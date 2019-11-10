Ну и где же рок Шаронова? Пока что «Рубин» забивает меньше всех в РПЛ

В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» так и не смог распечатать ворота «Динамо». Команда Шаронова минимально уступила москвичам и опустилась на 12-е место чемпионата России. Для казанцев прошедшая игра стала уже 4-й подряд без забитых мячей, всего у «Рубина» таких матчей 10 из 16.

В нынешнем сезоне они смогли записать на свой счёт лишь 8 голов. Этот показатель – худший в РПЛ. Для сравнения, статистика команд, отстающих от казанцев в турнирной таблице: «Сочи» — 12 голов, «Ахмат» -10 голов, «Уфа» — 13 голов, «Тамбов» — 18 голов.



А ведь «Рубин» выдал крутой старт сезона и получил заслуженную порцию похвалы от прессы и болельщиков. Команда Шаронова показывала действительно красивую и результативную игру, а российского специалиста называли чуть ли не главной рок-звездой РПЛ за шикарные речи в раздевалке и бурное поведение на бровке.



Но что же случилось с тем «Рубином», который мы даже не успели полюбить? И случилось ли?

Грубая ошибка судьи помогла «Динамо» выиграть. Об этом будут говорить ещё долго Блокировка Рыкова почему-то превратилась в удаление игрока «Рубина».

Серьёзного спада не было

Результаты «Рубина» в РПЛ стали ухудшаться после победы над «Арсеналом» в 6-м туре. Команда Шаронова уступила на выезде «Ростову», пропустила три безответных мяча дома от «Сочи», а затем понеслось. Пятиматчевую безвыигрышную серию прервала лишь домашняя победа над «Тамбовом», после чего последовали три нулевые ничьи и поражение от «Динамо». В первых шести играх казанцы набрали 10 очков, а в следующих 10 поединках лишь 7 баллов. Казалось бы, на лицо спад. Но если взглянуть на статистику, то ситуация видится немного другой.



До начала серии без побед «Рубин» по модели XG в среднем за игру добивался показателя — 1,14 ожидаемого гола, а после – 0,918 ожидаемого гола. То есть команда действительно начала создавать меньше опасных моментов у чужих ворот. Однако такую незначительную разницу едва ли можно считать спадом.

Фото: РИА Новости

Скорее на дистанции этот показатель просто стал точнее соответствовать действительности. Ушли невероятные эмоции от сумасшедшей мотивации Шаронова в начале сезона, команды РПЛ привыкли к новому атакующему «Рубину», а самим казанцам стало меньше везти в завершающей стадии.

При этом футбол команды Шаронова остался прежним – с расстановкой 4-1-4-1, Коноваловым в роли плеймейкера, центральной зоной, лишённой чистых разрушителей и форвардом-столбом на острие.

Почему же команда играет так неудачно?

Неудачные результаты «Рубина» связаны сразу с несколькими факторами.



1. Плохая реализация



«У нас было преимущество, мы владели мячом, но не могли забить, не реализовывали моменты», — утверждал главный тренер казанской команды Эдуардо Докампо после матча со «Спартаком».



Тоже самое специалист говорил после нулевой ничьей с «Уралом», жалуясь на плохую результативность своих нападающих. Ещё раз подобные слова прозвучали и на прошлой неделе, когда «Рубин» не смог забить «Крыльям».



В целом, испанский специалист прав. Его команда действительно не использует больше всех моментов в РПЛ (8 голов при XG 16.02).



Тем не менее связывать такую низкую результативность со всеми форвардами явно не стоит. Единственный транжира моментов в нападении «Рубина» — Видар Кьяртанссон. У исландца разница между реальными забитыми мячами (1 гол) и ожидаемыми (4,61 гола) равна 3,61. У другого форварда Евгения Маркова соответствующий показатель составляет – — 0,12 (2 гола при XG 1,88), у Беки Микелтадзе – — 0,05 (1 гол при XG 0,95), у вингеров Зурико Давиташвили – 0,83 (1 гол при XG 1,83), Хвичи Кварацхелии – 0,37 (1 гол при XG 1,37).



2. Мало созданных моментов



Комментируя игру «Рубина», Роман Шаронов был откровеннее, чем испанец.



«Итоги первого круга? Мы подведём их в конце сезона. Результативность неудовлетворительная. Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их», — признался российский специалист.



Шаронов абсолютно прав. В таблице по количеству ожидаемых голов казанцы занимают всего лишь 14 место, опережая только «Тамбов» (15,02 XG) и «Уфу» (13,33 XG), хотя «Рубин» в среднем за игру владеет мячом 52,9 % времени (5-е место в РПЛ).

В связи с этим напрашивается простой вывод: у казанцев большие проблемы с ключевыми передачами и обострением игры, они попросту отдают мяч ближнему, либо пасуют назад.



Отсюда и такие ужасные показатели по количеству ударов из самых выгодных позиций для взятия ворот — из пределов штрафной (97 ударов) и вратарской зон (8 ударов). Из штрафной меньше нанесли выстрелов лишь «Сочи» (94), «Тамбов» (87) и «Уфа» (84), а из вратарской лишь «Уфа» (7).



3. Потеря концентрации во втором тайме



«Повторяется история. Начинаем хорошо. У нас были моменты, но во втором тайме, наверное, соперник был немного лучше, чем в первом», — с досадой говорил Докампо после игры с «Крыльями Советов».



