предматчевой программки Алекс Фергюсон сказал: «Обратите внимание на игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Он прекрасно провел первый матч в Москве. И вообще, он очень хороший футболист».

Акинфеев не разочаровал – это отмечали после матча и британские журналисты.

The Guardian: «Рекорд «Манчестера», которым можно гордиться, остался непобитым: за четыре года клуб ни разу не проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов. В этот раз он был спасён благодаря трюкам, на которых и специализируется команда Алекса Фергюсона. Удар головой Пола Скоулза на 84-й минуте и гол на последних минутах спасли «МЮ», хотя казалось, что их непрерывная серия из 22 матчей будет разломана на части, как сухая ветка.

К перерыву «Манчестер» проигрывал 1:2 и вполне мог рассчитывать на самое тяжёлое поражение в еврокубках. На тот момент команда выглядела несчастной, ей не хватало сил в атаке, зато сполна было ошибок в обороне. Но ни у одной команды нет такой способности избегать неприятностей, как у чемпионов АПЛ. Подопечные Фергюсона раскрылись и решительно заявили о себе в конце матча. …>».

Фото: Michael Regan/Getty Images

BBC: «ЦСКА на своем еврокубковом пути выглядел достаточно убедительно, чтобы нанести первое с 2005 года поражение «Юнайтед» в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд». …>

Фергюсон выразил свое восхищение Игорем Акинфеевым в интервью для предматчевой программки, и голкипер ЦСКА действительно поражал «Олд Траффорд» своей великолепной игрой, удерживая чемпионов Премьер-лиги в страхе. До того, как удары Скоулза и Валенсии не переломили ход игры. …>

Пришедшим на «Олд Траффорд» не составило никакого труда убедиться в выдающихся качествах Акинфеева. Один за другим игроки «МЮ» оказывались побежденными в поединке с вратарем ЦСКА. Он продемонстрировал прекрасную физическую подготовку, быстроту реакции, спокойствие, а также способность останавливать мяч любой частью тела».

The Telegraph: «Это был странный, но захватывающий матч, который показал лучшее и худшее, что есть у «Манчестер Юнайтед». Их защита была такой дилетантской, что осыпала всех из России «с любовью». Но при этом «Юнайтед» сражался, как лев, за счет чего и сумел забить два поздних гола, которые всё же вывели команду в следующую стадию. …>

После того, как Дзагоев, а затем Красич и Березуцкий разоблачили слабости в обороне «МЮ», перед командой Фергюсона замаячило унижение. Но, взглянув в прошлое на последнее домашнее поражение в ЛЧ в матче с «Миланом», команда собралась и за 12 минут перевернула матч. В футболе есть не так много таких достопримечательностей, как разбушевавшийся «Манчестер». Сперва, конечно, «Юнайтед» бился головой о стены Кремля — всё благодаря Акинфееву, которого очень расхвалил Фергюсон перед матчем. Но акробатика российского голкипера не могла вечно спасать ЦСКА. Когда весь «Олд Траффорд» замер в ожидании хотя бы ничьи, Антонио Валенсия мощным ударом напал на ворота Акинфеева …>».

После матча Фергюсон отметил, что голкипер ЦСКА провёл прекрасную игру: «Их вратарь просто творил чудеса. Он хорошо сложен, находится в прекрасной форме и замечательно распоряжается мячом. Он провёл прекрасную игру».

Британские коллеги не могли не спросить про переезд молодого таланта в Европу, а именно — на «Олд Траффорд». Но на этот вопрос Фергюсон ответил куда более сдержанно: «Я не занимаюсь поисками нового вратаря. Я очень доволен теми, кто уже имеется в моем распоряжении. При этом не могу не повторить, что вратарь ЦСКА провел фантастический матч. Он – очень хороший голкипер».

…Чуть позже ЦСКА все же вышел из группы – впервые в своей истории.