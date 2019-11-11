Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Михаил Кержаков, «Зенит»
Кержаков уже несколько туров основной вратарь «Зенита» и своей игрой доказывает, что всё по делу. Кержаков выручил при 0:0, когда Кангва выходил один на один, а потом отбил удар Ломовицкого в конце матча. Хорошая игра вратаря.
Защита
Роман Зобнин, «Спартак»
Зобнину не привыкать исполнять правого защитника. С «Крыльями» он снова вышел на этой позиции и сыграл здорово. Показал очень зрелую и современную игру. Хорошо подключался к атакам и был надёжен и в обороне.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Против «Краснодара» неплохо выглядел Хёведес. Да, команда не выиграла, но немец отыграл надёжно.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Ракицкий тоже был образцом надёжности в матче с «Арсеналом», но при этом раздавал фирменные длинные передачи, помогая «Зениту» выходить из обороны.
Михаил Меркулов, «Урал»
В этом туре очень понравился левый защитник «Урала». У Меркулова три отбора, четыре выигранных верховых единоборства. Был надёжен сзади, но не чурался и подключаться к атакам.
Полузащита
Магомед Оздоев, «Зенит»
На отличном уровне у «Зенита» сыграл и Оздоев. Цементировал центр поля и хорошо начинал атаки.
Иван Обляков, ЦСКА
Обляков стал главным творцом волевой и важной победы ЦСКА. Иван красивым ударом в девятку сравнял счёт в Сочи, и он же отдал прекрасный голевой пас на Чалова.
Зелимхан Бакаев, «Спартак»
Бакаев продолжает играть в центре поля и делает это отлично. Гол плюс пас в прошедшем матче. Сделал результат.
Нападение
Сердар Азмун, «Зенит»
Азмун забил победный гол в ворота туляков, чем принёс важную для «Зенита» победу.
Федор Чалов, ЦСКА
Чалов наконец забил и прервал свою голевую засуху. Отдельно стоит выделить, что гол получился очень красивым и сложным с точки зрения исполнения. К тому же он оказался победным.
Георгий Мелкадзе, «Тамбов»
Мелкадзе продолжает забивать. Сравняв счёт в игре с «Ростовом», он помог всему «Тамбову» поверить в себя.
Лучший тренер
Сергей Первушин, «Тамбов»
У Первушина три победы в трёх матчах – большое дело и успех. Хочется поддержать этого специалиста. «Тамбов» здорово смотрится и заслуженно выигрывает.
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