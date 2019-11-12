«Позор для Украины!» Скандал вокруг матча «Шахтёр» — «Динамо» К набирает обороты

Украинский борец: расизм — позор для страны, которая выбрала европейский вектор



Украинский борец депутат Жан Беленюк прокомментировал расистский скандал, который разразился во время матча 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» (1:0).



«Расизм — это позор для страны, которая выбрала европейский вектор направления. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно!



Футбольный матч «Шахтёр» — «Динамо» был остановлен из-за проявлений расизма в адрес игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путём унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехами, ни поступками. Это позор не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и для всей страны!



Считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминациям не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города!" — написал Беленюк на своей странице в «Инстаграме».

Украинская Премьер-лига осудила проявления расизма на матче «Шахтёр» — «Динамо»

Пресс-служба украинской Премьер-лиги выступила с заявлением по поводу инцидента с проявлениями расизма во время матча 14-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» — «Динамо» (2:1).



«Украинская Премьер-Лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и вне их и призывает к толерантности.



В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму».



УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.



УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошёл во время матча между «Шахтёром» и «Динамо» 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечёт к ответственности всех виновных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЛ.

«Реал» сыграет с «Валенсией» в Суперкубке Испании, «Барселона» — с «Атлетико»



Состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Суперкубка Испании — 2020. За выход в финал турнира мадридский «Реал» поборется с «Валенсией», а «Барселона» — с мадридским «Атлетико».



Все матчи пройдут в Саудовской Аравии на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в городе Джидде. Стадион вмещает 62 тыс. зрителей.



Ранее стало известно, что Суперкубок Испании в течение трёх сезонов будет проходить в Саудовской Аравии, которая заплатит за право проведения соревнованиё € 40 млн. Королевская федерация футбола Испании потребовала по контракту, чтобы женщины имели неограниченный доступ на стадионы во время проведения турнира.



Напомним, 22 декабря в Эр-Рияде состоится матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио».

Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за € 45 млн Рассказываем о том из молодых бразильцев «Реала», который умеет бить по воротам.

РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством



Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о реакции руководства союза на проблемы с работой арбитров в нынешнем сезоне чемпионата России.



«Руководство РФС сказало, что у нас есть время на исправление ситуации до конца года. Мы работаем, и я надеюсь, что у нас всё получится», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее Егоров неоднократно заявлял, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков поддерживает его.

«После тура мне позвонили Галицкий и Кикнадзе». Егоров – о судейских ошибках Время на исправление ситуации – до конца года.

Адиев близок к тому, чтобы возглавить «Чайку»



Как стало известно «Чемпионату», Магомед Адиев близок к тому, чтобы возглавить песчанокопскую «Чайку». Стороны согласовывают последние детали контракта.



Адиев в данный момент является безработным. В начале октября он был назначен ассистентом главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, но через 10 дней ушёл в отставку.



«Чайка», набрав 27 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Главным тренером команды является Юрий Лыков. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с саранской «Мордовией». Встреча состоится 13 ноября в 18:30 мск.



В сезоне-2018/19 Адиев тренировал «Анжи», но не сумел спасти клуб от вылета из РПЛ.

Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия



Первый канал сообщил, что будет транслировать в прямом эфире матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Сан-Марино и России.



Матч Сан-Марино — Россия состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.



Россия, набрав 21 очко в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020, Сан-Марино (0) — на 6-м месте. Сборная России уже гарантировала себе участие в предстоящем чемпионате Европы.

Как провели свои последние матчи за клубы игроки сборной России Разбираем каждого по отдельности.

«Арсенал» выразил поддержку Эмери



Футбольный директор «Арсенала» Рауль Санллехи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.



«Мы все, так же как и фанаты „Арсенала“, разделяем разочарование результатами клуба. Они находятся не на том уровне, которого мы хотим или ожидаем. Ситуация должна улучшиться, чтобы соответствовать целям клуба на сезон. Мы верим, что Эмери является подходящим тренером для „Арсенала“. Мы все работаем ради изменений и уверены, что нам удастся их добиться.



Мы никогда не воспринимаем фантастическую поддержку команды как должное. Надеемся, что сможем объединиться и отстоять команду в этот сложный период, так как вместе мы сильнее», — приводит слова Санллехи The Sun.



«Арсенал» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах. В английской Премьер-лиге «канониры» занимают шестое место.

Эмери выстрелил себе в ногу. Считайте дни до его отставки Грустно, но «Арсенал» так и не изменился к лучшему.

«Ювентус» не станет наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»



Руководство «Ювентуса» не станет наказывать португальского нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0), сообщает Goal.com.



Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После 34-летний португальский футболист не стал дожидаться окончания матча с миланской командой и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

Ранее Сарри рассказал, почему решил заменить Роналду, а также отметил, что был бы обеспокоен, если бы футболист не выглядел расстроенным после замены.

Глушаков подал в суд на бывшую жену за то, что она засняла его в сауне



Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью за то, что та минувшим летом засняла его в сауне с женщиной.



«22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутацию», — приводится текст искового заявления Глушакова в телеграм-канале Mash.



Напомним, Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.