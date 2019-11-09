Сборная Германии не поедет в страны, где ущемляют права женщин. Что?

В конце сентября этого года главой Немецкого футбольного союза стал Фриц Келлер. Он сменил на этом посту Райнхарда Гринделя, который ушёл в отставку в апреле. Уже спустя полтора месяца новый президент сделал заявление, которое потрясло немецкую общественность. Келлер сказал, что сборная Германии отныне не будет ездить в страны, в которых ущемляются права женщин.

Запрет

Теперь национальная команда будет учитывать политическую и социальную ситуацию в принимающей стране при выборе международных товарищеских матчей.



На своем первом заседании президиума в Немецком футбольном союзе Фриц Келлер вышел с необычным предложением, согласно которому федерация больше не разрешает национальным командам проводить матчи в странах, где женщинам не предоставляется равный доступ к футбольным стадионам и где их права ущемлены. Это предложение было единогласно принято всеми членами президиума Немецкого футбольного союза.

Тем не менее, под запрет попадут небольшое количество стран. Например, в Саудовской Аравии и Иране с недавнего времени начали разрешать женщинам посещать стадионы во время матчей. При этом неизвестно, как долго продлится это смягчение запрета. С остальными странами, такими как Афганистан, Демократическая Республика Конго, Пакистан, Индия и Ирак, где права женщин жёстко ущемлены, сборная Германии вряд ли сыграет товарищеский матч.

Германия и Аргентина встретились спустя 5 лет. Немцы сыграли без чемпионов мира В их отсутствие команда Лёва упустила железную победу. Об этом и другом – в обзоре дня.

Ещё до выступления Келлера, Европейский союз порекомендовал 55 членам УЕФА бойкотировать страны, где существует запрет на посещение матчей для женщин. Ответ от футбольной ассоциации был таков.



«Насколько нам известно, есть две страны, где женщин не допускают на стадионы», — сказал тогда президент УЕФА Александер Чеферин. Словенец говорил как раз о Саудовской Аравии и Иране.

Кто такой Келлер?

C 1994 года Келлер работал в структуре немецкого «Фрайбурга». Сначала он занимал должность директора по маркетингу, а потом стал первым председателем правления. Последние пять лет Фриц Келлер занимал пост президента «Фрайбурга», пока не стал главой Немецкого футбольного союза.



На выборах президента федерации Фриц Келлер пообещал быть более сдержанным, нежели его предшественник Гриндель. Пока предложения немца очень необычны, но к чему они приведут покажет время.