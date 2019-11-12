Третья молодость Варди: ещё меньше касаний мяча и борьбы, ещё больше голов

Ещё летом, глядя на список атакующих игроков лучших клубов Англии, можно было предположить, что гонка за звание лучшего снайпера будет жестокой и непредсказуемой. Однако вряд ли кто-то рискнул бы поставить на то, что сейчас, к ноябрьской паузе на матчи сборных, список будет возглавлять Джейми Варди. 32-летний форвард, казалось, должен потихоньку становиться приятным живым символом того самого чемпионства «Лестера», но он не только остаётся лучшим бомбардиром АПЛ, но и забивает клинически важные мячи. «Лестер» формально ушёл на перерыв выше даже «Сити», и в этом немалая заслуга абсолютного лидера атак.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Его третья молодость (первую лучше забыть, вторая пришлась на сезон-чудо) — главное доказательство того, что после 30 лет для футболиста даже важнее иметь тренера с идеями и персональным подходом, чем в молодом возрасте, когда он только развивается. В первой половине прошлого сезона Варди сильно снизил результативность, но пришедший в «Лестер» Брендан Роджерс за один календарный год сумел полностью сосредоточить команду вокруг лучших качеств бомбардира, раскрыв его заново.

Этих качеств три. Первое — звериный рывок, которым Варди по-прежнему может уйти от (почти) любого соперника. Роджерс расположил футболистов креативной группы (в первую очередь Тилеманса и Мэдиссона) таким образом, чтобы Джейми больше не приходилось возвращаться за мячом в полупозиции. Атакующие полузащитники отвечают за продвижение мяча между линий, а Варди отрывается именно в тот момент, когда ситуация на поле требует от соперника подстраховки. При Клоде Пюэле объём рывковой работы от Варди был даже больше, но они не приносили пользу «Лестеру», так как с «девяткой» работала подстраховка.

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Второе качество — умение выбирать позицию. Роджерс отмечал, что от Варди больше не требуется так часто приходить во фланговые зоны, как раньше; теперь это нужно только в тех случаях, когда «Лестер» выходит из-под прессинга. Это существенно сократило количество контактов с мячом за матч, которое совершает Варди — если посмотреть на его сезонную тепловую карту, может показаться, что Джейми играет только в штрафной. Это не совсем так: Варди прекрасно умеет прятаться за защитниками. Например, он приходит к дальнему крайнему защитнику соперника, когда команда начинает прессинговать на другой стороне поля. К моменту, когда происходит перехват, Варди уже начинает отрываться в большую зону между крайним и центральным защитниками — пас на свободное пространство застаёт «девятку» «Лестера» на пике разгона, и дальше мяч сам несёт игрока к воротам.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Это умение Варди приобрёл, играя в низших лигах. Кевин Кампль, не побоявшийся в своё время прыгнуть в чад немецкой Региональлиги (сейчас словенец в респектабельном «Лейпциге»), рассказывал, что в низшем дивизионе ты быстро понимаешь, насколько важно уметь выбирать позицию подальше от соперников. Если оппонент оказывается вплотную к тебе, велик шанс, что закончишь вечер в больнице, поэтому лучше двигаться так, чтобы тебя не отловили.

Третье качество Варди — концентрация нейрохирурга. За четыре предыдущих сезона Джейми только однажды напорол больше 15 явных голевых моментов по (строгой) оценке Opta, а обычно он близок к показателю два гола к одному неиспользованному моменту (в этом сезоне снова — 11/5). За этот срок похожей статистикой может похвастать разве что Серхио Агуэро; Кейн, Салах, Обамеянг, Стерлинг, Лукаку — все эти атакующие монстры запарывали пропорционально больше моментов, чем Варди. Роджерс сосредоточил действия Джейми на оси поля ещё и поэтому — нельзя отказываться от такого ценного качества, как завершение атак, ради помощи в глубине поля, которую могут равномерно распределить между собой и полузащитники.

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Главный тренер «Лестера» доверился лучшему снайперу команды. Существенно сократив для Варди объём черновой борьбы, контактов с мячом в глубине и на флангах, единоборств до штрафной, Роджерс помогает нападающему сохранить свежесть в творчестве на поле. Тренер «лис» отмечает, насколько глубоко Джейми видит футбол, читает будущие действия защитников, и физическая свежесть важна для нападающего ещё и в том контексте, что позволяет быть свежим ментально, продолжать находить свободные зоны. Половина результативных действий Варди в нынешнем сезоне пришли после часа игры — это ещё один индикатор отличной совместной работы тренера и нападающего.

По соотношению физических и ментальных качеств, особенно концентрации, в Европе этой осенью только два форварда выглядят настоящими машинами — Варди и Роберт Левандовски.