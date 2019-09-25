Сульшера увольнять нельзя: рано. «МЮ» всё делает правильно

Владельцы «МЮ» сыграли на опережение: выступили в поддержку главного тренера клуба до того, как хештег #solskjaerout наводнил «Твиттер». Промедление фанатского гнева в Англии объясняется не повышенной терпимостью к легенде. Просто фамилию Уле-Гуннара Сульшера слишком трудно писать по-английски: болельщики и рады бы выразить Уле, как они в нём разочарованы, но никак не наберут правильное сочетание букв на клавиатуре. Это даже не совсем шутка: в английском сегменте интернета масса возмущённых постов с требованием уволить таких бездарных тренеров, как solskjar, solskjer и даже solskiaer. Не повезло им. Но отвлечёмся от постмодернистской стороны ситуации и перейдём к футбольной.

Глядя на результаты «МЮ» в первых турах АПЛ, можно понять эмоции той части болельщиков, которые хотят радикальных перемен уже сейчас. Если посмотреть все матчи команды, понять их ещё проще. В отличие от того же «Челси», команды, смелый атакующий стиль которой смягчает остроту от 10-го места в турнирной таблице, у «МЮ» нет ни результатов, ни игры. Так к чему ждать дальше? Тем более когда Массимилиано Аллегри свободен.

Стартовая точка: определить, что такое «МЮ» сейчас

Аргументировать мнение, идущее вразрез с общей точкой зрения, и публиковать его в виде статьи на популярном ресурсе – удовольствие на любителя. Поэтому сразу предупрежу: не стоит искать в этом тексте антихайповый азарт, его нет. Есть только ощущение, что реальное место «Юнайтед» в иерархии английского футбола не вполне совпадает с тем, на котором команду по-прежнему хотят видеть.



Уже много лет «МЮ» с топ-клубами роднит только богатство. Это много, но совершенно недостаточно. Потому что топ-клубы не только богаты, есть ещё несколько обязательных компонентов успешности. Глубина состава – это из простого. Топ-тренер – тоже очевидно. Наличие игроков, которые решают исход матчей в одиночку, – уже не у всех, но очень популярная опция. Дальше: последовательность развития. Звучит размыто, но только если не конкретизировать. Конкретизируем: вы точно знаете, как играет «Ливерпуль», как будет играть дальше, чего ждать от клуба в ближайшие годы. То же самое касается и «Сити», а ведь это флагманы английского футбола, остальные позади. Суперуспешный «Аякс» не богат, зато выполняет остальные правила: он понятен во всём. Играет в понятный (попробуй повторить, но понять-то можно) футбол, комплектуется по понятным принципам, логично подходит к выбору тренеров, учитывая их игровой стиль. Всё это даёт последовательность развития.

Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё Его команда выбила из Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус». И выиграла в Лондоне.

До Гвардиолы в «Сити» был Пеллегрини, который ставил игру во владение и прессинг: это последовательное развитие. «Ливерпуль» не смог купить ван Дейка два года назад, поэтому не стал покупать вообще никого, а голландец перешёл позже за огромные деньги, потому что тренеру нужен был именно он – это последовательное развитие. «МЮ» в последние годы – образец непоследовательности. Пара трофеев и второе место в АПЛ с Моуринью – классический пример результатов не благодаря, а вопреки неработающей в целом системе. Отсутствие новичков на слабые позиции, дорогие новички на сильные позиции, смена тренеров с радикально разным подходом к игре — всё это было.

Луи ван Гал и Жозе Моуринью Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

Уже лет пять «МЮ» в плане последовательности развития не ровня ни «Ливерпулю», ни «Сити», ни «Челси», ни даже «Тоттенхэму». «Арсенал» не попал в этот список из-за стагнации в последние годы при Венгере и того, что попытки Эмери настроить стиль команды под себя пока далеки от завершения. Добавьте к этому отставанию несбалансированный состав «Юнайтед», токсичную раздевалку (лучший игрок в команде – одновременно самый токсичный) и короткую «скамейку» вследствие ужасных трансферов. Вот чем совсем недавно была команда. Я употребил прошедшее время, потому что впервые за долгое время мы увидели первые признаки последовательности руководства.

Болельщики «МЮ» бунтуют против владельцев. Почему именно сейчас? Хештег #GlazersOut в топе «Твиттера». Для этого есть причины.

Шаг со дна

Покупка Магуайра за деньги, которых он не стоит, далека от идеального менеджмента. Но это прорыв в том смысле, что клуб клуб впервые чуть ли не за год укрепил действительно проблемную позицию. Постоянный контракт с Сульшером посреди сезона был ненужным и преждевременным (я об этом писал, так что записать меня в персональные фанаты норвежца не получится), зато сам Уле поступил мудро: говоря все положенные слова о духе, традициях и атакующем футболе, он в реальности продолжил ставить ту же игру, что и Моуринью. То есть сохранил понятный игрокам и логичный (соответствующий составу) стиль игры.