В нынешнем сезоне он сетовал на плохую игру своей команды во вторых таймах не раз. И вовсе небезосновательно.



После перерыва «Рубин» чаще забивает (3 гола – в первом тайме, 5 – во втором), но и пропускает намного больше (5 мячей в первом тайме, 12 – во втором). При этом чуть меньше трети мячей казанцы пропускают в промежуток с 76-й по 90-ю минуту, что говорит о потери концентрации у футболистов. Либо от усталости, либо от рассеянности.



Вообще в сезоне-2019-20 «Рубин» обороняется едва ли не хуже всех в чемпионате России. Соперники казанцев нанесли по их воротам 141 удар из пределов штрафной (2-е место в РПЛ) и 15 — из вратарской (3-е место в РПЛ) площади, а разница команды Шаронова между пропущенными мячами (17 голов) и ожидаемыми пропущенными мячами (27,75 XGa) составляет – 10,75. Так что сетовать на невезение в реализации моментов при такой удаче в обороне казанцам явно не стоит.



Лишь из-за того, что эти голы не стали реальными, пункт «ужасная оборона» не был включён в текст.



4. Молодость и отсутствие опыта



Не стоит забывать и про то, что «Рубин» едва ли не самая молодая команда РПЛ. Средний возраст футболистов казанского клуба составляет 24,8 года. Такой же показатель у «Спартака», а меньше только у ЦСКА – 23,8 года. Однако в отличие от московских клубов, которые придерживают игроков младше 20 лет на скамейке запасных, тренерский штаб казанцев, не имея альтернативы, активно использует молодёжь. В нынешнем сезоне футболисты «Рубина», которым ещё не исполнилось 20 лет, провели на поле аж 2427 минут. Их сверстники из «Спартака» получили 490 минут игрового времени, а из ЦСКА 355 минут.



Естественно, что такая вовлеченность в игру 18-летних и 19-летних неопытных футболистов не может не сказываться на результатах команды.



5. Трансферы, сделанные по ходу сезона, ещё не принесли результат



В начале сезона «Рубин» столкнулся с серьёзной нехваткой кадров в линии нападения. Вингерам Кварацхелии и Давиташвили практически не было альтернативы.



Чтобы решить эту проблему, в начале сентября казанцы взяли в аренду Александра Зуева из «Ростова» и Александра Ташаева из «Спартака». Полузащитники сходу заняли места в стартовом составе команды и начали играть даже лучше, чем за свои клубы.



Получив относительную свободу для креативных действий в «Рубине», вингеры минимум в два раза улучшили свои показатели по обводкам, ключевым передачам и ударам, однако результативными действиями они до сих пор не отметились.



Сейчас в среднем за игру они отдают 1,3 ключевых паса. Сумма ожидаемых голов после передач Ташаева и Зуева равна 1,75 (xA). То есть, если они продолжат в том же духе, то скоро начнут приносить реальную пользу команде. Конечно же, если большинство их передач не будет адресована Кьяртанссону.

При Курбане Бердыеве «Рубину» было бы лучше?

Скорее всего нет. Если вы помните, то «Рубин» закончил последний сезон с Курбаном Бердыевым на 11-м месте. Сейчас же команда Шаронова находится на 12-й строчке. Разница – лишь одно место, но если забыть про результат и обратить внимание на детали, то станет ясно: с новым тренером клубу намного лучше.

При Бердыеве «Рубин» катился в пропасть. У Курбан Бекиевич не смог в очередной раз добиться результата с помощью старых методов и группы лояльных футболистов, кочующей за специалистом из команды в команду. Казанцы показывали унылую игру, а руководство клуба было не в состоянии держать в составе так много высокооплачиваемых игроков при тренере, оклад которого тоже не был скромным.



В итоге казанский клуб был вынужден расстаться с огромной группой игроков и попрощаться с самим специалистом. В «Рубине», как и в своё время в «Ростове», осталась выжженная земля.

Кажется, «Рубин» хочет вылететь в ФНЛ. Всё к этому идёт Все разбегаются из Казани, словно с тонущего корабля.

При Романе Шаронове клуб не только начал жить по средствам, но и наконец обрёл перспективу и план развития, вызвал к себе интерес нейтральных фанатов.



Стартовые успехи «Рубина» в нынешнем сезоне могли вскружить головы некоторым болельщикам и заставить их поверить в то, что команда близка к возрождению. Однако, оказалось, что ей ещё предстоит пройти длинный путь, полный разочарований и неудач, но не лишенный побед.



О том, что казанцы находятся на пути развития, а не деградации говорят растущие стоимости футболистов в сезоне-2019/20. По информации Transfermarkt, рыночная цена Кипиани увеличилась на 150 тысяч евро, Кварацхелии – на 600 тысяч евро, Давиташвили – на миллион евро, Степанова – на 500 тысяч, Данченко – на 500 тысяч евро. Цифры, конечно, не заоблачные, но зато положительные.



Роман Шаронов учится и развивается вместе со своими футболистами. Ему просто нужно дать время и возможность справиться с игровыми проблемами по ходу сезона. Сейчас «Рубин» на правильном пути, даже несмотря на неудачи и безголевые серии.