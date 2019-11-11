Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Возвращение Чалова и Мелкадзе, Зобнин в роли правого защитника — Газзаев определяет лучших в 16-м туре РПЛ.

Вратарь

Михаил Кержаков, «Зенит»

Кержаков уже несколько туров основной вратарь «Зенита» и своей игрой доказывает, что всё по делу. Кержаков выручил при 0:0, когда Кангва выходил один на один, а потом отбил удар Ломовицкого в конце матча. Хорошая игра вратаря.

Защита

Роман Зобнин, «Спартак»

Зобнину не привыкать исполнять правого защитника. С «Крыльями» он снова вышел на этой позиции и сыграл здорово. Показал очень зрелую и современную игру. Хорошо подключался к атакам и был надёжен и в обороне.

Против «Краснодара» неплохо выглядел Хёведес. Да, команда не выиграла, но немец отыграл надёжно.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Ракицкий тоже был образцом надёжности в матче с «Арсеналом», но при этом раздавал фирменные длинные передачи, помогая «Зениту» выходить из обороны.

В этом туре очень понравился левый защитник «Урала». У Меркулова три отбора, четыре выигранных верховых единоборства. Был надёжен сзади, но не чурался и подключаться к атакам.

Жирков не стареет! Он хорош и в роли правого полузащитника «Зенит» победил в Туле, несмотря на потрясающий сейв Егора Шамова. Голкипер «Арсенала» отразил удар в упор с метра.

Полузащита

Магомед Оздоев, «Зенит»

На отличном уровне у «Зенита» сыграл и Оздоев. Цементировал центр поля и хорошо начинал атаки.

Иван Обляков, ЦСКА

Обляков стал главным творцом волевой и важной победы ЦСКА. Иван красивым ударом в девятку сравнял счёт в Сочи, и он же отдал прекрасный голевой пас на Чалова.

Бакаев продолжает играть в центре поля и делает это отлично. Гол плюс пас в прошедшем матче. Сделал результат.

И всё-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов У самарской команды – два удаления, но проиграла она не из-за них.

Нападение

Сердар Азмун, «Зенит»

Азмун забил победный гол в ворота туляков, чем принёс важную для «Зенита» победу.

Федор Чалов, ЦСКА

Чалов наконец забил и прервал свою голевую засуху. Отдельно стоит выделить, что гол получился очень красивым и сложным с точки зрения исполнения. К тому же он оказался победным.

Чалов забил, Дзагоев вернулся – чудесный день для ЦСКА! Имениннику Овчинникову подарок футболистов наверняка понравился.

Мелкадзе продолжает забивать. Сравняв счёт в игре с «Ростовом», он помог всему «Тамбову» поверить в себя.

Лучший тренер

Сергей Первушин, «Тамбов»

У Первушина три победы в трёх матчах – большое дело и успех. Хочется поддержать этого специалиста. «Тамбов» здорово смотрится и заслуженно выигрывает.