Это очень маленький шаг вперёд. Но надо было с чего-то начать. Следующий шаг Сульшера можно назвать популистским, но и он тоже может принести много пользы (в среднесрочной перспективе). Это ставка на молодых игроков. Тренер избавился от всех, кто мог высказывать недовольство, оставаясь в запасе. Теперь ему некого выпустить на замену, зато Джеймс, Марсьяль, Мактоминай, Перейра всегда играют, а Чонг и Гринвуд получают время в конце матчей. Это пока не шаг вперёд, пользы от решения Сульшера ещё нет. Но она может быть огромной: чтобы это случилось, необходим период, когда эти парни будут просто играть, без оглядки на результат. И вот тут начинается первое противоречие.

Дэниел Джеймс и Мэйсон Гринвуд Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Никто не критикует Сульшера за доверие молодым. Матч с «Вулверхэмптоном» начали в старте шесть игроков от 24 лет и младше: никто не возражает. Но в таком случае не нужно забывать про поправку на возраст, когда речь идёт о результатах. Стоп, у «Челси» после шести туров столько же очков. Где призывы отправить в отставку Лэмпарда? Да, у него есть алиби: «Челси» играет в смелый футбол. За это команде многое прощается. У Сульшера этого алиби нет: трудно играть в более скучный футбол, чем «Юнайтед».

Насколько плохо играет «МЮ»

Ещё одно отступление, чтобы напомнить (просто на всякий случай): атакующий стиль не является достоинством по умолчанию. Так же, как оборонительный стиль не является по умолчанию недостатком. Достоинством является стиль, подходящий составу команды и который знаком её тренеру, чтобы он мог качественно его ставить. То, что за контрпрессингом Клоппа веселее наблюдать, чем за низким блоком Симеоне, не значит, что переход на энергозатратный футбол с высоким прессингом и быстрым коллективным отбором после потерь автоматически сделает любую команду успешнее. Не сделает. Наоборот, сильнее всего обычно проваливаются команды, которые пытаются играть неоправданно высоко (последний пример – «Уотфорд» с «Сити»). Меньшее пространство проще защищать, к тому же натренировать оборонительную фазу проще, чем переходную или атакующую. Теперь, когда мы с этим разобрались, пришло время выяснить, хорошо или плохо играет «МЮ».

Начнём с недостатков. Команда не способна на высокий прессинг и слаба в позиционных атаках. Цифры это подтверждают: с начала сезона «МЮ» делит девятое-десятое место по оборонительным действиям на 90 минут, так что прессинг слабоват. А шесть голов с игры в шести турах полно описывают проблемы команды с мячом. Эти недостатки показывают потолок команды при Сульшере. Она не может конкурировать с «Сити» и «Ливерпулем». Чтобы стабильно держаться вровень с ними, нужно, чтобы неудобных сценариев не существовало, а против «Юнайтед» есть простой план (закрыться и отдать мяч). Но есть лайфхак – способ обойти это правило. Нужно развить один навык до космического уровня. «Ливерпуль» до прошлого сезона системно не знал, что делать с мячом, но это не мешало попадать в топ-4 и играть в Лиге чемпионов. Потому что прессинг. Сульшер пытается пойти по второму пути. Он работает над ключевым навыком: контратаками.



«МЮ» не прессингует и плохо атакует позиционно, но периодически выдаёт просто образцовую игру на контратаках. Из недавнего: в матче с «Челси» лондонцы атаковали намного больше (и зрелищнее) хозяев, понравились – но лучшие моменты были у «МЮ». Счёт 4:0 не соответствует соотношению сил, более скромный счёт был бы намного честнее, но победа была заслуженной. Не переобуваюсь: то же самое я написал сразу после матча.

Сульшер – дико фартовый. Мы убедились в этом ещё раз «МЮ» был лучше, но «Челси» ещё и не везло во всём.

Контратакующий стиль не является недостатком сам по себе, но у него есть один неприятный побочный эффект, который сейчас максимально ощущает на себе Сульшер. В команде, которая играет от обороны, проще разглядеть кризис. Всё слишком завязано на результате. Тот же «Челси», не добиваясь результата, хотя бы запоминается. А когда клуб из топ-6 играет осторожно и не добивается результата, это слишком похоже на позор, чтобы разбираться дальше. Но нам нужно разобраться.



