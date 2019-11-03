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Сон сломал ногу Гомешу и расплакался, видео, «Эвертон» — «Тоттенхэм» — 1:1

«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 1:1, травма Гомеша
Анатолий Романов
Кошмар в Ливерпуле. Сон заплакал, увидев, как сломал соперника
Кореец нанёс сопернику страшную травму и расплакался. Его партнёр молился.
Футбол / Англия 0

Матч 11-го тура АПЛ «Эвертон» – «Тоттенхэм» вышел весьма горячим. В нём было всё, что заводит болельщика: эпизоды с пенальти и просмотром VAR, жесточайший фол, которой привёл к тяжёлой травме футболиста и удалению нарушителя, а также спасительный гол в компенсированное время. Разве что мячей забили маловато – всего два.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Алли – 63'   1:1 Тосун – 90+7'
Удаления: нет / Мин – 79'

Самый обсуждаемый эпизод игры случился на 78-й минуте. Корейский форвард «шпор» Сон Хын Мин, пытаясь отобрать мяч, сделал крайне неудачный подкат и травмировал полузащитника «ирисок» Андре Гомеша. Судя по всему, португалец получил перелом, столкнувшись вдобавок с Сержем Орье при приземлении. Сон Хын Мин и сам находился в шоке, когда осознал, что он только что натворил. Кореец схватился за голову и долго не мог прийти в себя, у него на глаза наворачивались слёзы. Орье вообще начал молиться. Естественно, судья Мартин Аткинсон удалил форварда «Тоттенхэма» с поля. К слову, перед этим сам Гомеш ударил Сон Хын Мина по лицу в игровом эпизоде.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

К тому времени «шпоры» выигрывали в Ливерпуле со счётом 1:0. За четверть часа до своего фола Сон Хын Мин выступил в роли ассистента Деле Алли. Кореец перехватил неточную передачу назад и передал мяч англичанину, а Алли ворвался в штрафную и точно пробил в правый от вратаря угол. Ещё ранее, на 52-й минуте, «Тоттенхэм» претендовал на пенальти, указывая на фол против того же Сон Хын Мина, однако Аткинсон не стал указывать на «точку». Видеоповтор «сыграл» за хозяев. Впрочем, и «Эвертону» не дали одиннадцатиметровый на 70-й минуте, когда мяч попал в руку Алли. Судья ждал две минуты, после чего назначил угловой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

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С учётом всех инцидентов судья добавил 12 минут. На восьмой «Эвертон» ушёл от поражения. Дженк Тосун забил головой, продавив защитников гостей. У «Тоттенхэма» продолжается неудачная серия – лишь одна победа в последних шести турах АПЛ. Финалист Лиги чемпионов делит 10-13-е места.

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