Для начала защита – ей Сульшер уделяет основное внимание и на её усиление летом потратил 143 млн евро из 160. Так вот, защищается «МЮ» здорово. Шесть пропущенных голов в шести матчах – много, но это отчасти следствие невезения. По ожидаемым пропущенным голам (xGA) команда лучшая в АПЛ, с показателем 3,8 с начала сезона. Это небольшой отрезок, он не даёт возможности делать выводы и перспективах команды – просто факт, прямо сейчас защита в порядке. Кстати, в этой линии травм меньше, чем в остальных – это не совпадение. Потерю Шоу пока удаётся пережить, хотя Янг, конечно, снижает качество и в обороне, и в атаке. В остальных линиях всё хуже, и это сказывается на игре.

Магуайр решит проблемы «МЮ» в обороне. И создаст одну новую Гвардиола сказал, что с Магуайром «МЮ» — претендент на титул. Это сомнительно, хотя клуб стал сильнее.

В атаке всё плохо: унылые восемь голов примерно коррелируют с семью ожидаемыми голами по xG (без учёта пенальти). Это отражает системную проблему: неумение атаковать позиционно. У Сульшера есть оправдание: провал совпал с потерей Марсьяля. В отсутствие самого обводящего игрока в команде тренер зажат в рамках одной-единственной опции: сделать заброс на ход Рашфорду. Только игрок, который лучше всех в команде делает забросы, Погба, тоже травмировался. И Рашфорд тоже, прямо по ходу последнего матча. Так Сульшер остался с Матой (игрок контроля, а не контратак), Джеймсом, Лингардом и Перейрой.

А теперь вопрос: хотя бы по именам атакующая тройка Джеймс-Лингард-Перейра точно сильнее, чем тройка Ярмоленко-Андерсон-Аллер у «Вест Хэма»? Просто у «Вест Хэма» вдобавок и тренер, который выигрывал чемпионат Англии и выводил «Сити» в полуфинал Лиги чемпионов, не то что у «МЮ». И кто фаворит? «МЮ» сыграл от обороны и – по качеству игры, не по результату – справился. Игра шла практически без моментов, а лучшие были у гостей, у Маты и Магуайра. Неудачный результат слишком заслонил обстоятельства, при которых он был получен.

Что «МЮ» делать дальше

Понятно, чего именно Уле ждёт от команды. Можно назвать его идеи примитивными, но нелогичными не получится: он исходит из возможностей команды. Молодые быстрые форварды и игрок, который умеет взрезать защиту одним пасом. Это не путь конкурента для «Сити» и «Ливерпуля», но вполне путь в топ-4. «МЮ» вообще-то не выбыл из борьбы за Лигу чемпионов. Тренер не паникует и не меняет стиль, а ждёт возвращения ключевых игроков. Клуб выражает ему поддержку и обещает усилить команду зимой. Вот она, последовательность.



Что вообще даст увольнение Сульшера в такой ситуации? Иногда кажется, что шума так много только потому, что свободен Аллегри. Давайте представим себе его в клубе. Во-первых, итальянец не доверяет молодым игрокам. Во-вторых, ждите возвращение Дармиана. В-третьих, как вам нравится во-вторых? И главное: Аллегри справится с текущей ситуацией лучше, чем Сульшер, но как быть с лобби Фергюсона, с только начавшимся курсом на омоложение и британизацию команды? Сейчас сентябрь, рановато отказываться от глобальных планов и начинать строить новые, тоже глобальные. Это непоследовательно. А мы уже знаем, что топ-клубы так себя не ведут.

Уле-Гуннар Сульшер выражает неуверенность в своём будущем Фото: Henry Browne/Getty Images

Слабый старт сезона плох сам по себе, его нельзя спроецировать на весь сезон и сделать какие-то глубокие выводы из последних недель. Вот доказательство: когда Сульшер только пришёл в команду, взрыв результатов в первые месяцы и дальнейший провал сопровождались одним незаметным обстоятельством: результаты «МЮ» категорически не совпадали с качеством игры.

Зимой «Ливерпуль», судя по карте xG, не должен был обыгрывать «Тоттенхэм», «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Весной не должен был терять очки с «Вулверхэмптоном», «Хаддерсфилдом» и «Кардиффом». В сумме результаты компенсировали друг друга, произошло выравнивание места в таблице к среднему показателю по качеству игры. Но это показывает, как мало связаны качество игры и результаты. Нельзя делать выводы о «МЮ» ни после серии побед, ни после серии без побед.



Сейчас ещё даже серии как таковой нет. Есть клуб, который занял шестое место в прошлом сезоне, провёл чистку состава и на старте нового чемпионата на фоне нескольких травм неудачно сыграл три матча. Вообще не сенсация. При этом Сульшер пока играет не тем составом, на который рассчитывал. Он не потерял раздевалку. Погба не даёт двусмысленных комментариев о своём тренере в прессе. Отсутствие результатов при всех здоровых лидерах и бунт в раздевалке (как было у Моуринью) на фоне длительного отсутствия результатов – вот повод для увольнения тренера. Признаков этого сейчас нет. Так куда спешить?



В материале использованы данные Opta и Understat.



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